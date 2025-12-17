Mondial Tourisme fait voyager les agents de voyages entre Laponie et Canaries

Mondial Tourisme a convié des agents de voyages à deux éductours aux antipodes, en Laponie finlandaise et aux Canaries - Depositphotos.com, peshkova
Pour clôturer l’année 2025, Mondial Tourisme a organisé deux éductours à destination des agents de voyages, misant sur des destinations aux contrastes marqués : la Laponie finlandaise et l’archipel des Canaries.
Deux voyages de formation grandeur nature, pensés pour permettre aux professionnels de découvrir la production du tour-opérateur tout en s’immergeant dans les spécificités locales.
Du 2 au 6 décembre, 25 agents de voyages ont ainsi pris la direction de la Laponie finlandaise, dans le cadre d’un éductour organisé en partenariat avec Visit Finland.
L’occasion pour eux de découvrir plusieurs produits phares de Mondial Tourisme, à commencer par le Samperin Savotta, une auberge typiquement lapone située à Savukoski, au cœur d’une nature préservée.
Le programme comprenait également la visite de l’hôtel Merihovi, établissement emblématique de Kemi au charme rétro, situé en bord de mer Baltique, ainsi que celle du nouveau Mondi Club Sodankylä.
Récemment rénové et agrandi, cet établissement propose une formule en pension complète et se décline en deux versions de séjour, l’une incluant un large éventail d’activités et l’autre plus allégée. Labellisé Mondi Club « Relax », il offre une animation francophone douce, en adéquation avec la culture locale.
Immersion hivernale en Laponie finlandaise
Au-delà des visites hôtelières, les agents de voyages ont pu vivre une immersion lapone à travers un programme d’activités emblématiques : croisière à bord d’un brise-glace sur la mer Baltique gelée, flottaison en combinaison thermique, safari en traîneau à chiens, visite d’une ferme de rennes, atelier de bushcraft, motoneige et sorties nocturnes à la recherche des aurores boréales.
Le séjour s’est conclu par la découverte du célèbre village du Père Noël à Rovaniemi.
Pour rappel, Mondial Tourisme propose, en complément de Paris, des départs pour la Laponie depuis Lille, Deauville, Nantes, Toulouse, Lyon et Strasbourg pour la saison 2025-2026.
Bordeaux et Marseille viendront compléter cette offre dès la saison 2026-2027.
Les Canaries, entre volcans et douceur hivernale
Du 11 au 15 décembre, le tour-opérateur a ensuite convié 40 agents de voyages, issus des principaux réseaux et d’agences indépendantes, à un second éductour aux Canaries, organisé en partenariat avec Digitrips.
Le programme prévoyait deux nuits à Fuerteventura, en collaboration avec l’Office de tourisme local, puis deux nuits à Lanzarote, avec le soutien de l’Office de tourisme de l’île.
À Fuerteventura, les participants ont découvert le Mondi Club Broncemar Beach Suites 4*, un établissement entièrement rénové en 2021, situé à Caleta de Fuste et composé de suites avec kitchenette.
À Lanzarote, deux Mondi Club « Relax » étaient au programme : le Relaxia Olivina 4* à Puerto del Carmen, présent dans la production de Mondial Tourisme depuis le lancement de la destination, et le Beatriz Costa & Spa 4* à Costa Teguise, reconnu pour ses vastes espaces intérieurs végétalisés.
Le séjour a également permis aux agents de voyages d’explorer les richesses naturelles et culturelles des deux îles, avec notamment la découverte de l’île de Lobos, une plantation d’aloé vera, la ville historique de Bétancuria, la Cueva de los Verdes, la fondation César Manrique et, point d’orgue du programme, le parc national de Timanfaya. Une immersion au cœur des paysages volcaniques de Lanzarote.
