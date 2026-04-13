Les fameux Réceptifs Leaders rassemblent les professionnels à Malaga

Pascal Pontois (Skypremier / Tarottours Garranah : « Notre but était de réunir une trentaine de nos meilleurs partenaires, le temps d’une escapade de quelques jours, pour découvrir ou redécouvrir une belle destination ensemble, pour échanger sur les sujets professionnels et pour promouvoir toutes les destinations et services que nous proposons. Le tout, dans une ambiance bienveillante et décontractée. »
Christian Loth (DMC Travel Expert) : « Nous travaillons dans un métier de contact et de relations humaines. La confiance est un élément primordial qui se gagne au fil des années. Les rencontres physiques restent essentielles, à une époque où l’IA devient omniprésente. »
Laurent Sibiot du Réceptif Tritravel : « Rencontrer une quarantaine de prestataires, tout en découvrant une belle destination et par la même occasion le savoir-faire de la DMC qui reçoit, est un gain de temps extraordinaire pour les professionnels du tourisme conviés. Le résultat est sans appel, les invités ont été unanimes sur le succès de l’opération. »
Christian Loth : « Tout au long de l’année Nous investissons beaucoup d’énergie, de temps et aussi de moyens financiers pour rencontrer nos partenaires-agents de voyage à travers la France et les pays francophones. Le marché nous le rend bien ! »
« Nos Roadshows en province sont très appréciés, surtout dans les villes de taille moyenne, voire de petite taille. Notre présence à l’IFTM est évidemment indispensable. Nous y avons chaque année un très grand stand, de près de 150m2.
En revanche, notre séminaire à Malaga nous a permis d’échanger sans un emploi du temps surchargé. Pendant une matinée de travail chaque membre a pu recevoir les invités à sa table, puis les discussions ont pu tout naturellement se prolonger au cours des diners, autour d’un verre ou simplement dans le bus lors des excursions. Deux jours pleins ensemble, c’est précieux.
« Nos Roadshows en province sont très appréciés, surtout dans les villes de taille moyenne, voire de petite taille. Notre présence à l’IFTM est évidemment indispensable. Nous y avons chaque année un très grand stand, de près de 150m2.
En revanche, notre séminaire à Malaga nous a permis d’échanger sans un emploi du temps surchargé. Pendant une matinée de travail chaque membre a pu recevoir les invités à sa table, puis les discussions ont pu tout naturellement se prolonger au cours des diners, autour d’un verre ou simplement dans le bus lors des excursions. Deux jours pleins ensemble, c’est précieux.
RECEPTIPS LEADERS EST UNE ASSOCIATION
Notre statut associatif nous permet de nous concentrer sur l’essentiel, sans les contraintes d’une entreprise qui doit dégager des profits. Nous sommes toutes et tous bénévoles, les cotisations sont entièrement redistribuées dans les actions commerciales que nous menons.
Notre but est de mutualiser les frais de marketing et de faciliter ainsi les contacts entre les différents acteurs. Le travail en network est très agréable, convivial et fructueux.
Notre but est de mutualiser les frais de marketing et de faciliter ainsi les contacts entre les différents acteurs. Le travail en network est très agréable, convivial et fructueux.
Nous sommes tous des professionnels chevronnés, avec souvent plusieurs dizaines d’années d’expérience. Nous avons acquis la faculté de cerner les besoins de notre secteur, avec une compréhension globale et une écoute quant aux impératifs des uns et des autres.
Nos partenaires nous confient leurs clients, nous en prenons le plus grand soin, souvent à des milliers de kilomètres. C’est une démarche qui demande une grande part de confiance. Nous leur devons donc une sélection rigoureuse de nos membres, garantissant un niveau élevé de qualité et une fiabilité sans faille :
Nos partenaires nous confient leurs clients, nous en prenons le plus grand soin, souvent à des milliers de kilomètres. C’est une démarche qui demande une grande part de confiance. Nous leur devons donc une sélection rigoureuse de nos membres, garantissant un niveau élevé de qualité et une fiabilité sans faille :
Pour intégrer notre groupement, nous suivons une charte très précise et assez contraignante. Une première sélection est faite par le Président, puis le bureau est consulté. Vient ensuite une enquête minutieuse sur la crédibilité et l’image irréprochable du candidat. La candidature est validée ou rejetée par un vote démocratique de tous les membres.
Si nous nous apercevons, au bout de quelques temps que la qualité délivrée ne correspond plus à notre charte, ou l’état d’esprit ne rencontre pas nos valeurs, nous nous séparons de cette DMC. C’est un cas de figure très rare, mais cela s’est déjà produit.
Si nous nous apercevons, au bout de quelques temps que la qualité délivrée ne correspond plus à notre charte, ou l’état d’esprit ne rencontre pas nos valeurs, nous nous séparons de cette DMC. C’est un cas de figure très rare, mais cela s’est déjà produit.
20 ans aux côtés des professionnels du tourisme
Réceptifs Leaders : ce sont désormais 37 adhérents, dont 34 DMC et près de 100 destinations + 3 sociétés de services : Assistance aéroportuaires, Visa et Assurances.
Les Réceptifs Leaders sont une référence sur le marché, un véritable label de qualité et d’état d’esprit.
Solidarité : le groupement est solidaire des membres qui sont affectés par une crise géopolitique ou sanitaire. Ainsi, par exemple, les DMC qui sont actuellement affaiblis par la crise iranienne, ou par la guerre d’agression contre Ukraine, sont exempts partiellement ou en totalité de cotisation.
Présence de Transavia et de plusieurs Journalistes au séminaire
Nous sommes tous « dans le même bateau » : agences en destination, sociétés de service, compagnies aériennes et nos partenaires, les producteurs de voyages. Nous-nous comprenons, nous travaillons main dans la main et ce séminaire était très utile pour réaffirmer notre position et faire connaitre notre savoir-faire.
Au cœur de nos préoccupations communes :
La satisfaction du client final
Au cœur de nos préoccupations communes :
La satisfaction du client final
Ce séminaire a été organisé avec l’aide précieuse de TRITRAVEL et en partenariat avec TRANSAVIA.
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