Voyage : 5 bonnes raisons d’aller à Madère en hiver L'hiver, il fait souvent doux à Funchal, la capitale de Madère

C’est au printemps que Madère, "l'île aux fleurs", mérite le mieux son surnom. Il ne faut pas en conclure que cet archipel autonome rattaché au Portugal doit être visité seulement à la belle saison. Madère en hiver ou en automne mérite tout autant d'être découverte ! Carnaval de Funchal, forêt de lauriers, randonnées, observation des cétacés et gastronomie... les possibilités sont nombreuses ! Voici tout ce que vous devez savoir sur un voyage à Madère.

Rédigé par PAULA BOYER le Jeudi 22 Décembre 2022

1 - Madère en hiver : profiter de la douceur et des fêtes



Située presque à la même latitude que Casablanca et placée sous l'influence directe de l'anticyclone des Açores, Madère jouit d'un climat tempéré très agréable, qualifié de "subtropical océanique" par les spécialistes.



Si l'ensoleillement est globalement généreux et les températures quasiment printanières toute l'année, il existe cependant d'importantes disparités régionales.



La barrière montagneuse qui traverse l'île d'Est en Ouest détermine des climats assez distincts entre le nord et le sud de Madère.



Sur les versants nord, les pluies sont plus abondantes, les températures plus fraîches, car les vents alizés sont bloqués par les crêtes. Au-delà des 1 400 mètres, le climat est même assez montagnard.



En revanche, au sud, les pluies sont moins fortes et les températures tempérées jusqu'à 800 mètres. Même en hiver, il peut faire très doux à Funchal, la capitale où vivent 40% des 271 000 habitants de l'île.



Cela tombe bien. Tout au long de l'hiver, Madère honore avec vigueur plusieurs fêtes qui justifient un voyage.



Natal , c'est-à-dire Noël, pour commencer. C'est la fête par excellence dans cet archipel encore pétri de traditions chrétiennes. Crèches, guirlandes et illuminations sont alors au rendez-vous.



Puis, pour saluer la nouvelle année, un feu d'artifice géant, tiré le soir de la Saint-Sylvestre, embrase la baie de Funchal.



En février, c'est le temps du carnaval. Pas besoin d'aller à Rio pour assister à un défilé au rythme des fanfares et des sambas ! Funchal s'en donne aussi à cœur joie sur des rythmes brésiliens.



2 - Madère en hiver : admirer des trésors de biodiversité Cet archipel volcanique possède une flore et une faune exceptionnelles.



Plus de 165 espèces exclusivement indigènes, comme la vipérine violette ( Echium candicans ), ont été recensées à Madère, où l’on trouve aussi 81 espèces endémiques de Macaronésie, c’est-à-dire qui poussent exclusivement dans les archipels de Madère, des Açores et des Canaries.



Si, au printemps, il y a des fleurs partout, contrairement à une idée reçue, il y en a aussi en automne et pendant l’hiver.



L'automne, les tulipiers du Gabon colorent de rouge les parcs et les rues du centre de la capitale. Les plantes font aussi le spectacle sur les hauteurs de Funchal, désormais aisément accessibles grâce à de solides téléphériques : là se trouvent le jardin botanique et le jardin tropical Monte Palace.



L'hiver, les hampes rouges des aloe vera sont épanouies, les mimosas sont en fleurs, les bougainvillées aussi. Et bien d’autres !



Par ailleurs, Madère possède un trésor botanique intéressant à découvrir en toutes saisons : c'est sa forêt de lauriers. Appelée laurisylve par les botanistes, elle est composée de plusieurs variétés de lauriers, dont le laurier dit til (Ocotea foetens) qui est endémique. Il est très présent dans le nord-ouest de l’île, du côté du plateau Paul da Sera où certains arbres auraient 2 000 à 3 000 ans !



Cette forêt (15 000 hectares) est un vestige exceptionnel de celle qui a occupé des pans entiers de l’Europe, à l’ère tertiaire. Après les dernières glaciations, elle a progressivement disparu, sauf en Macaronésie.



Si Madère possède encore la plus importante, elle a quand même beaucoup diminué depuis que le navigateur portugais Joao Gonçalves Zarco a découvert l’île en 1419.



3 - Randonnées à Madère : des paysages sublimes Madère est indiscutablement un paradis pour les randonneurs. Les sentiers, les superbes panoramas, les points de vue vertigineux, les reliefs luxuriants ne manquent pas sur l'île.



Des dizaines d'itinéraires sont répertoriés. Il y en a pour tous les niveaux et beaucoup sont accessibles avec des enfants.



Les marcheurs aguerris pousseront sans difficulté jusqu’aux Pico do Arieiro, Pico Ruivo et Pico das Torres.



Attention quand même, l'hiver, il peut y avoir de la neige car ces trois sommets dépassent les 1 800 mètres. Quelle que soit la saison, ceux qui sont moins entraînés se contenteront de les admirer depuis le belvédère de Balcoes, dans la vallée de la Ribeira da Metade.



Ceux qui ne veulent (ou ne peuvent pas) marcher pourront aussi aller en voiture jusqu'au Pico do Arieiro. Là encore, attention aux routes et à la neige l'hiver ! Il est possible aussi d'aller en voiture jusqu'au plateau Paul da Sera.



On pourrait être tenté de penser que ce plateau n'est pas très hospitalier l'hiver. Pour notre part, nous l'avons visité au printemps avec un brouillard froid à couper au couteau tandis qu'à la fin novembre, nous l'avons vu sous un soleil radieux. Beaucoup de randonneurs s'y trouvaient alors, y compris des familles avec des enfants jeunes.



En résumé, avant de s'aventurer l'hiver, il faut regarder la météo et surtout prendre conseil d'une agence.



De toute façon, si l'on est un marcheur modeste, on aura intérêt de se contenter de suivre les levadas . Les levadas ? C'est le nom donné au formidable réseau de canaux que les colons portugais - et leurs esclaves - ont creusé, dans des conditions atroces, pour amener l'eau du nord de l'île sur le versant sud pour arroser les cultures.



Ce réseau a été développé au XVIIIe siècle, puis amplifié encore au début de la dictature de Salazar, au XXe siècle.



Les levadas sont évidemment en pente douce : les suivre est sans difficulté mais permet de profiter de la beauté de la nature.



L'hiver toutefois, il peut aussi être préférable d'aller se promener au sud-est de l'île, du côté de la Pointe Saint-Laurent (Ponta de Sao Lourenço), le relief est plus aride mais le climat souvent plus doux.

4 - Observer des cétacés L'automne et surtout l'hiver, même si le climat est clément, seuls les courageux se baigneront à Madère.



En revanche, c'est un endroit idéal pour voir des baleines et des dauphins. Plus de 20 espèces de cétacés visitent l'archipel tout au long de l’année car il se situe sur la trajectoire des grandes migrations.



Les vacanciers qui viennent à Madère entre avril et octobre maximisent, bien sûr, leur chance d'en voir. Cependant, certaines espèces de cétacés sont observables durant les mois d’hiver, au large de Funchal.



A la fin novembre, alors que l'eau était encore à une bonne vingtaine de degrés, nous avons pu observer une centaine de dauphins et une vingtaine de baleines. Les dauphins adultes étaient accompagnés de jeunes et même de bébés, qui semblaient jouer autour de notre bateau.



C'étaient des dauphins tachetés de l'Atlantique. En effet, si leurs bébés naissent gris clair, au bout de deux ans, ils foncent et des taches apparaissent.



Les baleines nous ont également laissés approcher en silence, sans s'effrayer. Des globicéphales noirs de grande taille, très reconnaissables en raison du "melon" volumineux en forme de globe sur leur tête.



Si l'on veut s'offrir une excursion en zodiac ou en catamaran pour voir des cétacés, l'entreprise Rota dos Cetáceos est la référence à Madère. A bord, les commentaires sont faits par des naturalistes-accompagnatrices très compétentes, ce qui décuple le plaisir. Et elles prennent grand soin de ne pas déranger les animaux !

5 - Profiter d'une gastronomie savoureuse Madère est connue dans le monde entier pour ses vins doux naturels. Ce sont les Anglais qui, comme à Porto, dans la vallée du Douro, ou en Espagne, à Xérès, ont eu l'idée d'ajouter de l'eau de vie pour stabiliser les vins et les rendre plus aptes à être transportés jusqu'en Grande-Bretagne.



Mais, traditionnellement, à Madère, c'est de l'eau de vie de canne à sucre - aguardente , en portugais - que l'on rajoute.



Cette aguardente sert aussi de base à la Poncha , qui fait figure de véritable boisson nationale et fait penser au punch antillais. Sa recette aurait été adaptée de celle de la "panche" rapportée d'Inde par des marins anglais au XVIIIe siècle.



Elle vous est proposée à l'apéritif et aussi dans tous les moments de convivialité. Attention, il faut quand même en boire avec modération !



Pour la confectionner, il faut cinq ingrédients : du jus d'orange pressé frais, une quantité équivalente d'aguardente (autrement dit de rhum agricole blanc de Madère) titrant au moins 40 degrés, du citron, un peu de miel, un peu de sirop ou de liqueur de goyave. Une spatule spéciale sert à faire mousser l'ensemble.



Ceux qui ne boivent pas d'alcool seront néanmoins gâtés, à Madère car jus de banane, goyave, fruits de la passion, mangue, papaye, gingembre et autres sont très facilement proposés. A Funchal, au marché dos Lavradores, des échoppes spécialisées en servent un bel assortiment.



Les fruits tropicaux donnent d'ailleurs une saveur particulière à la gastronomie locale qui est bien loin de se résumer au rhum et aux excellents vins doux naturels, Au marché dos Lavradores, les étals en sont remplis.



Ce marché est est une attraction à part entière, avec ses colliers de piments jaunes et rouges et ses fruits à profusion. Les prix sont élevés - disons touristiques -, mais se promener dans les allées ne coûte rien.



En outre, près de l'entrée principale, on pourra voir, sur les étals de poissons, à quoi ressemblent les espadas noir à tête effrayante et aux dents acérées dont les insulaires sont friands. Encore appelée poisson-sabre, l'espada, c'est bien sûr l'espadon que l'on pêche en haute mer car il vit dans les grandes profondeurs.



L'une des spécialités culinaires préférées des insulaires, c' est en effet le filet d’espada à la banane. Il est souvent servi avec une sauce aux fruits de la passion. Mais les steaks de thon sont également très appréciés.



L'autre spécialité dont les habitants de Madère raffolent, c'est le bolo do caco , une boule de pain à base de farine et de patates douces. Elle accompagne volontiers la Poncha.



Elle constitue un accompagnement de choix pour une autre spécialisé : l'espetada , une brochette de bœuf assaisonnée avec sel, ail et laurier. Traditionnellement, les morceaux de viande étaient enfilés sur une tige en bois de laurier (aujourd'hui, une tige métallique), puis rôtis directement sur un brasier avant d'être servis, à table, toujours enfilés sur leur tige qui est suspendue à un portant.



Ces brochettes sont également accompagnées de différentes sortes de polenta, parfois coupée en petits cubes puis frites.



A Madère, on est vraiment assuré de bien manger !



