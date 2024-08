EDV Grand Est : "pas question d'annuler la convention à Madère"

"Il n'est pas question d'annuler cette convention. L'île a traversé un moment difficile, et notre évènement permettra de rassurer les professionnels ! Il ne faut pas que les clients annulent. La situation est

plusieurs sentiers de randonnées ont d'ores et déjà réouvert, et plusieurs opérations de nettoyage et déblaiement suite à l'incendie ont débuté. Je confirme que les 51 participants seront présents !"

"nous sommes ravis que les EDV Grand Est nous fassent confiance (Travel One Portugal) pour leur organisation de leur convention à Madère. Convention d'autant plus symbolique actuellement au vue des récents événements que nous avons connu sur l'île.



Cela permettra à tous les membres de la profession de rassurer leurs clients qui souhaitaient annuler leur séjour et cela redorera la destination qui subit un Bashing médiatique.



Un grand merci aussi à l'Office de tourisme de Madère et de l'association de promotion du tourisme de Madère qui nous permettent également de réaliser cet événement."

Les Entreprises du Voyage Grand Est organiseront leur conventionL'archipel a dernièrement fait la Une des journaux , frappé par des vents violents qui ont paralysé le trafic aérien et par un incendie. Après les images de feux de forêts et de passagers bloqués dans l'aéroport... Michelle Kunegel , Présidente des EDV Grand Est n'a pas, ni envisagé ni seulement évoqué d'annuler l'évènement.Organisé en partenariat avec Travel One Portugal, Alexandre Richard directeur des ventes se réjouit d'accueillir cette convention :