Mais, le grand gagnant de l’après-guerre est plus modeste. C’estUn modèle immortalisé par des films cultes comme « Les vacances de monsieur Hulot », dans lesquels les clientèles familiales de la société des Trente Glorieuses s’adonnaient à un rituel vacancier particulièrement codé, entre bains de mer, châteaux de sable, repas en famille, sorties nocturnes, premiers baisers pour les adolescents et amitiés saisonnières pour les parents.Les années soixante ont également imposé à l’Europe un autre modèle :. Lequel n’a pourtant pas connu une destinée aussi réussie qu’aux USA, alors que, dans leur standardisation Made in USA, ont incarné le progrès, le rêve américain et ont rencontré leur public. Temporairement, puisqu’ils sont concurrencés par les indépendants et toute forme d’hôtellerie bien dimensionnée, coquette et surtout originale et humaine.Ces dernières années enfin ont, pour leur part, proposé un concurrent sérieux,loué ou échangé sur des plateformes planétaires dont l’efficacité ne peut être mise en doute.D’autant que, dynamisée par la concurrence,et fait la preuve de ses capacités d’adaptation à une nouvelle donne et une nouvelle clientèle.Enfin, entre temps,, inventions de l’après-guerre et de la paix retrouvée ont incarné un modèle toujours aussi vivant et populaire, calqué sur une marque partie à la conquête de la planète avec succès. J’ai nommé : le Club Méditerranée