Tourisme : à Madère, une campagne de sensibilisation pour protéger l’archipel

Visit Madeira a dévoilé, en novembre 2025, une nouvelle campagne de sensibilisation destinée à encourager visiteurs et résidents à adopter des comportements plus responsables face à la croissance touristique de l’archipel.
Intitulée « EXPLORE. RESPECTE. PRÉSERVE. », cette initiative marque le premier acte d’un mouvement plus large visant à instaurer un tourisme durable et équilibré à Madère et Porto Santo.
Alors que les îles portugaises enregistrent une hausse continue de fréquentation, la destination souhaite transformer cet engouement en levier d’engagement environnemental.
La campagne s’inscrit dans le programme « Upgrade - Madeira Tourism », qui ambitionne de renforcer l’harmonie entre développement touristique et qualité de vie des habitants.
Transformer chaque visiteur en gardien de la destination
L’objectif est clair : inciter chacun, touristes comme locaux, à préserver les paysages, la biodiversité et l’identité culturelle de l’archipel.
"Madère et Porto Santo sont des destinations d'une richesse naturelle et culturelle inégalée, et il est de notre responsabilité de veiller à ce qu'elles le restent pour les générations futures", rappelle Eduardo Jesus, secrétaire régional au tourisme, à l'environnement et à la culture, et président du Madeira Promotion Bureau.
Il poursuit : "Nous voulons que chaque visiteur devienne un gardien de la destination. Cette campagne est un appel à la conscience collective et au respect d'un territoire qui nous accueille et nous inspire."
Une campagne multicanale et des actions sur le terrain
Déployée en plusieurs phases, la campagne bénéficie d’une large visibilité dans les médias locaux et internationaux.
Elle sera renforcée par une action institutionnelle menée conjointement avec l’Institut des forêts et de la conservation de la nature, ainsi qu’avec la Direction régionale du tourisme.
D’autres mesures concrètes suivront, notamment l’amélioration de la gestion de certaines zones naturelles et de sites touristiques afin de mieux protéger les écosystèmes fragiles et de fluidifier les flux de visiteurs.
Pour Eduardo Jesus, il s’agit de redéfinir le rôle du tourisme : "Le tourisme est une force transformatrice, et à Madère, nous voulons qu'il soit une force équilibrée. Avec "EXPLORE. RESPECTE. PRÉSERVE.", nous réaffirmons notre engagement en faveur d'un modèle de développement durable qui allie croissance économique, préservation de l'environnement et valorisation de l'identité locale."
Publié par Amelia Brille
