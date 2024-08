Madère : l'image de la destination durablement écornée ?

Pour Helmut Stückelschweiger, il est temps d'agir.



" Ce problème de vent ne date pas d'aujourd'hui.



Cette fois-ci nous avons sans doute eu plus de rafales que d'habitude. Mais je ne comprends pas pourquoi les autorités ne mettent pas en place des solutions techniques pour éviter les annulations de vols.



Il existe un projet de radar permettant de guider plus précisément les avions en fonction du vent. Il est prévu pour 2026, mais pourquoi attendre aussi longtemps ? " questionne le patron du tour-opérateur, l'un des leaders français sur le tourisme de l'Ile.



En attendant, des milliers de voyageurs seraient bloqués sur l'archipel.



L'aéroport est de nouveau accessible, les avions se posent et repartent avec des voyageurs. Dans quelques jours, les scènes de chaos ne seront plus qu'un mauvais souvenir, le temps d'évacuer les passagers sans billets retour.



" easyJet aurait envoyé un avion en début de semaine et Ryanair aurait annoncé à ses clients qu'ils rentreront dimanche prochain, les laissant se dépatouiller pour se loger jusqu'à cette date.



Après, pour vous donner un peu de contexte, le seul endroit où Madère fait la Une de l'actualité c'est la France. Ailleurs en Europe, personne ne parle du feu et de l'île.



Aucun ami autrichien ne m'a écrit pour me demander ce qu'il se passait ici, par contre dans l'Hexagone les appels sont très nombreux, " reconnaît le président de TOP Of Travel.