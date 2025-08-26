Accor nomme Ranju Alex à la tête de l’Asie du Sud

Accor poursuit son expansion sur le marché asiatique avec la nomination de Ranju Alex au poste de Directrice générale Asie du Sud, couvrant l’Inde, le Bangladesh, le Pakistan et le Sri Lanka.
Cette région stratégique compte déjà plus de 70 hôtels exploités par le groupe, avec 30 nouvelles ouvertures prévues dans les prochaines années.
Professionnelle reconnue de l’hôtellerie, Ranju Alex occupait jusqu’à récemment le poste de Vice-Présidente régionale Asie du Sud chez Marriott International, supervisant plus de 170 établissements.
Forte de plus de trente ans d’expérience, entamée en 1993 au sein du groupe Oberoi, elle s’est imposée comme l’une des figures majeures du secteur et a été récompensée par le prix Bharat Gaurav pour ses réalisations.
Ranju Alex (Accor) : piloter la stratégie
Cette nomination intervient dans un contexte de transformation pour Accor en Asie du Sud, marqué par la création d’une coentreprise avec InterGlobe regroupant l’ensemble de leurs activités régionales.
"Nous sommes très heureux d’accueillir Ranju au sein de la famille Accor et InterGlobe. Elle nous apportera toute son expérience, ses compétences incomparables et son vaste réseau professionnel", a déclaré Gaurav Bhushan, président de la coentreprise.
Pour Ranju Alex, cette nouvelle mission représente un défi stimulant : "Je suis ravie de rejoindre Accor, une entreprise qui réunit le portefeuille d’enseignes le plus intéressant et le plus complet de la région.
Ce sera pour moi un honneur de concrétiser la vision du Groupe en Asie du Sud."
