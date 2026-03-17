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Conflit au Moyen-Orient : les intentions de voyage évoluent pour le printemps 2026

Les données de Sojern montrent un recul du long-courrier et un recentrage sur l’Europe et le marché domestique


De récentes données publiées par Sojern mettent en évidence une baisse marquée de l’intérêt pour certaines destinations long-courrier, en particulier au Moyen-Orient, tandis que les flux domestiques et européens restent bien orientés. Les voyageurs français continuent de planifier leurs déplacements, mais en privilégiant des zones perçues comme plus stables.


Rédigé par le Mercredi 18 Mars 2026 à 13:04

Les recherches d’hôtels vers la France restent globalement positives depuis le début de l’année - DepositPhotos.com, hakule
Les recherches d’hôtels vers la France restent globalement positives depuis le début de l’année - DepositPhotos.com, hakule
CroisiEurope
Dans un contexte géopolitique incertain, des données* analysées et publiées par Sojern montrent des ajustements rapides des comportements de recherche des voyageurs français.

Depuis le début de l’année, les recherches d’hôtels depuis la France vers le Moyen-Orient reculent de 56%, contre -4% l’an dernier. Cette évolution s’inscrit dans un mouvement plus large de repli sur certaines destinations long-courrier.

Sur la période récente, plusieurs marchés enregistrent des baisses importantes, notamment les Émirats arabes unis (-75%), l’Égypte (-50%), la Thaïlande (-41%) et la Turquie (-33%).

Dans le même temps, les recherches internationales d’hôtels depuis la France restent en progression de 11% (contre +7% en 2025), ce qui traduit des arbitrages de destinations plutôt qu’un arrêt des projets.

Les destinations de proximité concentrent l’essentiel de la demande. Le domestique représente 73% des recherches d’hôtels récentes.

Les recherches de vols en France progressent de 33% (contre 16% l’an dernier), tandis que l’intra-européen atteint +26,5%.

L’Espagne arrive en tête (8%), devant le Maroc (7%) et l’Italie (6%).

Une France qui reste bien orientée malgré des inflexions

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Vers la France, les recherches d’hôtels restent globalement positives depuis le début de l’année, malgré un ralentissement observé ces dernières semaines.

Le marché domestique progresse de 32% (contre 29% en 2025).

Les recherches intra-européennes atteignent +19%, en retrait par rapport à l’an dernier (+27%), mais restent à un niveau élevé.

En revanche, les recherches en provenance du Moyen-Orient reculent de 9%, alors qu’elles étaient en hausse de 48,8% à la même période en 2025.

À l’échelle internationale, la demande reste globalement stable, malgré des ajustements liés au contexte.

Des recherches de vols plus volatiles et un ralentissement vers les États-Unis

Les recherches de vols montrent des variations plus immédiates.

Le domestique progresse de 33% depuis le début de l’année (contre 16% en 2025), tandis que les recherches internationales vers la France restent légèrement positives (+11%, contre -11% l’an dernier).

Depuis le Moyen-Orient, les recherches enregistrent un pic à court terme après l’escalade du conflit, avant de se modérer.

Par ailleurs, les intentions de voyage vers les États-Unis ralentissent, avec des niveaux inférieurs à ceux de 2025 sur l’ensemble des mois à venir. La France représente 1,4% des réservations et 6,6% des recherches liées aux déplacements pour la Coupe du monde de football 2026.

Dans l’ensemble, les données de recherche mettent en évidence des ajustements rapides des projets de voyage, avec des logiques différentes entre les recherches de vols, plus réactives, et celles d’hôtels, davantage liées à la planification.

A lire aussi : La France est "la destination favorite des voyageurs internationaux pour 2023"

* Ces analyses reposent sur l’activité de recherche et non sur des réservations confirmées, ce qui signifie que les pics peuvent refléter des voyageurs qui ajustent leurs projets ou explorent des alternatives, plutôt qu’une demande de voyage ferme.

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Tags : crise golfe, sojern
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