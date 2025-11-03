Les fameux Réceptifs Leaders repartent sur la route !

Profitez de la présence dans votre ville de :
- 32 Réceptifs,
- 90 destinations,
- 3 sociétés de service (Assistance Aéroport, Assurance &Visa)
- 6 Aéroports,
- 1 Office de Tourisme
- et 28 compagnies aériennes !!
INSCRIPTIONS EN LIGNE AUX WORKSHOPS : C’est ici
• NANTES, mardi 25 novembre 2025
Hotel Radisson BLU
6 Place Aristide Briand
de 18h à 22h workshop et cocktail dinatoire
• RENNES, mercredi 26 novembre 2025
Hôtel Mercure centre Gare
1, rue du Capitaine Maignan
de 18 à 22h, workshop et cocktail dinatoire
• CAEN, jeudi 27 novembre 2025
Hôtel Mercure Centre, Port de Plaisance
1 rue Courtonne
de 09h à 15h30 workshop, petit déjeuner et cocktail déjeunatoire
• NANTES, mardi 25 novembre 2025
Hotel Radisson BLU
6 Place Aristide Briand
de 18h à 22h workshop et cocktail dinatoire
• RENNES, mercredi 26 novembre 2025
Hôtel Mercure centre Gare
1, rue du Capitaine Maignan
de 18 à 22h, workshop et cocktail dinatoire
• CAEN, jeudi 27 novembre 2025
Hôtel Mercure Centre, Port de Plaisance
1 rue Courtonne
de 09h à 15h30 workshop, petit déjeuner et cocktail déjeunatoire
Avec la présence de nos partenaires VIP :
Vos Réceptifs Leaders présents au Roadshow (nous indiquons seulement les destinations principales) :
Les Réceptifs Leaders, ce sont désormais 32 DMC et 3 sociétés de service (assurances, assistance aéroport et société de visas), maitrisant 90 destinations.
Fondé il y a 19 ans, ce groupement est une référence sur le marché francophone !
1 ACQUAFORTE – Italie : Claudio
2 ALGERIE TOURS – Amine et Ahmed
3 AU FIL DU JAPON - Gilles et Thierry
4 BWT - Beautiful World of Travel – Iran, Emirats Arabes Unis : Mohamad
5 BLEU MARINE – Cuba, Caraïbes : Alexandre et Pierre
6 CAP COREE - Gilles et Thierry
7 CREATIVE TOURS – Chypre : Christophe & son Équipe
8 CRUCEMUNDO – Croisières fluviales : Christian
9 DESTINATION EUROPE – Hollande : Myriam
10 EASTERN EUROPEAN EXPERIENCE – Roumanie : Stefan
11 EASTWIND HOLIDAYS – Inde : Ashok
12 EVASION ALBANIE : Alban
13 FRANCE ANGLETERRE – Angleterre, Irlande : Claude & son équipe
14 GEOTOURS – Canada, USA : Gilles
15 GET YOUR GROUP – Allemagne : Eva
16 ICELAND ESCAPE – Karim
17 IDEAL OPERATING CORSE - Joel
18 KER Maroc - Stéphane
19 KMP GROUP – Ouzbékistan, Arménie : Christian
20 MAGIC SENEGAL - Fabienne
21 MEKONG TOUCH - Vietnam, Laos, Cambodge : Catia
22 MIRACLE OMAN TRAVEL – Malik & Christian
23 NOVAWAY – Thailande : Dorian & son équipe
24 PMA TRAVEL – Portugal : Filipe & Joel
25 PROMENADA – Pologne : Jurek
26 QUIMBAYA LATIN AMERICA : Raphael & Bénédicte
27 SALMA TOURS – Jordanie : Khaled
28 TAIGA EURO BALTIKA – Pays Baltes : Veronica
29 TAROT TOURS – GARRANAH – Egypte : Pascal
30 TRAVEL SENSE – Tunisie : Anis & Farhat
31 TRITRAVEL – Espagne : Laurent
32 VERDE SICILIA – Sicile, Italie du Sud : Francesco
33 ASSISTANCE VISA : Bertrand & Dina
34 PASSAGERS ASSISTANCES SERVICES/SKY PREMIER : Pascal
35 VALEURS ASSURANCES : Bertrand & son équipe
EXCLUSIF
Pour fêter leurs 20 ans, les Réceptifs Leaders inviteront leurs meilleurs partenaires à MALAGA, du 11 au 14 mars 2026.
Ce séminaire sera organisé avec l’aide précieuse de TRITRAVEL et en partenariat avec TRANSAVIA.
Nous avons hâte de vous retrouver,
Christian Loth
Président des Réceptifs Leaders
