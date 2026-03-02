Hellotickets vise 300 M€ de chiffre d'affaires d’ici trois ans

Hellotickets a conclu l'année 2025 avec un CA de 120 M€ et un million de billets vendus à travers le monde - DepositPhotos.com, PantherMediaSeller
Hellotickets vient de dévoiler ses résultats pour l'année 2025.
La plateforme spécialisée dans la réservation d’événements et d’expériences de voyage a atteint 120 millions d’euros de chiffre d’affaires et franchi le cap du million de billets vendus à travers le monde, avec une hausse de 33% des réservations d’événements.
Des chiffres qui, selon Hellotickets, témoignent de l’essor du voyage expérientiel autour des concerts internationaux, des grandes compétitions sportives, des spectacles immersifs ou encore des matchs iconiques.
A noter que la France s’impose comme "le premier marché européen" du groupe, avec plus d’un billet sur trois réservé dans le monde sur les segments événements et activités.
"Une performance qui fait du marché français la véritable locomotive de la croissance européenne de l’entreprise", commente Hellotickets dans un communiqué.
Vers 300 M€ de CA d’ici trois ans ?
Fort de ces résultats, Hellotickets entend consolider sa position sur ses marchés clés, avec l’Europe comme priorité stratégique.
L’objectif : atteindre 300 millions d’euros de chiffre d’affaires d’ici trois ans et devenir la plateforme de référence pour réserver des événements et expériences lors d’un voyage.
Fondée en 2017 par Jorge Díaz Largo et Alberto Martinez, la marque recense quelque 30 000 expériences, attractions et événements dans plus de 130 pays et emploie plus de 70 personnes à travers le monde.
