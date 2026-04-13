logo DestiMaG  
Recherche avancée

Les fameux Réceptifs Leaders rassemblent les professionnels à Malaga


Pour marquer l’anniversaire de ses 20 ans, le plus important groupement de DMC francophones a invité en mars dernier une sélection d’agences, groupistes et Tour Operateurs dans le Sud de l’Espagne.
C’est une première édition, c’est une innovation.


Rédigé par Réceptifs Leaders le Lundi 13 Avril 2026 à 00:05

© Réceptifs Leaders
© Réceptifs Leaders
Top of Travel

Pascal Pontois (Skypremier / Tarottours Garranah : « Notre but était de réunir une trentaine de nos meilleurs partenaires, le temps d’une escapade de quelques jours, pour découvrir ou redécouvrir une belle destination ensemble, pour échanger sur les sujets professionnels et pour promouvoir toutes les destinations et services que nous proposons. Le tout, dans une ambiance bienveillante et décontractée. »

Christian Loth (DMC Travel Expert) : « Nous travaillons dans un métier de contact et de relations humaines. La confiance est un élément primordial qui se gagne au fil des années. Les rencontres physiques restent essentielles, à une époque où l’IA devient omniprésente. »

Laurent Sibiot du Réceptif Tritravel : « Rencontrer une quarantaine de prestataires, tout en découvrant une belle destination et par la même occasion le savoir-faire de la DMC qui reçoit, est un gain de temps extraordinaire pour les professionnels du tourisme conviés. Le résultat est sans appel, les invités ont été unanimes sur le succès de l’opération. »


Christian Loth : « Tout au long de l’année Nous investissons beaucoup d’énergie, de temps et aussi de moyens financiers pour rencontrer nos partenaires-agents de voyage à travers la France et les pays francophones. Le marché nous le rend bien ! »

« Nos Roadshows en province sont très appréciés, surtout dans les villes de taille moyenne, voire de petite taille. Notre présence à l’IFTM est évidemment indispensable. Nous y avons chaque année un très grand stand, de près de 150m2.

En revanche, notre séminaire à Malaga nous a permis d’échanger sans un emploi du temps surchargé. Pendant une matinée de travail chaque membre a pu recevoir les invités à sa table, puis les discussions ont pu tout naturellement se prolonger au cours des diners, autour d’un verre ou simplement dans le bus lors des excursions. Deux jours pleins ensemble, c’est précieux.
© Réceptifs Leaders
© Réceptifs Leaders

RECEPTIPS LEADERS EST UNE ASSOCIATION

Notre statut associatif nous permet de nous concentrer sur l’essentiel, sans les contraintes d’une entreprise qui doit dégager des profits. Nous sommes toutes et tous bénévoles, les cotisations sont entièrement redistribuées dans les actions commerciales que nous menons.

Notre but est de mutualiser les frais de marketing et de faciliter ainsi les contacts entre les différents acteurs. Le travail en network est très agréable, convivial et fructueux.

Nous sommes tous des professionnels chevronnés, avec souvent plusieurs dizaines d’années d’expérience. Nous avons acquis la faculté de cerner les besoins de notre secteur, avec une compréhension globale et une écoute quant aux impératifs des uns et des autres.

Nos partenaires nous confient leurs clients, nous en prenons le plus grand soin, souvent à des milliers de kilomètres. C’est une démarche qui demande une grande part de confiance. Nous leur devons donc une sélection rigoureuse de nos membres, garantissant un niveau élevé de qualité et une fiabilité sans faille :
© Réceptifs Leaders
© Réceptifs Leaders

Pour intégrer notre groupement, nous suivons une charte très précise et assez contraignante. Une première sélection est faite par le Président, puis le bureau est consulté. Vient ensuite une enquête minutieuse sur la crédibilité et l’image irréprochable du candidat. La candidature est validée ou rejetée par un vote démocratique de tous les membres.

Si nous nous apercevons, au bout de quelques temps que la qualité délivrée ne correspond plus à notre charte, ou l’état d’esprit ne rencontre pas nos valeurs, nous nous séparons de cette DMC. C’est un cas de figure très rare, mais cela s’est déjà produit.

20 ans aux côtés des professionnels du tourisme

Réceptifs Leaders : ce sont désormais 37 adhérents, dont 34 DMC et près de 100 destinations + 3 sociétés de services : Assistance aéroportuaires, Visa et Assurances.
© Réceptifs Leaders
© Réceptifs Leaders

Les Réceptifs Leaders sont une référence sur le marché, un véritable label de qualité et d’état d’esprit.

Solidarité : le groupement est solidaire des membres qui sont affectés par une crise géopolitique ou sanitaire. Ainsi, par exemple, les DMC qui sont actuellement affaiblis par la crise iranienne, ou par la guerre d’agression contre Ukraine, sont exempts partiellement ou en totalité de cotisation.
© Réceptifs Leaders
© Réceptifs Leaders

Présence de Transavia et de plusieurs Journalistes au séminaire

Nous sommes tous « dans le même bateau » : agences en destination, sociétés de service, compagnies aériennes et nos partenaires, les producteurs de voyages. Nous-nous comprenons, nous travaillons main dans la main et ce séminaire était très utile pour réaffirmer notre position et faire connaitre notre savoir-faire.

Au cœur de nos préoccupations communes :

La satisfaction du client final

Ce séminaire a été organisé avec l’aide précieuse de TRITRAVEL et en partenariat avec TRANSAVIA.
Les fameux Réceptifs Leaders rassemblent les professionnels à Malaga

Les fameux Réceptifs Leaders rassemblent les professionnels à Malaga

Christian Loth
Président

christian@loth.pro ou au 0635425175

www.receptifsleaders.com



Lu 232 fois

Tags : Réceptifs Leaders
Notez

Brand News DestiMaG

Traverser les Alpes en hiver avec le Glacier Express

Traverser les Alpes en hiver avec le Glacier Express
Voyager à bord du Glacier Express en plein hiver constitue une expérience d'exception,...
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

Les fameux Réceptifs Leaders rassemblent les professionnels à Malaga

Les fameux Réceptifs Leaders rassemblent les professionnels à Malaga
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

Les fameux Réceptifs Leaders rassemblent les professionnels à Malaga

Traverser les Alpes en hiver avec le Glacier Express

Tahiti Travel Services annonce l’arrivée de son Directeur Général

Florianópolis : entre élégance balnéaire et nature sauvage

Sylvain Pernois : le nouveau visage de Jans Tours en Malaisie

Brand News

TourMaG lance "Travel Dash Board", son outil spécial crise Moyen-Orient

TourMaG lance "Travel Dash Board", son outil spécial crise Moyen-Orient
Face à l’escalade des tensions au Moyen-Orient et à ses répercussions sur le tourisme mondial,...
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...
Publi-news

Publi-news

Viva Resorts by Wyndham : une mise en scène féérique pour le succès de vos opérations groupes

Viva Resorts by Wyndham : une mise en scène féérique pour le succès de vos opérations groupes

Mieux vaut prévoir sa croisière PLEIN CAP à l’avance !

Mieux vaut prévoir sa croisière PLEIN CAP à l’avance !
AirMaG

AirMaG

Flambée du kérosène : Air France double le montant de sa surcharge !

Flambée du kérosène : Air France double le montant de sa surcharge !
CruiseMaG

CruiseMaG

Oceania Cruises lance la transformation complète de l’Oceania Marina

Oceania Cruises lance la transformation complète de l’Oceania Marina
Distribution

Distribution

P. Doucet (Terre d’Ailleurs) : « Faire au moins aussi bien qu'en 2025 et préserver l’équilibre »

P. Doucet (Terre d’Ailleurs) : « Faire au moins aussi bien qu'en 2025 et préserver l’équilibre »
Futuroscopie

Futuroscopie

Fin de Sora : l'IA, le temps des illusionnistes ? [ABO]

Fin de Sora : l'IA, le temps des illusionnistes ? [ABO]
HotelMaG

Hébergement

Honotel poursuit son développement à Paris avec l’acquisition du Pavillon Monceau

Honotel poursuit son développement à Paris avec l’acquisition du Pavillon Monceau
La Travel Tech

La Travel Tech

Entre curiosité et méfiance, l’IA s’installe dans la préparation des vacances

Entre curiosité et méfiance, l’IA s’installe dans la préparation des vacances
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Le Var affiche une belle montée en gamme de son offre hôtelière

Le Var affiche une belle montée en gamme de son offre hôtelière
Partez en France

Partez en France

Stations de montagne : une saison hivernale 2025/2026 solide malgré les incertitudes

Stations de montagne : une saison hivernale 2025/2026 solide malgré les incertitudes
Production

Production

Exotismes mise sur les Caraïbes pour son Poker de l’Été 2026

Exotismes mise sur les Caraïbes pour son Poker de l’Été 2026
Transport

Transport

DiscoverEU : 5 000 Pass Interrail à décrocher pour explorer l’Europe à 18 ans

DiscoverEU : 5 000 Pass Interrail à décrocher pour explorer l’Europe à 18 ans
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

SAP Concur et Amex GBT renforcent leur plateforme unifiée voyage et dépenses

SAP Concur et Amex GBT renforcent leur plateforme unifiée voyage et dépenses
Voyages responsables

Voyages Responsables

CSE, associations, clubs : comment rendre les séjours collectifs plus durables ?

CSE, associations, clubs : comment rendre les séjours collectifs plus durables ?
TravelJobs

Emploi & Formation

Vacancéole recrute plus de 160 saisonniers et CDI pour l’été 2026

Vacancéole recrute plus de 160 saisonniers et CDI pour l’été 2026
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias