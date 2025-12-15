TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Les fameux Réceptifs Leaders reprennent la route !


Le prochain roadshow, fin janvier prochain, passera par l’Occitanie.


Rédigé par Réceptifs Leaders le Lundi 15 Décembre 2025

© Christian Loth - Réceptifs Leaders
Profitez de la présence dans votre ville de :

- 32 Réceptifs,
- 90 destinations,
- 3 sociétés de service (Assistance Aéroport, Assurance & Visa)
- 4 Aéroports,
- 1 Office de Tourisme
- et 3 compagnies aériennes !

INSCRIPTIONS EN LIGNE AUX WORKSHOPS : C’est ici

Toulouse, mardi 27 Janvier 2026
Stadium de Toulouse
Espace Loges
8 Allée Fernand Jourdant
31400 TOULOUSE
de 18h à 22h workshop et cocktail dinatoire

Perpignan, mercredi 28 novembre 2026
Villa Duflot
Rond Point Albert Donnezan
66000 Perpignan
de 09h à 16h workshop, petit déjeuner et cocktail déjeunatoire

Béziers, jeudi 29 janvier 2026
26, allées Paul Riquet
34500 Béziers
de 09h à 15h30 workshop, petit déjeuner et cocktail déjeunatoire
Avec la présence de nos partenaires VIP :
Un Grand Merci à tous nos partenaires, tous les visiteurs, qui nous ont rejoint lors de notre précédente tournée, dans l’Ouest de la France :
Les Réceptifs Leaders annoncent avec fierté leur premier séminaire à l’étranger

Christian Loth : « Pour fêter nos 20 ans, nous invitons nos meilleurs partenaires, nos plus importants clients, à MALAGA, du 11 au 14 mars 2026. Le programme permettra de nous connaitre encore mieux, dans un cadre décontracté, dépaysant et studieux !

Nous découvrirons, ou redécouvrirons, cette magnifique région baignée de soleil, au patrimoine culturel exceptionnel. Bien sûr, une séance de travail sera prévue, ainsi qu’une partie festive ! »

Ce séminaire sera organisé avec l’aide précieuse de TRITRAVEL et en partenariat avec TRANSAVIA.

D’ici-là, tous les Leaders vous souhaitent de passer de belles et paisibles fêtes de fin d’année,

Christian Loth

Président des Réceptifs Leaders

Christian Loth
Président

christian@loth.pro ou au 0635425175

www.receptifsleaders.com



TravelJobs

Emploi & Formation

4ᵉ Semaine des métiers du tourisme : les labellisations sont ouvertes !

4ᵉ Semaine des métiers du tourisme : les labellisations sont ouvertes !
