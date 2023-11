Premier point :On estime qu’entre 2018 et 2022, dans les pays de l’OCDE et partenaires, le nombre de personnes qui ont été exposées àpar rapport à la période de référence : 1981-2010, pour atteindre un total de plus de 500 millions de personnes.Ainsi,Pire, les températures enregistrées cette année confirment que la tendance se poursuit. Ce qui signifie queAutre drame :(plus de 20°C la nuit) est toujours plus nombreuse. Vingt pays sur les 51 que compte l’OCDE ont connu une hausse de 10% de leur population exposée aux nuits tropicales sur la période 2018-22 par rapport à la période 1981-2010. La hausse de la population exposée à plus de huit semaines de nuits tropicales étant la plus remarquable en Corée (28%), en Italie (18%) et en Grèce (16%).Autre drame encore : celui. Des pays comme l’Argentine, le Brésil et la Roumanie ont connu une baisse moyenne de l’humidité de leurs sols de plus de 6% en 40 ans. Et ces sècheresses peuvent être encore plus sévères à l’échelle nationale et pendant certaines saisons. Ce qui implique des conséquences sociales et économiques dramatiques en matière de sécurité alimentaire.N’oublions pas non plusqui, de Rhodes à l'Espagne, ont atteint une échelle inédite, dévastant cette année une superficie terrestre record. Entre 2000-03 et 2019-22, le pourcentage de forêts exposées aux incendies est passé de 15% à 18%.Tandis que de plus en plus de pays sont victimes d’. Plus de 18% de la population des pays de l’OCDE et partenaires est exposée au risque d’inondation fluviale. Dans certains pays, ce pourcentage montant à 40% !Mais, malheureusement, malgré les engagements en faveur de la baisse des émissions de GES,Tandis qu’en 2022, les chocs géopolitiques et économiques ont incité certains pays à revenir sur leur action climatique et même à reprendre l’exploitation d’énergie fossile !Ainsi, les pays ayant renforcé leur soutien aux énergies fossiles, ont atteint des niveaux inégalés, soit plus de 1000 milliards USD ! Aussi grave, certains ont significativement réduit la dépense publique consacrée à la recherche et au développement de technologies bas carbone…