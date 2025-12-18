Kansas City, l’inattendue capitale du Midwest à explorer avant la Coupe du monde

À l’approche de la Coupe du monde de football 2026, Kansas City s’apprête à accueillir des supporters du monde entier. Encore discrète sur les radars touristiques européens, la ville du Missouri révèle pourtant une identité forte, entre héritage du Far West, histoire politique majeure, culture jazz et ferveur sportive.
Souvent éclipsée par les grandes métropoles américaines, Kansas City s’impose pourtant comme une destination surprenante, riche d’histoire, de culture et d’expériences originales.
À l’horizon 2026, la ville accueillera six matchs de la Coupe du monde de football, disputés au GEHA Field at Arrowhead Stadium, certifié par le Livre Guinness des records comme étant l'enceinte sportive extérieure la plus bruyante au monde.
Un événement mondial qui pourrait bien mettre en lumière un territoire encore méconnu des voyageurs européens, mais qui regorge d’idées de sorties, aussi bien en centre-ville que dans ses environs immédiats.
À l’horizon 2026, la ville accueillera six matchs de la Coupe du monde de football, disputés au GEHA Field at Arrowhead Stadium, certifié par le Livre Guinness des records comme étant l'enceinte sportive extérieure la plus bruyante au monde.
Un événement mondial qui pourrait bien mettre en lumière un territoire encore méconnu des voyageurs européens, mais qui regorge d’idées de sorties, aussi bien en centre-ville que dans ses environs immédiats.
Kansas City, capitale du sport et des émotions collectives
Le Stade de Kansas City sera le théâtre de six rencontres de la plus grande Coupe du Monde de la FIFA - Photo : A Brille
Impossible d’évoquer Kansas City sans parler sport.
Le GEHA Field at Arrowhead Stadium, situé à une quinzaine de minutes du centre-ville, est le fief des Kansas City Chiefs depuis 1972.
Avec plus de 76 000 places, c’est l’un des stades les plus impressionnants de la NFL, célèbre pour son ambiance électrique et ses tailgates géants. Plus qu’un stade, Arrowhead est un lieu de rassemblement et un symbole fort de l’identité locale.
Mais Kansas City se distingue aussi par son engagement en faveur du sport féminin.
En 2024, la ville a inauguré le CPKC Stadium, situé dans le quartier de Berkley Riverfront, à seulement 5 minutes en voiture du centre-ville. Il s’agit du premier stade au monde construit spécifiquement pour une équipe professionnelle féminine, le Kansas City Current.
Avec ses 11 500 places et sa proximité avec la pelouse, le stade est devenu un modèle et un symbole fort d’égalité et de modernité. Une visite les jours de match offre une autre vision du sport américain, plus intime mais tout aussi passionnée.
Le GEHA Field at Arrowhead Stadium, situé à une quinzaine de minutes du centre-ville, est le fief des Kansas City Chiefs depuis 1972.
Avec plus de 76 000 places, c’est l’un des stades les plus impressionnants de la NFL, célèbre pour son ambiance électrique et ses tailgates géants. Plus qu’un stade, Arrowhead est un lieu de rassemblement et un symbole fort de l’identité locale.
Mais Kansas City se distingue aussi par son engagement en faveur du sport féminin.
En 2024, la ville a inauguré le CPKC Stadium, situé dans le quartier de Berkley Riverfront, à seulement 5 minutes en voiture du centre-ville. Il s’agit du premier stade au monde construit spécifiquement pour une équipe professionnelle féminine, le Kansas City Current.
Avec ses 11 500 places et sa proximité avec la pelouse, le stade est devenu un modèle et un symbole fort d’égalité et de modernité. Une visite les jours de match offre une autre vision du sport américain, plus intime mais tout aussi passionnée.
Une ville façonnée par le crime… et le jazz
Au début du XXᵉ siècle, Kansas City devient l’un des épicentres du crime organisé aux États-Unis. Sous l’influence du puissant patron politique Tom Pendergast, la ville vit à l’heure de la corruption, de la Prohibition contournée et des nuits sans fin.
Les bars clandestins fonctionnent presque au grand jour, l’alcool coule à flot et le jazz résonne jusque dans les rues, notamment dans le quartier emblématique de 18th & Vine.
Cette période trouble, marquée par des figures comme Johnny Lazia, Pretty Boy Floyd ou le gang Barker-Karpis, culmine avec le Kansas City Massacre de 1933, survenu à Union Station, un lieu aujourd’hui incontournable à visiter.
Pour plonger dans cette époque, des visites guidées, comme le Kansas City Gangster Tour, permettent de découvrir tunnels secrets, anciens speakeasies et anecdotes saisissantes. Une immersion fascinante dans un pan sombre mais fondateur de l’identité locale.
En plein cœur de Kansas City, le Steamboat Arabia Museum expose plus de 200 tonnes d’objets parfaitement conservés, récupérés d’un bateau à vapeur coulé en 1856 et retrouvé sous un champ de maïs plus d’un siècle plus tard. Une visite fascinante, véritable capsule temporelle de la vie quotidienne des pionniers.
A lire aussi : Coupe du Monde, Route 66 : le Travel South USA 2025 met en lumière le potentiel touristique du Sud des États-Unis
Les bars clandestins fonctionnent presque au grand jour, l’alcool coule à flot et le jazz résonne jusque dans les rues, notamment dans le quartier emblématique de 18th & Vine.
Cette période trouble, marquée par des figures comme Johnny Lazia, Pretty Boy Floyd ou le gang Barker-Karpis, culmine avec le Kansas City Massacre de 1933, survenu à Union Station, un lieu aujourd’hui incontournable à visiter.
Pour plonger dans cette époque, des visites guidées, comme le Kansas City Gangster Tour, permettent de découvrir tunnels secrets, anciens speakeasies et anecdotes saisissantes. Une immersion fascinante dans un pan sombre mais fondateur de l’identité locale.
En plein cœur de Kansas City, le Steamboat Arabia Museum expose plus de 200 tonnes d’objets parfaitement conservés, récupérés d’un bateau à vapeur coulé en 1856 et retrouvé sous un champ de maïs plus d’un siècle plus tard. Une visite fascinante, véritable capsule temporelle de la vie quotidienne des pionniers.
A lire aussi : Coupe du Monde, Route 66 : le Travel South USA 2025 met en lumière le potentiel touristique du Sud des États-Unis
Escapades culturelles autour de Kansas City
Le Pony Express National Museum est installé dans les écuries originales de Pike’s Peak Stables - Photo : A Brille
Autres articles
-
Coupe du Monde, Route 66 : le Travel South USA 2025 met en lumière le potentiel touristique du Sud des États-Unis
-
La France célèbre, elle aussi, les 250 ans de l’indépendance des Etats-Unis
-
Etats-Unis : les touristes étrangers vont payer jusqu’à 100$ de plus pour accéder aux parcs nationaux
-
Avec sa brochure 2026, Toundra Voyages incite à explorer l’Amérique du Nord toute l’année
-
Fin de partenariat Marriott - Sonder Holding : des clients sur le carreau aux Etats-Unis !
À une heure de route au nord, la ville de St. Joseph offre une plongée spectaculaire dans l’histoire américaine.
Le Pony Express National Museum, installé dans les anciennes écuries du service postal, raconte l’épopée de ces cavaliers qui reliaient le Missouri à la Californie en dix jours seulement.
À quelques pas, le Patee House Museum, ancien hôtel de luxe devenu quartier général du Pony Express, retrace à lui seul plusieurs vies : hôtel, centre militaire, site lié à Jesse James et musée national.
St. Joseph abrite également le Glore Psychiatric Museum, l’un des plus grands musées au monde consacrés à l’histoire de la psychiatrie, une visite aussi dérangeante qu’instructive.
À environ 25 minutes de route de Kansas City, la petite ville de Liberty permet de remonter aux origines du mythe de Jesse James.
C’est ici, le 13 février 1866, qu’a lieu ce qui est considéré comme le premier braquage de banque en plein jour aux États-Unis, à la Clay County Savings Bank. Aujourd’hui, musées et parcours historiques rappellent cet épisode fondateur du Far West.
Un peu plus loin, à Independence (environ 20 minutes de route), l’histoire prend un tout autre visage. Ville natale et de cœur du président Harry S. Truman, Independence abrite le Harry S. Truman Presidential Library & Museum, un site incontournable pour comprendre la politique américaine du XXᵉ siècle.
La ville est également connue comme le point de départ de grands axes de la conquête de l’Ouest, dont l’Oregon Trail et le Santa Fe Trail.
Le Pony Express National Museum, installé dans les anciennes écuries du service postal, raconte l’épopée de ces cavaliers qui reliaient le Missouri à la Californie en dix jours seulement.
À quelques pas, le Patee House Museum, ancien hôtel de luxe devenu quartier général du Pony Express, retrace à lui seul plusieurs vies : hôtel, centre militaire, site lié à Jesse James et musée national.
St. Joseph abrite également le Glore Psychiatric Museum, l’un des plus grands musées au monde consacrés à l’histoire de la psychiatrie, une visite aussi dérangeante qu’instructive.
À environ 25 minutes de route de Kansas City, la petite ville de Liberty permet de remonter aux origines du mythe de Jesse James.
C’est ici, le 13 février 1866, qu’a lieu ce qui est considéré comme le premier braquage de banque en plein jour aux États-Unis, à la Clay County Savings Bank. Aujourd’hui, musées et parcours historiques rappellent cet épisode fondateur du Far West.
Un peu plus loin, à Independence (environ 20 minutes de route), l’histoire prend un tout autre visage. Ville natale et de cœur du président Harry S. Truman, Independence abrite le Harry S. Truman Presidential Library & Museum, un site incontournable pour comprendre la politique américaine du XXᵉ siècle.
La ville est également connue comme le point de départ de grands axes de la conquête de l’Ouest, dont l’Oregon Trail et le Santa Fe Trail.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
Voir tous les articles d'Amélia Brille