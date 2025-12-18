Kansas City, l’inattendue capitale du Midwest à explorer avant la Coupe du monde



À l’approche de la Coupe du monde de football 2026, Kansas City s’apprête à accueillir des supporters du monde entier. Encore discrète sur les radars touristiques européens, la ville du Missouri révèle pourtant une identité forte, entre héritage du Far West, histoire politique majeure, culture jazz et ferveur sportive.

destination surprenante, riche d’histoire, de culture et d’expériences originales.



À l’horizon 2026, la ville accueillera six matchs de la Arrowhead Stadium, certifié par le Livre Guinness des records comme étant l'enceinte sportive extérieure la plus bruyante au monde.



Kansas City, capitale du sport et des émotions collectives

Impossible d’évoquer Kansas City sans parler sport.



Le GEHA Field at Arrowhead Stadium, situé à une quinzaine de minutes du centre-ville, est le fief des



Avec plus de 76 000 places, c’est l’un des stades les plus impressionnants de la NFL, célèbre pour son ambiance électrique et ses rassemblement et un symbole fort de l’identité locale.



Mais Kansas City se distingue aussi par son engagement en faveur du sport féminin.



En 2024, la ville a inauguré le CPKC Stadium, situé dans le quartier de Berkley Riverfront, à seulement 5 minutes en voiture du centre-ville. Il s’agit du premier stade au monde construit spécifiquement pour une équipe professionnelle féminine, le Kansas City Current.



Une ville façonnée par le crime… et le jazz

XXᵉ siècle, Kansas City devient l’un des épicentres du crime organisé aux États-Unis. Sous l’influence du puissant patron politique Tom Pendergast, la ville vit à l’heure de la corruption, de la Prohibition contournée et des nuits sans fin.



Les bars clandestins fonctionnent presque au grand jour, l’alcool coule à flot et le jazz résonne jusque dans les rues, notamment dans le quartier emblématique de 18th & Vine .



Cette période trouble, marquée par des figures comme Johnny Lazia, Pretty Boy Floyd ou le gang Barker-Karpis, culmine avec le Kansas City Massacre de 1933, survenu à Union Station, un lieu aujourd’hui incontournable à visiter.



Pour plonger dans cette époque, des visites guidées, comme le Kansas City Gangster Tour, permettent de découvrir tunnels secrets, anciens speakeasies et anecdotes saisissantes. Une immersion fascinante dans un pan sombre mais fondateur de l’identité locale.



En plein cœur de Kansas City, le Steamboat Arabia Museum expose plus de 200 tonnes d’objets parfaitement conservés, récupérés d’un bateau à vapeur coulé en 1856 et retrouvé sous un champ de maïs plus d’un siècle plus tard. Une visite fascinante, véritable capsule temporelle de la vie quotidienne des pionniers.



En plein cœur de Kansas City, le Steamboat Arabia Museum expose plus de 200 tonnes d'objets parfaitement conservés, récupérés d'un bateau à vapeur coulé en 1856 et retrouvé sous un champ de maïs plus d'un siècle plus tard. Une visite fascinante, véritable capsule temporelle de la vie quotidienne des pionniers.