Mondial Tourisme fait voyager les agents de voyages entre Laponie et Canaries

Au-delà des visites hôtelières, les agents de voyages ont pu vivre une immersion lapone à travers un programme d’activités emblématiques : croisière à bord d’un brise-glace sur la mer Baltique gelée, flottaison en combinaison thermique, safari en traîneau à chiens, visite d’une ferme de rennes, atelier de bushcraft, motoneige et sorties nocturnes à la recherche des aurores boréales.



Le séjour s’est conclu par la découverte du célèbre village du Père Noël à Rovaniemi.



Pour rappel, Mondial Tourisme propose, en complément de Paris, des départs pour la Laponie depuis Lille, Deauville, Nantes, Toulouse, Lyon et Strasbourg pour la saison 2025-2026.



Bordeaux et Marseille viendront compléter cette offre dès la saison 2026-2027.