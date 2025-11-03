Les fameux Réceptifs Leaders repartent sur la route !

Vos Réceptifs Leaders présents au Roadshow (nous indiquons seulement les destinations principales) :



Les Réceptifs Leaders, ce sont désormais 32 DMC et 3 sociétés de service (assurances, assistance aéroport et société de visas), maitrisant 90 destinations.



Fondé il y a 19 ans, ce groupement est une référence sur le marché francophone !



1 ACQUAFORTE – Italie : Claudio

2 ALGERIE TOURS – Amine et Ahmed

3 AU FIL DU JAPON - Gilles et Thierry

4 BWT - Beautiful World of Travel – Iran, Emirats Arabes Unis : Mohamad

5 BLEU MARINE – Cuba, Caraïbes : Alexandre et Pierre

6 CAP COREE - Gilles et Thierry

7 CREATIVE TOURS – Chypre : Christophe & son Équipe

8 CRUCEMUNDO – Croisières fluviales : Christian

9 DESTINATION EUROPE – Hollande : Myriam

10 EASTERN EUROPEAN EXPERIENCE – Roumanie : Stefan

11 EASTWIND HOLIDAYS – Inde : Ashok

12 EVASION ALBANIE : Alban

13 FRANCE ANGLETERRE – Angleterre, Irlande : Claude & son équipe

14 GEOTOURS – Canada, USA : Gilles

15 GET YOUR GROUP – Allemagne : Eva

16 ICELAND ESCAPE – Karim

17 IDEAL OPERATING CORSE - Joel

18 KER Maroc - Stéphane

19 KMP GROUP – Ouzbékistan, Arménie : Christian

20 MAGIC SENEGAL - Fabienne

21 MEKONG TOUCH - Vietnam, Laos, Cambodge : Catia

22 MIRACLE OMAN TRAVEL – Malik & Christian

23 NOVAWAY – Thailande : Dorian & son équipe

24 PMA TRAVEL – Portugal : Filipe & Joel

25 PROMENADA – Pologne : Jurek

26 QUIMBAYA LATIN AMERICA : Raphael & Bénédicte

27 SALMA TOURS – Jordanie : Khaled

28 TAIGA EURO BALTIKA – Pays Baltes : Veronica

29 TAROT TOURS – GARRANAH – Egypte : Pascal

30 TRAVEL SENSE – Tunisie : Anis & Farhat

31 TRITRAVEL – Espagne : Laurent

32 VERDE SICILIA – Sicile, Italie du Sud : Francesco



33 ASSISTANCE VISA : Bertrand & Dina

34 PASSAGERS ASSISTANCES SERVICES/SKY PREMIER : Pascal

35 VALEURS ASSURANCES : Bertrand & son équipe

