Accor nomme Ranju Alex à la tête de l’Asie du Sud

Nous sommes très heureux d’accueillir Ranju au sein de la famille Accor et InterGlobe. Elle nous apportera toute son expérience, ses compétences incomparables et son vaste réseau professionnel

Je suis ravie de rejoindre Accor, une entreprise qui réunit le portefeuille d’enseignes le plus intéressant et le plus complet de la région.



Ce sera pour moi un honneur de concrétiser la vision du Groupe en Asie du Sud