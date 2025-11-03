TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Les fameux Réceptifs Leaders repartent sur la route !


Le prochain roadshow, fin novembre, passera par l’Ouest de la France.


Rédigé par Réceptifs Leaders le Lundi 3 Novembre 2025

© Réceptifs Leaders / Amaury Miller
CroisiEurope
Profitez de la présence dans votre ville de :

- 32 Réceptifs,
- 90 destinations,
- 3 sociétés de service (Assistance Aéroport, Assurance &Visa)
- 6 Aéroports,
- 1 Office de Tourisme
- et 28 compagnies aériennes !!

INSCRIPTIONS EN LIGNE AUX WORKSHOPS : C’est ici

NANTES, mardi 25 novembre 2025
Hotel Radisson BLU
6 Place Aristide Briand
de 18h à 22h workshop et cocktail dinatoire

RENNES, mercredi 26 novembre 2025
Hôtel Mercure centre Gare
1, rue du Capitaine Maignan
de 18 à 22h, workshop et cocktail dinatoire

CAEN, jeudi 27 novembre 2025
Hôtel Mercure Centre, Port de Plaisance
1 rue Courtonne
de 09h à 15h30 workshop, petit déjeuner et cocktail déjeunatoire

Avec la présence de nos partenaires VIP :


Vos Réceptifs Leaders présents au Roadshow (nous indiquons seulement les destinations principales) :

Les Réceptifs Leaders, ce sont désormais 32 DMC et 3 sociétés de service (assurances, assistance aéroport et société de visas), maitrisant 90 destinations.

Fondé il y a 19 ans, ce groupement est une référence sur le marché francophone !

1 ACQUAFORTE – Italie : Claudio
2 ALGERIE TOURS – Amine et Ahmed
3 AU FIL DU JAPON - Gilles et Thierry
4 BWT - Beautiful World of Travel – Iran, Emirats Arabes Unis : Mohamad
5 BLEU MARINE – Cuba, Caraïbes : Alexandre et Pierre
6 CAP COREE - Gilles et Thierry
7 CREATIVE TOURS – Chypre : Christophe & son Équipe
8 CRUCEMUNDO – Croisières fluviales : Christian
9 DESTINATION EUROPE – Hollande : Myriam
10 EASTERN EUROPEAN EXPERIENCE – Roumanie : Stefan
11 EASTWIND HOLIDAYS – Inde : Ashok
12 EVASION ALBANIE : Alban
13 FRANCE ANGLETERRE – Angleterre, Irlande : Claude & son équipe
14 GEOTOURS – Canada, USA : Gilles
15 GET YOUR GROUP – Allemagne : Eva
16 ICELAND ESCAPE – Karim
17 IDEAL OPERATING CORSE - Joel
18 KER Maroc - Stéphane
19 KMP GROUP – Ouzbékistan, Arménie : Christian
20 MAGIC SENEGAL - Fabienne
21 MEKONG TOUCH - Vietnam, Laos, Cambodge : Catia
22 MIRACLE OMAN TRAVEL – Malik & Christian
23 NOVAWAY – Thailande : Dorian & son équipe
24 PMA TRAVEL – Portugal : Filipe & Joel
25 PROMENADA – Pologne : Jurek
26 QUIMBAYA LATIN AMERICA : Raphael & Bénédicte
27 SALMA TOURS – Jordanie : Khaled
28 TAIGA EURO BALTIKA – Pays Baltes : Veronica
29 TAROT TOURS – GARRANAH – Egypte : Pascal
30 TRAVEL SENSE – Tunisie : Anis & Farhat
31 TRITRAVEL – Espagne : Laurent
32 VERDE SICILIA – Sicile, Italie du Sud : Francesco

33 ASSISTANCE VISA : Bertrand & Dina
34 PASSAGERS ASSISTANCES SERVICES/SKY PREMIER : Pascal
35 VALEURS ASSURANCES : Bertrand & son équipe
EXCLUSIF

Pour fêter leurs 20 ans, les Réceptifs Leaders inviteront leurs meilleurs partenaires à MALAGA, du 11 au 14 mars 2026.

Ce séminaire sera organisé avec l’aide précieuse de TRITRAVEL et en partenariat avec TRANSAVIA.

Nous avons hâte de vous retrouver,

Christian Loth
Président des Réceptifs Leaders

Christian Loth
Président

christian@loth.pro ou au 0635425175

www.receptifsleaders.com



