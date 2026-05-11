Les fameux Réceptifs Leaders s'agrandissent

« Nous sommes ravis de la venue de Pacha Tours International. C’est une équipe de très Grands professionnels, autour de Berhan et évidemment de Mumtaz Teker. C’est une formidable entreprise que nous respectons beaucoup. Nous-nous connaissons tous depuis de très nombreuses années, la réputation de Pacha Tours n’est plus à faire : c’est la référence sur la Turquie, destination extraordinaire, aux innombrables richesses : Sites culturels d’exception, paysages époustouflants, histoire excessivement riche, gastronomie parmi les meilleures au monde, infrastructures d’un excellent niveau ! »

Appel à candidature pour une dizaine de destinations et 2-3 sociétés de service

« Pour atteindre nos objectifs, à terme, d’environ 40 DMC + 5 sociétés de service nous sommes encore ouverts pour une dizaine de destinations, dont en Europe la Grèce, la Croatie, la Scandinavie. En Afrique : le Kenya, la Tanzanie et l’Afrique du Sud, puis en Asie/Océanie la Chine et l’Australie.

Au niveau des sociétés de services, la place de l’assurance sera bientôt vacante. Assurever qui a racheté la marque Valeur Assurances, membre historique, ne compte pas reconduire l’adhésion. D’autres services annexes et utiles à la construction de voyages (par exemple des fabricants de bagages ou des gestionnaires de carnets de voyage informatisés) pourraient nous rejoindre également pour offrir une palette de services encore plus large. Nous prendrons le temps d’examiner toute candidature avec soin. »