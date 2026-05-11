Les fameux Réceptifs Leaders s'agrandissent

Le dernier venu est un acteur historique vers une destination majeure. Une DMC incontournable, connue et reconnue par toute la profession depuis plus de 40 ans :
PACHA TOURS international vient de rejoindre les RECEPTIFS LEADERS
Pacha Tours, créé en 1982 à Paris, est à l’origine de DMC Pacha Tours International, fondé en 1989 afin de développer son expertise à l’échelle internationale.
Depuis, Pacha Tours International s’impose comme un acteur de référence dans l’univers des Réceptifs, reconnu pour son sérieux, sa rigueur et la qualité constante de ses prestations. La société accompagne les professionnels du tourisme du monde entier grâce à ses implantations à Paris, New York et au Brésil.
Spécialisé dans les voyages guidés et les services sur-mesure, Pacha Tours International privilégie une approche experte, qualitative et personnalisée. Sa parfaite maîtrise des circuits accompagnés, individuels ou groupes, terrestres ou combinés avec des croisières, lui permet de concevoir des itinéraires originaux, adaptés aux attentes et aux budgets de ses partenaires.
Spécialisé dans les voyages guidés et les services sur-mesure, Pacha Tours International privilégie une approche experte, qualitative et personnalisée. Sa parfaite maîtrise des circuits accompagnés, individuels ou groupes, terrestres ou combinés avec des croisières, lui permet de concevoir des itinéraires originaux, adaptés aux attentes et aux budgets de ses partenaires.
La force de Pacha Tours International repose également sur un contrôle qualité permanent : hébergements, transports, guides, assistance locale et suivi terrain sont sélectionnés avec exigence afin de garantir des prestations fiables, cohérentes et conformes aux attentes des professionnels.
Grâce à ses équipes multilingues, Pacha Tours International accompagne les professionnels auprès de leurs clientèles francophones, anglophones et lusophones, avec un même niveau d’engagement, de réactivité et de service.
Pour le marché français, Pacha Tours International s’appuie sur deux interlocuteurs parfaitement francophones, Berhan Kaya et Omer Dokur, garants d’un suivi personnalisé et d’une relation de confiance durable avec les partenaires professionnels.
Grâce à ses équipes multilingues, Pacha Tours International accompagne les professionnels auprès de leurs clientèles francophones, anglophones et lusophones, avec un même niveau d’engagement, de réactivité et de service.
Pour le marché français, Pacha Tours International s’appuie sur deux interlocuteurs parfaitement francophones, Berhan Kaya et Omer Dokur, garants d’un suivi personnalisé et d’une relation de confiance durable avec les partenaires professionnels.
Christian Loth : « Nous sommes ravis de la venue de Pacha Tours International. C’est une équipe de très Grands professionnels, autour de Berhan et évidemment de Mumtaz Teker. C’est une formidable entreprise que nous respectons beaucoup. Nous-nous connaissons tous depuis de très nombreuses années, la réputation de Pacha Tours n’est plus à faire : c’est la référence sur la Turquie, destination extraordinaire, aux innombrables richesses : Sites culturels d’exception, paysages époustouflants, histoire excessivement riche, gastronomie parmi les meilleures au monde, infrastructures d’un excellent niveau ! »
« Pour atteindre nos objectifs, à terme, d’environ 40 DMC + 5 sociétés de service nous sommes encore ouverts pour une dizaine de destinations, dont en Europe la Grèce, la Croatie, la Scandinavie. En Afrique : le Kenya, la Tanzanie et l’Afrique du Sud, puis en Asie/Océanie la Chine et l’Australie.
Au niveau des sociétés de services, la place de l’assurance sera bientôt vacante. Assurever qui a racheté la marque Valeur Assurances, membre historique, ne compte pas reconduire l’adhésion. D’autres services annexes et utiles à la construction de voyages (par exemple des fabricants de bagages ou des gestionnaires de carnets de voyage informatisés) pourraient nous rejoindre également pour offrir une palette de services encore plus large. Nous prendrons le temps d’examiner toute candidature avec soin. »
Appel à candidature pour une dizaine de destinations et 2-3 sociétés de service
« Pour atteindre nos objectifs, à terme, d’environ 40 DMC + 5 sociétés de service nous sommes encore ouverts pour une dizaine de destinations, dont en Europe la Grèce, la Croatie, la Scandinavie. En Afrique : le Kenya, la Tanzanie et l’Afrique du Sud, puis en Asie/Océanie la Chine et l’Australie.
Au niveau des sociétés de services, la place de l’assurance sera bientôt vacante. Assurever qui a racheté la marque Valeur Assurances, membre historique, ne compte pas reconduire l’adhésion. D’autres services annexes et utiles à la construction de voyages (par exemple des fabricants de bagages ou des gestionnaires de carnets de voyage informatisés) pourraient nous rejoindre également pour offrir une palette de services encore plus large. Nous prendrons le temps d’examiner toute candidature avec soin. »
20 ans aux côtés des professionnels du tourisme
Réceptifs Leaders : ce sont désormais 37 adhérents, dont 34 DMC et plus de 90 destinations + 3 sociétés de services : Assistance aéroportuaires, Visa et Assurances.
Les Réceptifs Leaders sont une référence sur le marché, un véritable label de qualité et d’état d’esprit.
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