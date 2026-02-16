Les fameux Réceptifs Leaders plébiscités en Occitanie

Comme toujours, des lieux exclusifs ont été choisis avec soin :
- Le Stadium de Toulouse, avec vue imprenable sur la pelouse !
- La Villa Duflot, Hôtel luxueux à Perpignan
- Le 26 Riquet, hôtel particulier du 19e situé sur les fameuses Allées Paul Riquet à Béziers
Autour de pièces cocktails raffinées, les professionnels ont échangé, peaufiné des dossiers en cours ou glané des informations précieuses sur les quelques 90 destinations gérées par les fameux Leaders.
- Le Stadium de Toulouse, avec vue imprenable sur la pelouse !
- La Villa Duflot, Hôtel luxueux à Perpignan
- Le 26 Riquet, hôtel particulier du 19e situé sur les fameuses Allées Paul Riquet à Béziers
Autour de pièces cocktails raffinées, les professionnels ont échangé, peaufiné des dossiers en cours ou glané des informations précieuses sur les quelques 90 destinations gérées par les fameux Leaders.
Les partenaires VIP, aéroports de Toulouse et Perpignan, l’Office de Tourisme de la Pologne ainsi que les compagnies aériennes Air Canada, Air Arabia et Transavia ont également été grandement plébiscités et contribué à l’intérêt des manifestations. Ainsi toute la chaine touristique était à la disposition des visiteurs professionnels qui apprécient particulièrement le déplacement de leurs prestataires dans les villes de tailles moyenne en province.
Christian Loth, Président des Réceptifs Leaders : « C’est un gain de temps fabuleux pour les agents de voyage. En 2 heures, les professionnels peuvent rencontrer une multitude de prestataires terrestres, mais aussi leurs compagnies aériennes et aéroports. Les offices de tourisme délivrent des informations de première main. Le tout dans une ambiance décontracté mais hyper professionnelle, avec, en prime, un délicieux cocktail. C’est précieux et une occasion unique, surtout dans les villes de petite ou moyenne taille.
Nous investissons beaucoup d’énergie, de temps et aussi de moyens financiers pour rencontrer nos partenaires-agents de voyage à travers la France et les pays francophones. Le marché nous le rend bien ! »
Les Réceptifs Leaders annoncent avec fierté leur premier séminaire à l’étranger :
« Pour fêter nos 20 ans, nous invitons nos meilleurs partenaires, nos plus importants clients, à MALAGA, du 11 au 14 mars 2026. Le programme permettra de nous connaitre encore mieux, dans un cadre décontracté, dépaysant et studieux !
Nous découvrirons, ou redécouvrirons, cette magnifique région baignée de soleil, au patrimoine culturel exceptionnel. Bien sûr, une séance de travail sera prévue, ainsi qu’une partie festive ! »
« Pour fêter nos 20 ans, nous invitons nos meilleurs partenaires, nos plus importants clients, à MALAGA, du 11 au 14 mars 2026. Le programme permettra de nous connaitre encore mieux, dans un cadre décontracté, dépaysant et studieux !
Nous découvrirons, ou redécouvrirons, cette magnifique région baignée de soleil, au patrimoine culturel exceptionnel. Bien sûr, une séance de travail sera prévue, ainsi qu’une partie festive ! »
Ce séminaire sera organisé avec l’aide précieuse de TRITRAVEL et en partenariat avec TRANSAVIA.
Autres articles
-
Les fameux Réceptifs Leaders accueillent deux nouveaux membres et s'approchent des 100 destinations
-
Les fameux Réceptifs Leaders reprennent la route !
-
Les fameux Réceptifs Leaders repartent sur la route !
-
IFTM 2025 : les fameux Réceptifs Leaders totalisent près de 1200 rendez-vous !
-
Les fameux Réceptifs Leaders à l'IFTM 2025 : faites le tour du monde sur un seul stand