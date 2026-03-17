Conflit au Moyen-Orient : les intentions de voyage évoluent pour le printemps 2026

* Ces analyses reposent sur l’activité de recherche et non sur des réservations confirmées, ce qui signifie que les pics peuvent refléter des voyageurs qui ajustent leurs projets ou explorent des alternatives, plutôt qu’une demande de voyage ferme.

Les recherches de vols montrent des variations plus immédiates.Le domestique progresse dedepuis le début de l’année (contre), tandis que les recherches internationales vers la France restent légèrement positives (+11%, contre -11% l’an dernier).Depuis le Moyen-Orient, les recherches enregistrent un pic à court terme après l’escalade du conflit, avant de se modérer.Par ailleurs, les intentions de voyage vers les États-Unis ralentissent, avec des niveaux inférieurs à ceux de 2025 sur l’ensemble des mois à venir. La France représentedes réservations etdes recherches liées aux déplacements pour la Coupe du monde de football 2026.Dans l’ensemble, les données de recherche mettent en évidence des, avec des logiques différentes entre les recherches de vols, plus réactives, et celles d’hôtels, davantage liées à la planification.