Madère : Les voyageurs en appellent au Consul de France !

Sur Transavia, il n'y aurait plus aucune place avant le 28 août 2024.



La low cost que nous avons contactée, nous a confirmé avoir annulé ses vols du 18 et du 20 août, tout en proposant de nouvelles dates pour rentrer ou un remboursement. Les frais d'hébergement et de repas sont pris en charge par la dérive verte.



Si la compagnie suit l'évolution d'une météo complexe, elle peine à modifier son programme en pleine haute saison pour augmenter ses fréquences et rapatrier les voyageurs bloqués.



" Les compagnies aériennes ont expliqué aux personnes qu'elles doivent s'adresser au représentant consulaire pour qu'ils fassent remonter le problème, afin que le gouvernement français achemine un vol de rapatriement.



Dans le même temps, nous voyons les tarifs aériens flambés, des billets sont affichés à plus de 400 euros sans bagage pour Paris et jusqu'à 600 euros juste pour se rendre à Lisbonne, " témoigne le directeur des ventes de Travel One Madère.



Pour l'heure, TAP a bien mis un avion plus grand (A 230), pour exfiltrer plus de monde. Une initiative vaine pour le moment.



" C'est vraiment un concours de circonstance.



La même semaine, nous avons une chaleur extrême et des vents comme nous n'en avons jamais connu. Je pense que ce chaos va se résorber d'ici une semaine.



Je suis un éternel optimiste. Je me dis que suite à quelques averses, la végétation va reprendre ses droits pour masquer une partie des séquelles des incendies, " conclut Alexandre Richard.



Pour le directeur des ventes, l'année 2024 est un cru exceptionnel.



Madère a su tirer profit de la crise sanitaire pour attirer une nouvelle clientèle, plus jeune, digitale et sportive, tout en voyant revenir ses habituels voyageurs attirés par sa faune et sa flore.



Espérons pour les professionnels, que l'attrait de la nature sera plus forte que les images.