Techno, démographie, et climat : les 3 enjeux à venir pour les pros du tourisme rapport Deloitte "Facing travel’s future"

Deloitte vient de publier un rapport "Facing travel’s future"* (Faire face à l'avenir du voyage) dans lequel il identifie les changements économiques, sociaux et technologiques qui vont pousser les professionnels du voyage à évoluer.



Rédigé par Céline Eymery le Mardi 10 Septembre 2024





Ce que les professionnels du tourisme ont connu est insignifiants "par rapport au changement de paradigme que nous sommes sur le point de voir au cours de la prochaine décennie" annonce Deloitte qui vient de publier un



Ce document d'une vingtaine de pages sur l’avenir du tourisme souligne trois grands axes qui redéfiniront l'industrie : les changements démographiques, la transformation technologique, et l'urgence climatique.



A lire aussi : IA et durable : vers une évolution des modèles touristiques ? 🔑 Si l'industrie touristique doit faire face depuis les 20 dernières années à des évolutions majeures, elle doit s'attendre à de nouveaux changements systémiques.Ce que les professionnels du tourisme ont connu est insignifiants "par rapport au changement de paradigme que nous sommes sur le point de voir au cours de la prochaine décennie" annonce Deloitte qui vient de publier un rapport "Facing travel’s future". Ce document d'une vingtaine de pages sur l’avenir du tourisme souligne trois grands axes qui redéfiniront l'industrie :

Changements démographiques : milléniaux et Gen Z devraient représenter 90% des clients en 2030



Ces nouvelles générations, fortement connectées et technophiles, adoptent des comportements très différents. En 2030, elles devraient représenter 90 % des voyages. Elles sont aussi plus sensibles aux valeurs sociétales et environnementales des marques qu’elles choisissent. Cette évolution doit pousser les acteurs du tourisme à repenser leurs offres.



À cela s’ajoutent les marchés émergents comme la Chine et l’Inde, dont le poids dans le tourisme international ne cesse de croître. Ces pays influencent les tendances du marché, que ce soit en matière de technologie ou d’attentes en matière de durabilité, indique Deloitte. Le tourisme mondial est en pleine mutation avec l’évolution du profil des voyageurs. Les baby-boomers, qui sont la clientèle cible de l’industrie, voyagent de moins en moins fréquemment, cédant la place aux générations plus jeunes comme les milléniaux et la génération Z. Ces nouvelles générations, fortement connectées et technophiles, adoptent des comportements très différents.Elles sont aussi plus sensibles aux valeurs sociétales et environnementales des marques qu’elles choisissent. Cette évolution doit pousser les acteurs du tourisme à repenser leurs offres.À cela s’ajoutent les marchés émergents comme la Chine et l’Inde, dont le poids dans le tourisme international ne cesse de croître. Ces pays influencent les tendances du marché, que ce soit en matière de technologie ou d’attentes en matière de durabilité, indique Deloitte.

Transformation technologique : tirer parti de l'Intelligence Artificielle



L’intelligence artificielle (IA),



Agents de voyage virtuels, alimentés par l'IA, Chatbot... même s'ils ne sont pas encore largement utilisés ou qu'ils sont encore perfectibles, pourraient demain avec l'évolution des outils créer des itinéraires personnalisés et optimisés en fonction des préférences du voyageur, des prix, et des politiques d’annulation.



Pour tirer parti de ces avancées, les entreprises doivent moderniser leurs infrastructures technologiques, souvent héritées de systèmes anciens, et investir dans la formation d'équipes capables de concevoir et de déployer ces innovations, indique le rapport. L'adoption rapide de ces technologies, notamment par les jeunes générations, exigera des entreprises qu’elles se montrent agiles pour ne pas se laisser distancer annonce encore Deloitte. La technologie joue un rôle central dans le secteur.L’intelligence artificielle (IA), en particulier l'IA générative (GenAI), est annoncée comme la prochaine révolution tant au sein des entreprises que dans la manière dont les consommateurs pourraient planifier et réserver leurs voyages.Agents de voyage virtuels, alimentés par l'IA, Chatbot... même s'ils ne sont pas encore largement utilisés ou qu'ils sont encore perfectibles, pourraient demain avec l'évolution des outils créer des itinéraires personnalisés et optimisés en fonction des préférences du voyageur, des prix, et des politiques d’annulation.Pour tirer parti de ces avancées, les entreprises doivent moderniser leurs infrastructures technologiques, souvent héritées de systèmes anciens, et investir dans la formation d'équipes capables de concevoir et de déployer ces innovations, indique le rapport. L'adoption rapide de ces technologies, notamment par les jeunes générations, exigera des entreprises qu’elles se montrent agiles pour ne pas se laisser distancer annonce encore Deloitte.

Urgence climatique : durabilité et baisse des émissions



Face à cette réalité, de plus en plus de voyageurs, notamment parmi les jeunes générations, accordent une attention particulière à la durabilité de leurs choix de voyage. Ils recherchent des options telles que des vols à faibles émissions ou des hôtels dotés de certifications écologiques. Parallèlement, les entreprises doivent anticiper des réglementations de plus en plus strictes, comme la récente loi française qui limite certains vols domestiques court-courriers.



Le défi pour l’industrie est donc double : elle doit à la fois répondre à ces attentes croissantes des consommateurs et se préparer aux contraintes législatives.



Lire aussi : Climat : quels sont les risques pour le transport et le tourisme ? 🔑



En outre, le changement climatique modifie la viabilité et la saisonnalité de certaines destinations. Les vagues de chaleur, les incendies de forêt et les ouragans rendent certains lieux moins attrayants, voire dangereux, pour les voyageurs. Par exemple, des destinations autrefois populaires, comme certaines îles des Caraïbes ou des régions skiables, subissent déjà les effets des conditions climatiques extrêmes. L’adaptation à ces nouvelles réalités est cruciale, prévient Deloitte pour les entreprises du secteur, qui devront investir dans des infrastructures plus durables et anticiper les effets à long terme de ces bouleversements climatiques. Le changement climatique est un autre enjeu à appréhender pour le tourisme. Le secteur, très dépendant des énergies fossiles, contribue de manière significative aux émissions de gaz à effet de serre générées en grande partie par le secteur des transports et notamment l'aérien.Face à cette réalité, de plus en plus de voyageurs, notamment parmi les jeunes générations, accordent une attention particulière à la durabilité de leurs choix de voyage. Ils recherchent des options telles que des vols à faibles émissions ou des hôtels dotés de certifications écologiques. Parallèlement, les entreprises doivent anticiper des réglementations de plus en plus strictes, comme la récente loi française qui limite certains vols domestiques court-courriers.Le défi pour l’industrie est donc double : elle doit à la fois répondre à ces attentes croissantes des consommateurs et se préparer aux contraintes législatives.En outre, le changement climatique modifie la viabilité et la saisonnalité de certaines destinations. Les vagues de chaleur, les incendies de forêt et les ouragans rendent certains lieux moins attrayants, voire dangereux, pour les voyageurs. Par exemple, des destinations autrefois populaires, comme certaines îles des Caraïbes ou des régions skiables, subissent déjà les effets des conditions climatiques extrêmes. L’adaptation à ces nouvelles réalités est cruciale, prévient Deloitte pour les entreprises du secteur, qui devront investir dans des infrastructures plus durables et anticiper les effets à long terme de ces bouleversements climatiques.



Lu 158 fois Notez



Dans la même rubrique : < > Roadshow : Solea dévoile ses nouveautés 2024 - 2025 Groupe : Ange Derment et les ex-Transat reviennent avec Kosmo Travel Groups