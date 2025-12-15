TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

Le « low season traveller » à Nosy Be : l’île incontournable de l’océan Indien en toutes saisons

Hors saison, Nosy Be offre un visage différent : calme, authenticité et tarifs plus accessibles. L’île conserve toute sa beauté, ses plages, sa nature et ses activités, loin de l’agitation estivale


Jeunes à la recherche d'aventures, parents en quête d'un séjour familial mémorable ou retraités aspirant à la tranquillité, le choix de la destination est souvent un véritable casse-tête. Sans oublier les mois de juillet et août, synonymes de plages bondées et des prix qui s'envolent. Et si une autre façon de voyager existait ?


Rédigé par Mirana RASOLOARIZAFY le Lundi 5 Janvier 2026

© Ravinala Airports / Nosy Best Deals
© Ravinala Airports / Nosy Best Deals
TAP Air Portugal

Une nouvelle tendance émerge et bouscule nos habitudes : le "low season traveller". Le « low season traveller » est un voyageur qui mise sur la basse saison pour vivre des expériences uniques et moins fréquentées mais surtout moins cher.

Ces périodes, traditionnellement boudées par les touristes, sont pour lui l'occasion idéale de faire un véritable détachement du tumulte du quotidien. Il ne cherche pas seulement à économiser sur les vols et les hôtels, un avantage non négligeable, mais surtout à retrouver le calme, l'authenticité et la tranquillité.

L'île de Nosy Be, l'exemple parfait d'une destination pensée pour les "low season travellers"

Si cette tendance vous parle, Nosy Be est la destination idéale pour vous. Située au large de Madagascar, l'île de Nosy Be est l'exemple parfait d'une destination pensée pour les "low season travellers". Alors que la plupart des lieux touristiques ferment leurs portes ou se vident d'activités en basse saison, Nosy Be continue de vivre. Ses températures clémentes et son climat propice aux activités de plein air tout au long de l'année en font une échappée idéale, loin de la grisaille. Les prix des billets d'avion et des hôtels sont plus abordables, transformant l'évasion en une expérience haut de gamme mais accessible. Les activités, qu'il s'agisse d'observer les lémuriens, de faire de la plongée sous-marine ou de se balader sur les plages, se font sans la cohue estivale. Vous avez la liberté de prendre votre temps, d'échanger avec les habitants et de vous immerger pleinement dans la culture locale, pour une expérience de voyage plus intime et plus authentique.

Février est la période la plus calme de Nosy Be. Si l'idée de foules et de prix élevés vous rebute, février est le moment idéal pour découvrir Nosy Be. Loin de l'agitation des vacances d'été, l'île s'offre dans toute son authenticité. Après les quelques pluies de la saison humide, la nature est plus luxuriante que jamais : les champs d'ylang-ylang sont en pleine floraison et les paysages sont d'un vert intense. C'est l'occasion de profiter de températures agréables et d'explorer les plages désertes et les forêts de manière plus intime. Les prix des vols et des hôtels sont à leur plus bas, offrant un excellent rapport qualité-prix.

À la rentrée, quand le rythme effréné du quotidien reprend son cours, le mois de septembre appelle aux blues de la fin des vacances. Mais pour le voyageur averti, septembre n'est pas une fin, c'est une prolongation privilégiée de l'été. L'île vous offre un climat idéal, loin du ciel gris qui s'installe ailleurs, avec un bel ensoleillement. En cette période, l'affluence touristique diminue, permettant de savourer plages et sites naturels dans une atmosphère paisible.
© Ravinala Airports / Nosy Best Deals
© Ravinala Airports / Nosy Best Deals

Nosy Be, avec son climat idéal tout au long de l'année et ses trésors cachés loin de l'effervescence estivale, est la destination parfaite pour incarner le « low season traveller ». Il n’a pas d’âge. C'est l'étudiant qui profite des congés universitaires pour s'échapper, le jeune couple qui cherche une escapade romantique loin de la foule ou la famille qui préfère les vacances de la Toussaint pour éviter le stress des départs en masse. C'est aussi le retraité qui, libre de toute contrainte de calendrier, peut explorer le monde au gré des saisons et des bonnes affaires. Ce qui les unit, c'est la volonté d'optimiser leur temps de voyage et leur budget, tout en privilégiant l'authenticité et la tranquillité. Pour ceux qui souhaitent planifier leur séjour hors saison en toute simplicité, une plateforme comme Nosy Best Deals, disponible sur tous les canaux digitaux, centralise les bons plans et offres locales, permettant de profiter pleinement de l’île à tout moment de l’année.

Alors, pour vos prochaines vacances, osez le rythme du “low season traveller” et laissez-vous charmer par les trésors de Nosy Be.

Contacter Ravinala Airports



Lu 329 fois
Notez
Legends and Paradise
Dernière heure

Ciel Dubai Marina : le plus haut hôtel du monde ouvre à Dubaï

Chutes de neige : 15% de vols annulés dans les aéroports de Paris

Aéroport d'Amsterdam-Schiphol paralysé par la neige : des centaines de vols annulés !

Pierre & Vacances Center Parcs : Diane Jaylac nouvelle directrice financière

ViaXoft renforce son management

Brand News

Kappa Club : vivre des expériences uniques

Kappa Club : vivre des expériences uniques
Cet hiver, Kappa Club enrichit son offre et promet encore plus de partage, d’authenticité et de...
Les annonces

CROISIEUROPE - Agent de réservation de voyages H/F - CDI - (Paris 6e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CERCLE DES VOYAGES - Conseiller Voyages sur mesure Italie H/F - CDI - (Paris (75))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

TIME TOURS/MARIETTON DEVELOPPEMENT - Technicien Back Office H/F - CDI - (Clichy (92))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Une nouvelle ère pour la Crète

Une nouvelle ère pour la Crète

DESTINATIONS NATURE : Expertise et passion au service des acteurs du tourisme de l’outdoor

DESTINATIONS NATURE : Expertise et passion au service des acteurs du tourisme de l’outdoor
Distribution

Distribution

Trenitalia vise Paris–Londres d’ici 2029

Trenitalia vise Paris–Londres d’ici 2029
Partez en France

Partez en France

Atout France choisit Cognac pour la 11ᵉ édition de Destination Vignobles

Atout France choisit Cognac pour la 11ᵉ édition de Destination Vignobles
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Avec Bretzel Travel : un tourisme franco-allemand authentique, fun et écologique

Avec Bretzel Travel : un tourisme franco-allemand authentique, fun et écologique
Production

Production

Le groupe Marietton acquiert Japan Experience

Le groupe Marietton acquiert Japan Experience
AirMaG

AirMaG

Chutes de neige : 15% de vols annulés dans les aéroports de Paris

Chutes de neige : 15% de vols annulés dans les aéroports de Paris
Transport

Transport

En 2026, les prix des TGV INOUI et OUIGO restent sous l’inflation

En 2026, les prix des TGV INOUI et OUIGO restent sous l’inflation
La Travel Tech

La Travel Tech

Intelligence artificielle : comment l'utiliser au quotidien en agences de voyages ?

Intelligence artificielle : comment l'utiliser au quotidien en agences de voyages ?
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Ciel Dubai Marina : le plus haut hôtel du monde ouvre à Dubaï

Ciel Dubai Marina : le plus haut hôtel du monde ouvre à Dubaï
HotelMaG

Hébergement

La Plagne, Tignes : Cîmehôtel investit dans l’avenir de l’hôtellerie alpine

La Plagne, Tignes : Cîmehôtel investit dans l’avenir de l’hôtellerie alpine
Futuroscopie

Futuroscopie

De l’auberge de jeunesse au Generator : toute une histoire [ABO]

De l’auberge de jeunesse au Generator : toute une histoire [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Passez à l’action : la RSE, un levier clé pour le tourisme !

Passez à l’action : la RSE, un levier clé pour le tourisme !
CruiseMaG

CruiseMaG

La croisière en catamaran a le vent en poupe

La croisière en catamaran a le vent en poupe
TravelJobs

Emploi & Formation

MARIETTON DEVELOPPEMENT

MARIETTON DEVELOPPEMENT
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Voyage d’affaires : trois forces redessinent l’industrie et imposent un nouveau modèle

Voyage d’affaires : trois forces redessinent l’industrie et imposent un nouveau modèle
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias