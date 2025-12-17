Rino Morosini (TAP Air Portugal) : "On marche à pas de géant"

A ce sujet Rino Morosini a tenu à rappeler « les 128 fréquences par semaine entre la France et le Portugal au départ de Paris, de Marseille, Toulouse, Nice et Lyon et qui contribuent aux bons résultats sur le nombre de visiteurs français ».



Il a tenu également à donner quelques précisions sur l’année 2026 en termes d’évolutions et de nouveautés.



À Paris tout d’abord avec une attention particulière pour les passagers « Affaires » avec, il y a quelques jours, l’ouverture d’un salon dédié aux passagers business, le premier salon TAP, dans le monde hors Portugal.



Un premier salon pour accompagner la refonte totale du programme dédié aux entreprises récemment rebaptisé « TAP for BIZ » étudié pour leur offrir des solutions adaptées, des réductions de coûts et de la flexibilité.



Première compagnie européenne sur le Brésil, Rino Morosini a également annoncé une 14 me destination.

En juillet prochain, la compagnie portugaise ouvrira Curitiba, capitale de l'État du Paraná au Brésil.



Évolution notable à venir également à bord des long-courriers de la compagnie. Configurés en biclasse « Affaires » et « Économie » un nouveau produit sera proposée en économie pour plus de confort.



« Ce n’est pas une Eco premium mais un service éco amélioré » a précisé Rino Morosini. Actuellement dans la cabine économique, les six premières rangées sont des rangées avec plus d'espace.



À l’avenir, les trois premières rangées seront réservées à ce nouveau produit. Certains sièges seront neutralisés pour permettre, quand on est côté hublot, de voyager seul et quand on est sur du 4 sièges, de voyager avec un siège libre à côté.



Il y aura également des menus spécifiques, des franchises de bagages plus importantes, des fast tracks que ce soit à Orly ou à Lisbonne.



Des couvertures et kit de voyage également de meilleure qualité. Coté flotte, TAP va continuer le renouvellement de sa flotte avec l’arrivée prochaine de deux appareils moyen-courrier A.320 neo et A.321neo.