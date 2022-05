Appli mobile TourMaG



PONANT donne un souffle nouveau aux expéditions tropicales (Hiver 2022/2023)

Bleus mythiques des mers du sud, archipels aux eaux cristallines, forêts émeraudes, caresse des alizés et les plages les plus belles, les plus légendaires du monde… Toutes ces promesses d’évasions exceptionnelles PONANT vous les réserve à travers sa programmation des croisières tropicales de l’hiver prochain. Praslin aux Seychelles, Nosy Hara à Madagascar, Zanzibar, le Canal de Panama, Carthagène en Colombie, Sainte Lucie et Saint Barth aux Caraïbes sont quelques-unes des escales programmées à travers les mers et les océans. Tour d’horizon.



Rédigé par Michèle SANI le Lundi 9 Mai 2022

Les Seychelles belles en archipel 115 îles au beau milieu de l’océan Indien juste sous le fil de l’Equateur, entre mer prodigue et paisibles cocoteraies, rochers granitiques et îlots coralliens. Une trentaine de ces îles sont habitées, les autres restent livrées aux oiseaux de mer. Selon les dates de départ et les itinéraires trois des navires PONANT navigueront à travers l‘archipel des Seychelles : le voilier emblématique Le Ponant (16 cabines) entièrement rénové en 2022 Le Jacques Cartier et Le Champlain (92 cabines), navires de la série des PONANT Explorers taillés pour l’expédition, notamment tropicale.



Alors que Mahé s’éloigne et avec elle ses maisons aux façades colorées la douceur de vivre s’invite à bord et les îles seychelloises se livrent au fil des escales. Elles révèlent, tour à tour, des panoramas de toute beauté. L’archipel des Amirantes se dévoile depuis les Bancs africains, et leurs fonds marins d’exception, jusqu’aux îles Poivre et Bijoutier et leurs somptueux atolls coralliens.

Tel un « Robinson » vous gagnerez le confetti inhabité de Thérèse puis poursuivrez votre voyage en mettant le cap vers les îles Intérieures habillées de roches granitiques aux nuances roses et dorées. À Curieuse, les fascinantes tortues géantes d’Aldabra poursuivent avec nonchalance leur progression lente et millénaire. La flore généreuse d’Aride abrite lézards, tortues de mer et la plus importante réserve d’oiseaux marins des Seychelles. Le doux ressac invite à la quiétude sur la plage de Grande Sœur. A Praslin vous admirerez la forêt primaire de la Vallée de Mai. Classée à l’UNESCO pour sa diversité animale et végétale, elle fait partie des plus beaux trésors de l'océan Indien. Vous vous laisserez bercer par le rythme paisible de La Digue.





A l'abri du monde, d'île en île, vous prendrez le temps de renouer avec vos sensations : au moment d'une plongée ou d'une initiation à l'apnée, au cours d'une séance de yoga au lever ou au coucher du soleil et lors d'une méditation. Et à votre rythme vous découvrirez ces paradis originels à la faveur d'une balade en paddle, en kayak à fond de verre ou d'une randonnée palmée. Réserves de biodiversité, les Seychelles offrent des moments privilégiés d'exploration autant que d'infinis espaces pour rêver.

Aventure à Madagascar à bord du Champlain (du 25 mars au 9 avril 2023). Victoria sur l’île de Mahé aux Seychelles, vous emmène à l’île Maurice après avoir longé, à partir de la pointe nord, la côte ouest de « l’île continent ».



Vous verrez la beauté des plages désertes et des fonds coralliens préservés des îlots des parcs marins de Nosy Hara, Nosy Komba et de Nosy Tanikely, réputés pour abriter une fabuleuse vie sous-marine. À Majunga, vous explorerez le parc national Ankarafantsika aux nombreuses espèces d’oiseaux et de lémuriens.



Après l’exploration de la pittoresque et somptueuse ville de Belo sur Mer, Le Champlain naviguera ensuite vers les étendues sauvages des réserves de biosphère UNESCO du sud-ouest de Madagascar. Près de l’embouchure du fleuve Onilahu, Tuléar jouit d’une flore exceptionnelle qui ravira les amateurs de botanique. Le long des immenses plages bordées de dunes de Sarodrano vous vivrez une rencontre exceptionnelle avec l’un des derniers peuples de « nomades de la mer » de la planète, les Vezo. Vous découvrirez leurs villages de pêcheurs, leur savoir-faire maritime ancestral.



Au large vous attendent les eaux turquoise, les magnifiques fonds coralliens et les piscines naturelles de Nosy Ve, un îlot de sable blanc qui abrite une importante colonie de phaétons à brins rouges.



Après une dernière escale à Pointe des Galets sur l’île de la Réunion, Le Champlain atteindra Port Louis sur l’île Maurice, terme de cette croisière unique.



A noter : PONANT vous propose également l’itinéraire inverse à bord du Champlain – Restons dans l’océan Indien avec cette croisière exceptionnelle de 16 jours qui, au départ deaux Seychelles, vous emmène à l’île Maurice après avoir longé, à partir de la pointe nord, la côte ouest de « l’île continent ».Vous verrez la beauté des plages désertes et des fonds coralliens préservés des îlots des parcs marins de, réputés pour abriter une fabuleuse vie sous-marine. À Majunga, vous explorerez le parc national Ankarafantsika aux nombreuses espèces d’oiseaux et de lémuriens.Après l’exploration de la pittoresque et somptueuse ville de, Le Champlain naviguera ensuite vers les étendues sauvages desdu sud-ouest de Madagascar. Près de l’embouchure du fleuve Onilahu,jouit d’une flore exceptionnelle qui ravira les amateurs de botanique. Le long des immenses plages bordées de dunes devous vivrez une rencontre exceptionnelle avec l’un des derniers peuples de « nomades de la mer » de la planète, les Vezo. Vous découvrirez leurs villages de pêcheurs, leur savoir-faire maritime ancestral.Au large vous attendent les eaux turquoise, les magnifiques fonds coralliens et les piscines naturelles de, un îlot de sable blanc qui abrite une importante colonie de phaétons à brins rouges.Après une dernière escale àLe Champlain atteindrasur, terme de cette croisière unique.: PONANT vous propose également l’itinéraire inverse à bord du Champlain – de l’île Maurice aux Seychelles et le même programme (du 8 au 23 mars 2023).

Inédit : Zanzibar et les joyaux de l’Océan Indien (du 28 février au 12 mars 2023) A bord du Jacques-Cartier, voici13 jours de croisière d’expédition inédite dans l’océan Indien : depuis Victoria sur l’île de Mahé vous rejoindrez La Digue, puis atteindrez ensuite l’île de Rémire, avant de mettre le cap vers les petites Bijoutier, Saint-François et Astove, l’occasion de randonnées palmées et de plongées à la rencontre d’une vie sous-marine chatoyante de couleurs. Cette expérience se poursuivra dans l’atoll de Cosmoledo, surnommé les « Galapagos de l’océan Indien ». Il vous offrira des plongées exceptionnelles dans son lagon aux allures d’aquarium.



L’île de l’Assomption sera votre dernière escale avant la Tanzanie où vous explorerez les ruines de Kilwa Kisiwani, la cité marchande swahilie du XIIIe siècle, la petite île corallienne de Misali et l’île de Pemba aux plantations de girofliers. (Également haut lieu de la plongée sous-marine).



Le terme de ce périple sera Zanzibar, ville aux superbes bâtiments classés UNESCO, fusion des influences africaine, arabe, indienne et européenne sur plus d'un millénaire.

Les Caraïbes départ et retour de Fort-de-France Proche des Amériques, bordé par l’Atlantique nord, l’archipel des Caraïbes compte plus de 700 îles, ilots, récifs et cayes. Prenant Fort-de-France comme port d’attache PONANT programme des croisières de 8 à 12 nuits à bord du Dumont-d’Urville (92 cabines et suites) . Sur ce navire nouvelle génération, doté d’équipements innovants – dont le « Blue Eye », un salon sous-marin multisensoriel – et respectueux de l’environnement, vous vivrez une expérience de croisière hors du commun. Voici deux itinéraires à travers l’archipel :



La croisière de 8 nuits, « Perle des Antilles », mettra le cap vers l’archipel de Saint-Vincent-et-les-Grenadines et Bequia, « l’île des pêcheurs de baleines » au littoral sauvage et préservé. Après une escale à Grenade, le Dumont-d’Urville jettera l’ancre au parc national de Tobago Cays. Soudé par la plus belle barrière corallienne des Antilles, ce chapelet d’îles vous révélera son incroyable faune sous-marine et ses criques secrètes. Vous naviguerez ensuite vers Sainte-Lucie et ses deux majestueux pitons rocheux sortant directement de la mer, un site unique classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Vous rejoindrez enfin la capitale de la Martinique où vous ne manquerez pas de visiter l’une de ses distilleries de rhum réputées.



« L’Essentiel des Antilles », la croisière de 12 nuits à bord dont celle de Noël et Nouvel An (du 23 décembre 2022 au 4 janvier 2023) débutera par Saint Kitts, une île volcanique aux plages de sable fin bénéficiant d’un magnifique patrimoine colonial. Vous ferez ensuite escale à Anguilla, avant de rejoindre un peu plus à l'ouest les îles Vierges britanniques aux magnifiques paysages. Puis vous découvrirez les cadres enchanteurs de Saint-Barthélemy et de la Dominique, surnommée l’île Nature. Ensuite cap au sud vers l’archipel de Saint-Vincent et les Grenadines et Bequia, au littoral sauvage et préservé.



Après une escale à Grenade, Le Dumont-d’Urville jettera l’ancre au parc national de Tobago Cays. Vous naviguerez ensuite vers Sainte-Lucie avant de rallier Fort-de-France, votre port de débarquement.

Du Canal de Panama à Fort-de-France via la Colombie Terminons cette présentation de « croisières tropicales » hiver 2022/2023 avec ce circuit exceptionnel de 13 jours (du 17 au 29 mars 2023) à bord du Bellot cinquième navire de la série des PONANT Explorers.



Embarquement à l’entrée du Canal de Panama côté Caraïbes. Trait d’union entre deux continents et deux océans, il concentre une biodiversité unique au monde. Première escale dans la magnifique baie de Portobelo, entre mangrove, forêt tropicale et découverte de la culture congo. Les fortifications de cette ancienne porte du Nouveau Monde sont classées au patrimoine mondial de l’UNESCO. Puis ce sera l’archipel des San Blas, composé de plus de 300 îlots coralliens. Au milieu des palmiers et des pirogues, vivent les Kunas, un peuple qui perpétue notamment l’artisanat traditionnel des molas, des tissages aux couleurs chatoyantes.



Vous visiterez ensuite la ville de Carthagène des Indes, en Colombie. Son port, sa forteresse et ses monuments historiques classés au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Bonaire, réputée pour ses récifs coralliens protégés par un vaste parc marin et ses flamants roses, emblématiques de l’île. Après une escale sur l’île de Grenade, cap vers Saint-Vincent et les Grenadines, un archipel réputé pour ses plages puis Sainte-Lucie.

Après une dernière escale aux Saintes, un lieu de mouillage très prisé dans l’archipel guadeloupéen, vous rejoindrez Fort-de-France.



Avant de rejoindre l'arc des Antilles, Le Bellot rejoindra la magnifique Bonaire, réputée pour ses récifs coralliens protégés par un vaste parc marin et ses flamants roses, emblématiques de l'île. Après une escale sur l'île de Grenade, cap vers Saint-Vincent et les Grenadines, un archipel réputé pour ses plages puis Sainte-Lucie. Après une dernière escale aux Saintes, un lieu de mouillage très prisé dans l'archipel guadeloupéen, vous rejoindrez Fort-de-France.

La plongée, activité phare des croisières tropicales La plongée est-elle accessible à tout âge ? Peut-on la pratiquer en toute sécurité ? Que peut-on voir dans les eaux caribéennes ou dans l’atoll de Cosmoledo ou encore dans l’archipel des Amirantes… ? Présent à bord durant toute la durée de votre croisière un moniteur de plongée expérimenté sera à votre écoute et répondra à vos questions.

Novice ou confirmé, vous partirez avec lui en toute sécurité et dans les meilleures conditions de confort à la découverte des mille et une merveilles insoupçonnées du monde sous-marin. En plongée dans les profondeurs ou sur les « sentiers » de randonnée palmée vous découvrirez les spots les plus spectaculaires, les trésors cachés, les merveilles animales, les belles épaves.



A savoir : Les PONANT Explorers disposent d’une marina modulable - permettant un accès baignade directement depuis le navire – et d’un mini-port immergé facilitant de nombreuses activités nautiques (kayak, paddle, etc.). Ils sont par ailleurs dotés d’un salon sous-marin multi-sensoriel baptisé Blue Eye. Placé au sein de la coque, sous la ligne de flottaison, il permet aux passagers de percevoir, écouter et ressentir le monde subaquatique. Ce concept exclusif, véritable prouesse technologique, a été conçu en collaboration avec l’architecte académicien, Jacques Rougerie.



