TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo HotelMaG  
Recherche avancée

Accor nomme Ranju Alex à la tête de l’Asie du Sud

Une experte de l’hôtellerie à sa direction


Accor renforce sa présence en Asie du Sud avec la nomination de Ranju Alex au poste de Directrice générale pour l’Inde, le Bangladesh, le Pakistan et le Sri Lanka. Forte de plus de trente ans d’expérience dans l’hôtellerie, elle pilotera la stratégie commerciale et de croissance du groupe.


Rédigé par le Mercredi 27 Août 2025

Accor renforce sa présence en Asie du Sud avec la nomination de Ranju Alex - Depositphotos @4kclips
Accor renforce sa présence en Asie du Sud avec la nomination de Ranju Alex - Depositphotos @4kclips
DITEX
Accor poursuit son expansion sur le marché asiatique avec la nomination de Ranju Alex au poste de Directrice générale Asie du Sud, couvrant l’Inde, le Bangladesh, le Pakistan et le Sri Lanka.

Cette région stratégique compte déjà plus de 70 hôtels exploités par le groupe, avec 30 nouvelles ouvertures prévues dans les prochaines années.

Professionnelle reconnue de l’hôtellerie, Ranju Alex occupait jusqu’à récemment le poste de Vice-Présidente régionale Asie du Sud chez Marriott International, supervisant plus de 170 établissements.

Forte de plus de trente ans d’expérience, entamée en 1993 au sein du groupe Oberoi, elle s’est imposée comme l’une des figures majeures du secteur et a été récompensée par le prix Bharat Gaurav pour ses réalisations.

Ranju Alex (Accor) : piloter la stratégie

Autres articles
Cette nomination intervient dans un contexte de transformation pour Accor en Asie du Sud, marqué par la création d’une coentreprise avec InterGlobe regroupant l’ensemble de leurs activités régionales.

"Nous sommes très heureux d’accueillir Ranju au sein de la famille Accor et InterGlobe. Elle nous apportera toute son expérience, ses compétences incomparables et son vaste réseau professionnel", a déclaré Gaurav Bhushan, président de la coentreprise.

Pour Ranju Alex, cette nouvelle mission représente un défi stimulant : "Je suis ravie de rejoindre Accor, une entreprise qui réunit le portefeuille d’enseignes le plus intéressant et le plus complet de la région.

Ce sera pour moi un honneur de concrétiser la vision du Groupe en Asie du Sud."


Lu 178 fois

Tags : accor, asie, nomination
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
IFTM
Dernière heure

La Meuse, en version slow et chic [ABO]

Grèce : la grève des contrôleurs aériens déclarée illégale

The Lux Collective renforce sa présence en Chine

Accor nomme Ranju Alex à la tête de l’Asie du Sud

Wizz Air relie Paris-Beauvais à Erevan dès octobre 2025

Brand News

Devenez partenaire de la soirée IFTM TourMaG Party !

Devenez partenaire de la soirée IFTM TourMaG Party !
La soirée IFTM TourMaG Party revient le 25 septembre 2025 à Paris. L'occasion idéale de marquer les...
Les annonces

LE GROUPE SALAUN - Forfaitiste Groupes H/F - CDI - (Pont-de-Buis-lès-Quimerch (29))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

LE GROUPE SALAUN - Forfaitiste Groupes H/F - CDI - (Larmor-Plage (56))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

NAUTIL - Conseillers voyages expérimentés H/F - CDI - (Paris 17e, Lille et Bordeaux)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

LE JAPON COMMENCE AVEC ANA : devenez un expert du Japon et d’ANA et gagnez une valise ANA !

LE JAPON COMMENCE AVEC ANA : devenez un expert du Japon et d’ANA et gagnez une valise ANA !

Beachcomber Aventure 2026 : 10 ans d’un éductour pas comme les autres !

Beachcomber Aventure 2026 : 10 ans d’un éductour pas comme les autres !
Distribution

Distribution

Pourquoi les professionnels du voyage restent-ils fidèles à leur secteur ?

Pourquoi les professionnels du voyage restent-ils fidèles à leur secteur ?
Partez en France

Partez en France

Cherbourg : la Cité de la Mer célèbre Titanic, Astérix et le patrimoine

Cherbourg : la Cité de la Mer célèbre Titanic, Astérix et le patrimoine
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Le DMC indien Creative Travel s’implante au Royaume-Uni

Le DMC indien Creative Travel s’implante au Royaume-Uni
Production

Production

Voyamar dévoile ses brochures 2026

Voyamar dévoile ses brochures 2026
AirMaG

AirMaG

Grèce : la grève des contrôleurs aériens déclarée illégale

Grèce : la grève des contrôleurs aériens déclarée illégale
Transport

Transport

SNCF : Sud Rail veut "tout bloquer" le 10 septembre !

SNCF : Sud Rail veut "tout bloquer" le 10 septembre !
La Travel Tech

La Travel Tech

IA : un Français sur trois a déjà testé les assistants numériques

IA : un Français sur trois a déjà testé les assistants numériques
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

The Lux Collective renforce sa présence en Chine

The Lux Collective renforce sa présence en Chine
HotelMaG

Hébergement

Accor nomme Ranju Alex à la tête de l’Asie du Sud

Accor nomme Ranju Alex à la tête de l’Asie du Sud
Futuroscopie

Futuroscopie

Bravo l’Espagne ! Entre Picasso, "movida" et Costa Brava [ABO]

Bravo l’Espagne ! Entre Picasso, "movida" et Costa Brava [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

L’aéroport Pau Pyrénées poursuit sa transition écologique avec un nouveau label

L’aéroport Pau Pyrénées poursuit sa transition écologique avec un nouveau label
CruiseMaG

CruiseMaG

Les Hauts-de-Seine relancent leur navette fluviale électro-solaire

Les Hauts-de-Seine relancent leur navette fluviale électro-solaire
TravelJobs

Emploi & Formation

Emploi GO : Club Med lance un tour de France

Emploi GO : Club Med lance un tour de France
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Aviation d’affaires : VistaJet intègre l’EBAA France

Aviation d’affaires : VistaJet intègre l’EBAA France
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias