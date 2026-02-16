Les fameux Réceptifs Leaders plébiscités en Occitanie

Comme toujours, des lieux exclusifs ont été choisis avec soin :



- Le Stadium de Toulouse, avec vue imprenable sur la pelouse !

- La Villa Duflot, Hôtel luxueux à Perpignan

- Le 26 Riquet, hôtel particulier du 19e situé sur les fameuses Allées Paul Riquet à Béziers



Autour de pièces cocktails raffinées, les professionnels ont échangé, peaufiné des dossiers en cours ou glané des informations précieuses sur les quelques 90 destinations gérées par les fameux Leaders.

