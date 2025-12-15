Les fameux Réceptifs Leaders reprennent la route !

Profitez de la présence dans votre ville de :
• Toulouse, mardi 27 Janvier 2026
Stadium de Toulouse
Espace Loges
8 Allée Fernand Jourdant
31400 TOULOUSE
de 18h à 22h workshop et cocktail dinatoire
• Perpignan, mercredi 28 novembre 2026
Villa Duflot
Rond Point Albert Donnezan
66000 Perpignan
de 09h à 16h workshop, petit déjeuner et cocktail déjeunatoire
• Béziers, jeudi 29 janvier 2026
26, allées Paul Riquet
34500 Béziers
de 09h à 15h30 workshop, petit déjeuner et cocktail déjeunatoire
Avec la présence de nos partenaires VIP :
- 32 Réceptifs,
- 90 destinations,
- 3 sociétés de service (Assistance Aéroport, Assurance & Visa)
- 4 Aéroports,
- 1 Office de Tourisme
- et 3 compagnies aériennes !
INSCRIPTIONS EN LIGNE AUX WORKSHOPS : C’est ici
- 90 destinations,
- 3 sociétés de service (Assistance Aéroport, Assurance & Visa)
- 4 Aéroports,
- 1 Office de Tourisme
- et 3 compagnies aériennes !
INSCRIPTIONS EN LIGNE AUX WORKSHOPS : C’est ici
• Toulouse, mardi 27 Janvier 2026
Stadium de Toulouse
Espace Loges
8 Allée Fernand Jourdant
31400 TOULOUSE
de 18h à 22h workshop et cocktail dinatoire
• Perpignan, mercredi 28 novembre 2026
Villa Duflot
Rond Point Albert Donnezan
66000 Perpignan
de 09h à 16h workshop, petit déjeuner et cocktail déjeunatoire
• Béziers, jeudi 29 janvier 2026
26, allées Paul Riquet
34500 Béziers
de 09h à 15h30 workshop, petit déjeuner et cocktail déjeunatoire
Avec la présence de nos partenaires VIP :
Un Grand Merci à tous nos partenaires, tous les visiteurs, qui nous ont rejoint lors de notre précédente tournée, dans l’Ouest de la France :
Les Réceptifs Leaders annoncent avec fierté leur premier séminaire à l’étranger
Christian Loth : « Pour fêter nos 20 ans, nous invitons nos meilleurs partenaires, nos plus importants clients, à MALAGA, du 11 au 14 mars 2026. Le programme permettra de nous connaitre encore mieux, dans un cadre décontracté, dépaysant et studieux !
Nous découvrirons, ou redécouvrirons, cette magnifique région baignée de soleil, au patrimoine culturel exceptionnel. Bien sûr, une séance de travail sera prévue, ainsi qu’une partie festive ! »
Nous découvrirons, ou redécouvrirons, cette magnifique région baignée de soleil, au patrimoine culturel exceptionnel. Bien sûr, une séance de travail sera prévue, ainsi qu’une partie festive ! »
Ce séminaire sera organisé avec l’aide précieuse de TRITRAVEL et en partenariat avec TRANSAVIA.
D’ici-là, tous les Leaders vous souhaitent de passer de belles et paisibles fêtes de fin d’année,
Christian Loth
Président des Réceptifs Leaders
D’ici-là, tous les Leaders vous souhaitent de passer de belles et paisibles fêtes de fin d’année,
Christian Loth
Président des Réceptifs Leaders
Autres articles
-
Les fameux Réceptifs Leaders repartent sur la route !
-
IFTM 2025 : les fameux Réceptifs Leaders totalisent près de 1200 rendez-vous !
-
Les fameux Réceptifs Leaders à l'IFTM 2025 : faites le tour du monde sur un seul stand
-
Les fameux Réceptifs Leaders plébiscités dans le Sud de la France
-
Les fameux Réceptifs Leaders repartent en tournée dans le Sud