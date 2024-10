EDV Grand Est : Madère, ça envoie du bois...

Ce ne sont en effet pas les sentiers de randonnée qui manquent pour explorer celle que l’on surnomme « La Réunion à trois heures de Paris (ou de Bâle Mulhouse) ».



Les levadas, canaux d'irrigation construits dès le XVIe siècle, sont autant d’idées de promenades pédestres grâce à un réseau de près de 1000 km. Certaines sont faciles et accessibles, d’autres plus difficiles et techniques.



Entre piscines naturelles, plages de galets ou artificielles, l’île ne manque pas d’endroits où il est possible de se baigner toute l’année même si les plus beaux spots sont situés sur l’île de Porto Santo, qui possède un aéroport et que l’on peut aussi rejoindre en ferry depuis Funchal.



Les charmants villages de pêcheurs ajoutent au cachet de Madère. Câmara de Lobos, situé à sept kilomètres à l’ouest de Funchal, a eu les faveurs de Winston Churchill , qui y a séjourné quelques jours en janvier 1950 et où il a fait parler ses talents de peintre.



Et sans doute aura-t-il goûté au Madère, qui fait la réputation de l’île dans le monde entier, ou à son rhum, principal ingrédient de l’apéritif local : la poncha. Il ouvre l’appétit pour attaquer les « espetadas » une institution à Madère. On pourra les déguster à satiété au restaurant A Pereira qui accueille les groupes, danses folkloriques en prime.