TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo DestiMaG  
Recherche avancée

IFTM 2025 : les fameux Réceptifs Leaders totalisent près de 1200 rendez-vous !


La formule remporte un succès formidable : 90 Destinations, 32 DMC + 3 sociétés de service sur un seul stand, les professionnels du tourisme ont plébiscité le groupement !


Rédigé par Réceptifs Leaders le Lundi 6 Octobre 2025

© Amaury Miller
© Amaury Miller
CroisiEurope

Les nombreuses animations (cocktails VIP, apéritifs autour du monde, tirage au sort d’un véritable diamant !) et la présence d’une quarantaine d’experts, garantissent une ambiance professionnelle, décontractée et bienveillante.

Nous tenons à remercier chaleureusement tous les partenaires qui se sont déplacés pour venir nous voir. Un grand Merci !

Mais Les Réceptifs Leaders ne s’arrêtent pas en si bon chemin :

Le prochain roadshow, fin novembre, passera par l’Ouest de la France :
INSCRIPTIONS EN LIGNE AUX WORKSHOPS : C’est ici

NANTES, mardi 25 novembre 2025
Hotel Radisson BLU
6 Place Aristide Briand
de 18h à 22h workshop et cocktail dinatoire

RENNES, mercredi 26 novembre 2025
Hôtel Mercure centre Gare
1, rue du Capitaine Maignan
de 18 à 22h, workshop et cocktail dinatoire

CAEN, jeudi 27 novembre 2025
Hôtel Mercure Centre, Port de Plaisance
1 rue Courtonne
de 09h à 15h30 workshop, petit déjeuner et cocktail déjeunatoire

Avec la présence de nos partenaires VIP :
IFTM 2025 : les fameux Réceptifs Leaders totalisent près de 1200 rendez-vous !


Vos Réceptifs Leaders présents au Roadshow (nous indiquons seulement les destinations principales) :

Les Réceptifs Leaders, ce sont désormais 32 DMC et 3 sociétés de service (assurances, assistance aéroport et société de visas), maitrisant 90 destinations.

Fondé il y a 19 ans, ce groupement est une référence sur le marché francophone !

1 ACQUAFORTE – Italie : Claudio
2 ALGERIE TOURS – Amine et Ahmed
3 AU FIL DU JAPON - Gilles et Thierry
4 BWT - Beautiful World of Travel – Iran, Emirats Arabes Unis : Mohamad
5 BLEU MARINE – Cuba, Caraïbes : Alexandre et Pierre
6 CAP COREE - Gilles et Thierry
7 CREATIVE TOURS – Chypre : Christophe & son Équipe
8 CRUCEMUNDO – Croisières fluviales : Christian
9 DESTINATION EUROPE – Hollande : Myriam
10 EASTERN EUROPEAN EXPERIENCE – Roumanie : Stefan
11 EASTWIND HOLIDAYS – Inde : Ashok
12 EVASION ALBANIE : Alban
13 FRANCE ANGLETERRE – Angleterre, Irlande : Claude & son équipe
14 GEOTOURS – Canada, USA : Gilles
15 GET YOUR GROUP – Allemagne : Eva
16 ICELAND ESCAPE – Karim
17 IDEAL OPERATING CORSE - Joel
18 KER Maroc - Stéphane
19 KMP GROUP – Ouzbékistan, Arménie : Christian
20 MAGIC SENEGAL - Fabienne
21 MEKONG TOUCH - Vietnam, Laos, Cambodge : Catia
22 MIRACLE OMAN TRAVEL – Malik & Christian
23 NOVAWAY – Thailande : Dorian & son équipe
24 PMA TRAVEL – Portugal : Filipe & Joel
25 PROMENADA – Pologne : Jurek
26 QUIMBAYA LATIN AMERICA : Raphael & Bénédicte
27 SALMA TOURS – Jordanie : Khaled
28 TAIGA EURO BALTIKA – Pays Baltes : Veronica
29 TAROT TOURS – GARRANAH – Egypte : Pascal
30 TRAVEL SENSE – Tunisie : Anis & Farhat
31 TRITRAVEL – Espagne : Laurent
32 VERDE SICILIA – Sicile, Italie du Sud : Francesco

33 ASSISTANCE VISA : Bertrand & Dina
34 PASSAGERS ASSISTANCES SERVICES/SKY PREMIER : Pascal
35 VALEURS ASSURANCES : Bertrand & son équipe

Une information en avant-première :

Pour fêter leurs 20 ans, les Réceptifs Leaders inviteront leurs meilleurs partenaires à MALAGA, du 11 au 14 mars 2026. Ce séminaire sera organisé avec l’aide précieuse de TRITRAVEL.

Que ce soit à Nantes, Rennes, Caen ou Malaga : Nous avons hâte de vous retrouver,

Christian Loth
Président des Réceptifs Leaders

IFTM 2025 : les fameux Réceptifs Leaders totalisent près de 1200 rendez-vous !

Christian Loth
Président

christian@loth.pro ou au 0635425175

www.receptifsleaders.com



Lu 211 fois

Tags : Réceptifs Leaders
Notez

Brand News DestiMaG

Rappel aux professionnels : exploitez pleinement le Programme Spécialiste de Tahiti

Rappel aux professionnels : exploitez pleinement le Programme Spécialiste de Tahiti
Quand on pense à Tahiti Et Ses Îles, on imagine des lagons turquoise, des plages de sable fin et...
Aer Lingus
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

IFTM 2025 : les fameux Réceptifs Leaders totalisent près de 1200 rendez-vous !

IFTM 2025 : les fameux Réceptifs Leaders totalisent près de 1200 rendez-vous !
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

Grève contrôleurs aériens : le principal syndicat suspend son préavis

Ryanair : Michael O'Leary et les tropismes trumpistes [ABO]

Comment booster son profil LinkedIn [ABO]

Commerce illégal : le nombre de dossiers traités par les EDV en hausse

Comment les agences réenchantent la relation client pour rester dans la course [ABO]

Brand News

Danemark en automne et hiver : une destination toute l’année

Danemark en automne et hiver : une destination toute l’année
Le Danemark séduit de plus en plus les voyageurs français : en automne et en hiver, le pays révèle...
Vidéo à la une
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
Publi-news

Publi-news

Aranui Cruises : Réservez dès maintenant votre croisière 2027 à bord de l’Aranoa

Aranui Cruises : Réservez dès maintenant votre croisière 2027 à bord de l’Aranoa

IFTM 2025 : Civitatis dévoile les clés du succès avec les activités annexes

IFTM 2025 : Civitatis dévoile les clés du succès avec les activités annexes
AirMaG

AirMaG

Grève contrôleurs aériens : le principal syndicat suspend son préavis

Grève contrôleurs aériens : le principal syndicat suspend son préavis
CruiseMaG

CruiseMaG

L’Alaska se révèle par la mer dès mai 2026 avec MSC Croisières

L’Alaska se révèle par la mer dès mai 2026 avec MSC Croisières
Distribution

Distribution

Commerce illégal : le nombre de dossiers traités par les EDV en hausse

Commerce illégal : le nombre de dossiers traités par les EDV en hausse
Futuroscopie

Futuroscopie

Le duty-free : une parenthèse enchantée qui embellit le voyage [ABO]

Le duty-free : une parenthèse enchantée qui embellit le voyage [ABO]
HotelMaG

Hébergement

Une nouvelle marque et une plateforme : Marriott mise sur l’outdoor !

Une nouvelle marque et une plateforme : Marriott mise sur l’outdoor !
La Travel Tech

La Travel Tech

Cercle des Vacances élargit sa distribution avec Amadeus

Cercle des Vacances élargit sa distribution avec Amadeus
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Île Maurice : trois rendez-vous immanquables à Heritage Resorts & Golf pour clore 2025

Île Maurice : trois rendez-vous immanquables à Heritage Resorts &amp; Golf pour clore 2025
Partez en France

Partez en France

Ski, randonnées, activités familiales : quoi de neuf dans les stations de Haute Savoie cet hiver ?

Ski, randonnées, activités familiales : quoi de neuf dans les stations de Haute Savoie cet hiver ?
Production

Production

Salaün électrifie les déplacements de ses commerciaux et investit dans 10 nouveaux autocars

Salaün électrifie les déplacements de ses commerciaux et investit dans 10 nouveaux autocars
Transport

Transport

DFDS ouvre les ventes pour ses traversées 2026

DFDS ouvre les ventes pour ses traversées 2026
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Quels défis pour le voyage d'affaires en 2026 ?

Quels défis pour le voyage d'affaires en 2026 ?
Voyages responsables

Voyages Responsables

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion
TravelJobs

Emploi & Formation

RH et tourisme : le défi permanent des Entreprises du Voyage

RH et tourisme : le défi permanent des Entreprises du Voyage
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias