Aéroport Funchal : Madère annonce un retour à la normale

"il y a des incendies actifs à la Cordillère centrale à Pico Ruivo et Pico do Gato, et à Ponta do Sol dans les hautes terres - Lombada.



Il y a plus d'une douzaine de ressources et plus de 120 agents sur le terrain, avec des membres de toutes les brigades de pompiers de la RAM, de la brigade de pompiers des Açores et de la force spéciale de protection civile

Le communiqué précise qu'en ce moment,".Les avions Canadair de l'armée de l'air espagnole ont rejoint la lutte contre les incendies le 22 août. Il n'y a pas eu de pertes en vies humaines, ni d'habitations, ni de dommages aux infrastructures essentielles ajoute l'OT de Madère.