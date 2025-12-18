TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo DestiMaG  
Recherche avancée

Kansas City, l’inattendue capitale du Midwest à explorer avant la Coupe du monde

Culture, patrimoine et passion sportive


À l’approche de la Coupe du monde de football 2026, Kansas City s’apprête à accueillir des supporters du monde entier. Encore discrète sur les radars touristiques européens, la ville du Missouri révèle pourtant une identité forte, entre héritage du Far West, histoire politique majeure, culture jazz et ferveur sportive.


Rédigé par le Jeudi 18 Décembre 2025

À l’approche de la Coupe du monde de football 2026, Kansas City s’apprête à accueillir des supporters du monde entier. Encore discrète sur les radars touristiques européens, la ville du Missouri révèle pourtant une identité forte, entre héritage du Far West, histoire politique majeure, culture jazz et ferveur sportive.

Aerticket
Souvent éclipsée par les grandes métropoles américaines, Kansas City s’impose pourtant comme une destination surprenante, riche d’histoire, de culture et d’expériences originales.

À l’horizon 2026, la ville accueillera six matchs de la Coupe du monde de football, disputés au GEHA Field at Arrowhead Stadium, certifié par le Livre Guinness des records comme étant l'enceinte sportive extérieure la plus bruyante au monde.

Un événement mondial qui pourrait bien mettre en lumière un territoire encore méconnu des voyageurs européens, mais qui regorge d’idées de sorties, aussi bien en centre-ville que dans ses environs immédiats.


Kansas City, capitale du sport et des émotions collectives

Le Stade de Kansas City sera le théâtre de six rencontres de la plus grande Coupe du Monde de la FIFA - Photo : A Brille
Le Stade de Kansas City sera le théâtre de six rencontres de la plus grande Coupe du Monde de la FIFA - Photo : A Brille
Impossible d’évoquer Kansas City sans parler sport.

Le GEHA Field at Arrowhead Stadium, situé à une quinzaine de minutes du centre-ville, est le fief des Kansas City Chiefs depuis 1972.

Avec plus de 76 000 places, c’est l’un des stades les plus impressionnants de la NFL, célèbre pour son ambiance électrique et ses tailgates géants. Plus qu’un stade, Arrowhead est un lieu de rassemblement et un symbole fort de l’identité locale.

Mais Kansas City se distingue aussi par son engagement en faveur du sport féminin.

En 2024, la ville a inauguré le CPKC Stadium, situé dans le quartier de Berkley Riverfront, à seulement 5 minutes en voiture du centre-ville. Il s’agit du premier stade au monde construit spécifiquement pour une équipe professionnelle féminine, le Kansas City Current.

Avec ses 11 500 places et sa proximité avec la pelouse, le stade est devenu un modèle et un symbole fort d’égalité et de modernité. Une visite les jours de match offre une autre vision du sport américain, plus intime mais tout aussi passionnée.

Une ville façonnée par le crime… et le jazz

Sur les traces de Jesse James et du Far West - Photo : A Brille
Sur les traces de Jesse James et du Far West - Photo : A Brille
Au début du XXᵉ siècle, Kansas City devient l’un des épicentres du crime organisé aux États-Unis. Sous l’influence du puissant patron politique Tom Pendergast, la ville vit à l’heure de la corruption, de la Prohibition contournée et des nuits sans fin.

Les bars clandestins fonctionnent presque au grand jour, l’alcool coule à flot et le jazz résonne jusque dans les rues, notamment dans le quartier emblématique de 18th & Vine.

Cette période trouble, marquée par des figures comme Johnny Lazia, Pretty Boy Floyd ou le gang Barker-Karpis, culmine avec le Kansas City Massacre de 1933, survenu à Union Station, un lieu aujourd’hui incontournable à visiter.

Pour plonger dans cette époque, des visites guidées, comme le Kansas City Gangster Tour, permettent de découvrir tunnels secrets, anciens speakeasies et anecdotes saisissantes. Une immersion fascinante dans un pan sombre mais fondateur de l’identité locale.

En plein cœur de Kansas City, le Steamboat Arabia Museum expose plus de 200 tonnes d’objets parfaitement conservés, récupérés d’un bateau à vapeur coulé en 1856 et retrouvé sous un champ de maïs plus d’un siècle plus tard. Une visite fascinante, véritable capsule temporelle de la vie quotidienne des pionniers.

A lire aussi : Coupe du Monde, Route 66 : le Travel South USA 2025 met en lumière le potentiel touristique du Sud des États-Unis

Escapades culturelles autour de Kansas City

Le Pony Express National Museum est installé dans les écuries originales de Pike’s Peak Stables - Photo : A Brille
Le Pony Express National Museum est installé dans les écuries originales de Pike’s Peak Stables - Photo : A Brille
Autres articles
À une heure de route au nord, la ville de St. Joseph offre une plongée spectaculaire dans l’histoire américaine.

Le Pony Express National Museum, installé dans les anciennes écuries du service postal, raconte l’épopée de ces cavaliers qui reliaient le Missouri à la Californie en dix jours seulement.

À quelques pas, le Patee House Museum, ancien hôtel de luxe devenu quartier général du Pony Express, retrace à lui seul plusieurs vies : hôtel, centre militaire, site lié à Jesse James et musée national.

St. Joseph abrite également le Glore Psychiatric Museum, l’un des plus grands musées au monde consacrés à l’histoire de la psychiatrie, une visite aussi dérangeante qu’instructive.

À environ 25 minutes de route de Kansas City, la petite ville de Liberty permet de remonter aux origines du mythe de Jesse James.

C’est ici, le 13 février 1866, qu’a lieu ce qui est considéré comme le premier braquage de banque en plein jour aux États-Unis, à la Clay County Savings Bank. Aujourd’hui, musées et parcours historiques rappellent cet épisode fondateur du Far West.

Un peu plus loin, à Independence (environ 20 minutes de route), l’histoire prend un tout autre visage. Ville natale et de cœur du président Harry S. Truman, Independence abrite le Harry S. Truman Presidential Library & Museum, un site incontournable pour comprendre la politique américaine du XXᵉ siècle.

La ville est également connue comme le point de départ de grands axes de la conquête de l’Ouest, dont l’Oregon Trail et le Santa Fe Trail.


Lu 409 fois

Tags : coupe du monde, etats unis, kansas city
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Brand News DestiMaG

Explorez Oman : hôtels, activités et itinéraires authentiques avec Worldia !

Explorez Oman : hôtels, activités et itinéraires authentiques avec Worldia !
Encore confidentiel, infiniment authentique et d'une beauté qui défie les clichés, le Sultanat...
Climats du Monde
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

Avec les GIR de Passion Brazil, partez à la découverte de ce gigantesque pays, mosaïque de sensations et de paysages

Avec les GIR de Passion Brazil, partez à la découverte de ce gigantesque pays, mosaïque de sensations et de paysages
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

En Asie du Sud-Est, les fêtes de fin d’année riment avec forte attractivité touristique

Kansas City, l’inattendue capitale du Midwest à explorer avant la Coupe du monde

De l’auberge de jeunesse au Generator : toute une histoire [ABO]

Elux Group ouvre son business aux apporteurs d'affaires et agents indépendants

Rino Morosini (TAP Air Portugal) : "On marche à pas de géant"

Brand News

La Pologne à l’horizon 2026/2027

La Pologne à l’horizon 2026/2027
La Pologne s’impose progressivement comme l’une des étoiles montantes du tourisme européen, et...
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
Publi-news

Publi-news

Les Salons du Tourisme : un rendez-vous clé pour dynamiser votre activité !

Les Salons du Tourisme : un rendez-vous clé pour dynamiser votre activité !

DITEX 2026 : Le goût des autres, ou la promesse d’un business réenchanté

DITEX 2026 : Le goût des autres, ou la promesse d’un business réenchanté
AirMaG

AirMaG

TAP Air Portugal nomme Paloma Utrera à la tête du marché français

TAP Air Portugal nomme Paloma Utrera à la tête du marché français
CruiseMaG

CruiseMaG

Costa Croisières récompense ses partenaires et dévoile sa vision 2026

Costa Croisières récompense ses partenaires et dévoile sa vision 2026
Distribution

Distribution

Elux Group ouvre son business aux apporteurs d'affaires et agents indépendants

Elux Group ouvre son business aux apporteurs d'affaires et agents indépendants
Futuroscopie

Futuroscopie

De l’auberge de jeunesse au Generator : toute une histoire [ABO]

De l’auberge de jeunesse au Generator : toute une histoire [ABO]
HotelMaG

Hébergement

Le groupe espagnol Líbere Hospitality s'implante en France

Le groupe espagnol Líbere Hospitality s'implante en France
La Travel Tech

La Travel Tech

L'intelligence artificielle s'impose dans les domaines skiables

L'intelligence artificielle s'impose dans les domaines skiables
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Autograph Collection ouvre Morea House au Cap

Autograph Collection ouvre Morea House au Cap
Partez en France

Partez en France

La CAT accueille un nouveau membre et devient partenaire de Femmes du Tourisme

La CAT accueille un nouveau membre et devient partenaire de Femmes du Tourisme
Production

Production

Nouvelles Frontières lance de mystérieux voyages...

Nouvelles Frontières lance de mystérieux voyages...
Transport

Transport

SNCF : un préavis de grève déposé en janvier 2026 !

SNCF : un préavis de grève déposé en janvier 2026 !
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Voyage d’affaires : trois forces redessinent l’industrie et imposent un nouveau modèle

Voyage d’affaires : trois forces redessinent l’industrie et imposent un nouveau modèle
Voyages responsables

Voyages Responsables

Voyage en train : Hourrail fait exploser les compteurs du crowdfunding !

Voyage en train : Hourrail fait exploser les compteurs du crowdfunding !
TravelJobs

Emploi & Formation

CARREFOUR VOYAGES

CARREFOUR VOYAGES
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias