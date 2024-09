Passionné de voyages et d´autres cultures, il représentera le voyagiste alsacien aux Canaries, Andalousie, Crête et Madère, ponctué d´autres missions saisonnières pour Fram, Jet Tours et Europoli.



Madère sera sa destination coup de coeur. Il y intégrera les équipes de Top of Travel en 2009 en tant que responsable du service opérationnel (équipe d´accueil et transport). Durant 12 ans, il y organisera aussi et encadra de nombreux Eductours et effectuera plusieurs actions commerciales en France lors de salons du tourisme et de porte à porte en agences.



Son dévouement indéfectible pour la destination lui a d´ailleurs valu le joli surnom de "Mr Madère" Puis, en 2022, il sera nommé Directeur des Ventes pour le réceptif Travel One Portugal ayant pour objectif d´ouvrir un département francophone à Funchal mais également à Lisbonne et à Portimão en Algarve.



En à peine 3 ans, c´est avec fierté que lui et ses équipes peuvent se féliciter d´être reconnus comme l´un des principaux DMC pour le marché francophone à Madère et au Portugal.



De nature bienveillante et un tant soit peu perfectionniste dans le travail, Alexandre adore partager sa joie de vivre avec ses amis et collaborateurs en le démontrant régulièrement au quotidien et au travers de campagnes de communication sur les réseaux sociaux.



1998-1999 : Guide Touristique à Moorea

2000-2009 : Délégué de destination pour le voyagiste Starter (Egypte, Andalousie, Canarie, Crête, Madère)

2000-2009 : Missions saisonnières à l´étranger pour Fram, Jet tours et Europoli

2009-2020 : Responsable de l´opérationnel à Madère + missions commerciales en France pour le voyagiste Top Of Travel

2020-2022 : Freelance à Madère pour des missions touristiques

Janvier 2022 : Directeur des Ventes pour l´agence réceptive Travel One Portugal / Madère