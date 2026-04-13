Les fameux Réceptifs Leaders rassemblent les professionnels à Malaga

Christian Loth : « Tout au long de l’année Nous investissons beaucoup d’énergie, de temps et aussi de moyens financiers pour rencontrer nos partenaires-agents de voyage à travers la France et les pays francophones. Le marché nous le rend bien ! »



« Nos Roadshows en province sont très appréciés, surtout dans les villes de taille moyenne, voire de petite taille. Notre présence à l’IFTM est évidemment indispensable. Nous y avons chaque année un très grand stand, de près de 150m2.



En revanche, notre séminaire à Malaga nous a permis d’échanger sans un emploi du temps surchargé. Pendant une matinée de travail chaque membre a pu recevoir les invités à sa table, puis les discussions ont pu tout naturellement se prolonger au cours des diners, autour d’un verre ou simplement dans le bus lors des excursions. Deux jours pleins ensemble, c’est précieux.