Madère fait les yeux doux au marché français

220 314 Français ont visité Madère en 2024 soit une hausse de 13,6 %


À la veille de l’IFTM, l’Agence de promotion touristique de Madère a vanté les mérites de sa destination devant la presse française. Objectif : attirer encore davantage de Français.


Rédigé par le Mardi 23 Septembre 2025

Sandra Gouveia, de l’Agence de Promotion touristique (@PB)
L’archipel portugais de Madère, situé dans l’Atlantique à 1000 km de Lisbonne, 500 km des côtes africaines et 4 heures d’avion de Paris séduit de plus en plus les Français : en 2024, 220 314 l’ont visité , soit 13,6 % de plus qu’en 2023.

Si ces résultats satisfont l’Agence de promotion touristique, celle-ci n’en escompte pas moins séduire encore davantage de Français à l’avenir, a expliqué Sandra Gouveia, l’une des responsables de cette Agence, à l’occasion d’une conférence de presse tenue lundi à Paris à la veille de l’ouverture de l’IFTM où Madère sera présent.

Sandra Gouveia estime que Madère a d’innombrables atouts pour progresser encore sur le marché français et d’abord une bonne desserte aérienne : 31 vols hebdomadaires relient la France et l’île portugaise et des vols directs au départ de cinq villes (Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes et bien sûr Paris).

Madère : bientôt de nouveaux boutiques-hôtels

Madère un paradis pour les randonneurs - (@PB)
Madère a bien d’autres raisons de séduire les Français, a assuré Sandra Gouveia au cours de la conférence de presse, rappelant que cet archipel volcanique pouvait attirer aussi bien les amateurs de randonnée que les amateurs de baignades, de sports nautiques (surf, voile, plongée, etc), de gastronomie ou de culture.

Les nombreuses festivités organisées tout au long de l’année (fête de Noël et surtout fête du Nouvel An marquée par un feu d’artifice spectaculaire, Carnaval, Fête de la fleur, Fête de l’Atlantique, Festival du vin de Madère) offrent d’autres occasions de faire le voyage.

Moins connue l’île principale, Porto Santo, la seconde île habitée de l’archipel de Madère, séduira, elle aussi, aussi bien les amateurs de randonnée que ceux de baignade, avec sa plage de sable blond longue de 9 km.

Ajoutons à cela que Madère qui compte déjà trois golfs (deux sur l’île principale et un à Porto Santo) en aura bientôt un quatrième , actuellement en construction.

Enfin, l’archipel déjà bien pourvu en 5 *, 4* et 3* voit actuellement éclore de nouveaux boutiques hôtels. Une assurance accrue de trouver sur place de petits établissements synonymes de séjours authentiques et assez intimes.

