Rino Morosini (TAP Air Portugal) : "On marche à pas de géant"

On ne quitte pas 40 ans de carrière dans l’aérien sans une certaine émotion.
Ce fut le cas ce mercredi soir dernier pour Rino Morosini, Market Manager France et Benelux de TAP Air Portugal où, sous les ors de la très belle ambassade du Portugal à Paris, il a passé le relais à Paloma Utrera Martinez qui prendra ses fonctions en janvier 2026.
« J'ai vu une évolution gigantesque, on marche à pas de géant. » nous confiait en aparté Rino Morosini. « Aujourd’hui il y a une volonté d’être sur tous les fronts, sur tous les dossiers. Bien évidemment, la base du métier, la sécurité, la maintenance a toujours été dans l'ADN de l'entreprise, mais aussi au niveau commercial et du service. »
Nationalisée pendant le Covid et en souffrance durant l’épidémie, TAP est désormais revenue à une bien meilleure santé avec un bénéfice net positif de 126 millions d’euros au troisième trimestre de cette année et un bénéfice de 55,2 millions d’euros au cours des neuf premiers mois de 2025.
Une vive émotion donc pour un des artisans de ce succès, mais qui devrait passer le relais avec le sentiment du devoir accompli et qui n’a pas oublié ses collaborateurs, « les travailleurs de l’ombre » ceux à ses côtés et dans les aéroports « totalement dévoués et qui se battent comme des fous »
Le Portugal, troisième destination préférée des Français
Monsieur l’Ambassadeur du Portugal en France Francisco, Ribeiro de Menezes dans son allocution de bienvenue à cette soirée à tenu à saluer celui qui passe le relais en le remerciant lui et ses équipes d’avoir fait un « un travail super et contribué à renforcer davantage la marge de TAP »
Jean-Pierre Pinheiro, Directeur de l’Office du Tourisme, du Portugal en France et Luxembourg est également intervenu pour se féliciter du succès du Portugal auprès des Français.
« Le Portugal se porte très bien et c'est évidemment en partie beaucoup grâce à vous les agents de voyages et réseaux de distribution. Nous allons terminer avec 4 millions de visiteurs français ce qui fait de nous la troisième destination préférée des Français ».
Il s’est réjoui aussi de la hausse des nuitées pour les Français à 9 millions, générant 3,20 milliards d'euros, soulignant que « l’objectif n’est pas de courir après les visiteurs, mais plutôt d’augmenter nos recettes ».
Des nouveautés en 2026
A ce sujet Rino Morosini a tenu à rappeler « les 128 fréquences par semaine entre la France et le Portugal au départ de Paris, de Marseille, Toulouse, Nice et Lyon et qui contribuent aux bons résultats sur le nombre de visiteurs français ».
Il a tenu également à donner quelques précisions sur l’année 2026 en termes d’évolutions et de nouveautés.
À Paris tout d’abord avec une attention particulière pour les passagers « Affaires » avec, il y a quelques jours, l’ouverture d’un salon dédié aux passagers business, le premier salon TAP, dans le monde hors Portugal.
Un premier salon pour accompagner la refonte totale du programme dédié aux entreprises récemment rebaptisé « TAP for BIZ » étudié pour leur offrir des solutions adaptées, des réductions de coûts et de la flexibilité.
Première compagnie européenne sur le Brésil, Rino Morosini a également annoncé une 14 me destination.
En juillet prochain, la compagnie portugaise ouvrira Curitiba, capitale de l'État du Paraná au Brésil.
Évolution notable à venir également à bord des long-courriers de la compagnie. Configurés en biclasse « Affaires » et « Économie » un nouveau produit sera proposée en économie pour plus de confort.
« Ce n’est pas une Eco premium mais un service éco amélioré » a précisé Rino Morosini. Actuellement dans la cabine économique, les six premières rangées sont des rangées avec plus d'espace.
À l’avenir, les trois premières rangées seront réservées à ce nouveau produit. Certains sièges seront neutralisés pour permettre, quand on est côté hublot, de voyager seul et quand on est sur du 4 sièges, de voyager avec un siège libre à côté.
Il y aura également des menus spécifiques, des franchises de bagages plus importantes, des fast tracks que ce soit à Orly ou à Lisbonne.
Des couvertures et kit de voyage également de meilleure qualité. Coté flotte, TAP va continuer le renouvellement de sa flotte avec l’arrivée prochaine de deux appareils moyen-courrier A.320 neo et A.321neo.
Privatisation : les discussions vont bon train
Qui parmi les prétendants* à l’entrée au capital de la TAP rejoindra l’aventure ? Difficile d’avoir des commentaires sur ce sujet.
L’Ambassadeur du Portugal en France Francisco, Ribeiro de Menezes questionné par TourMaG nous a cependant indiqué que le matin même, il avait reçu deux dirigeants d’Air France – KLM…
Et d’ajouter : « TAP est essentiel pour le rayonnement du Portugal vers les Amériques, vers l'Afrique, vers l'Europe.
Oui, comme vous dites, il y a une exigence par rapport à l'avenir de la TAP de garder une identité, de garder ses couleurs, et cela compte beaucoup. C'est une condition que toutes les offres doivent respecter. Il y a 3 candidats, 3 grands groupes européens et nous attendons le résultat, nous verrons »
*Air France-KLM, Groupe Lufthansa, Groupe IAG
A lire aussi : TAP Air Portugal renforce son réseau et fête les 35 ans de Marseille - Lisbonne
Paloma Utrera nouvelle Country Manager France de TAP Air Portugal
TAP Air Portugal annonce la nomination de Paloma Utrera au poste de Country Manager France à partir du 1er janvier 2026.
Depuis 2022, elle dirige les opérations de TAP Air Portugal en Espagne.
Avant de rejoindre TAP Air Portugal, elle a passé près d’une décennie chez Iberia Express, où elle a occupé le poste de Responsable des Ventes et du Marketing pour le marché espagnol, pilotant la stratégie commerciale et la relation avec les grands comptes, agences et tour-opérateurs. Elle a également exercé des fonctions de direction chez Orizonia Corporación, développant une expertise reconnue en management, négociation de contrats long-courriers et développement de produits aéronautiques.
Sa carrière a débuté chez Vivatours, où elle a occupé pendant plus de onze ans des postes à responsabilités croissantes, en gérant les opérations, la contractualisation, les équipes de réservations et les relations avec les fournisseurs. Elle a fait ses premiers pas professionnels chez Halcón Viajes.
