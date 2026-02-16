TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo DestiMaG  
Recherche avancée

Les fameux Réceptifs Leaders plébiscités en Occitanie


Les 37 Leaders ont attiré près de 100 professionnels du tourisme lors de leurs Roadshow dans le Sud.


Rédigé par Réceptifs Leaders le Lundi 16 Février 2026 à 00:05

© Réceptifs Leaders - Christian Loth
© Réceptifs Leaders - Christian Loth
CroisiEurope
Comme toujours, des lieux exclusifs ont été choisis avec soin :

- Le Stadium de Toulouse, avec vue imprenable sur la pelouse !
- La Villa Duflot, Hôtel luxueux à Perpignan
- Le 26 Riquet, hôtel particulier du 19e situé sur les fameuses Allées Paul Riquet à Béziers

Autour de pièces cocktails raffinées, les professionnels ont échangé, peaufiné des dossiers en cours ou glané des informations précieuses sur les quelques 90 destinations gérées par les fameux Leaders.

Les partenaires VIP, aéroports de Toulouse et Perpignan, l’Office de Tourisme de la Pologne ainsi que les compagnies aériennes Air Canada, Air Arabia et Transavia ont également été grandement plébiscités et contribué à l’intérêt des manifestations. Ainsi toute la chaine touristique était à la disposition des visiteurs professionnels qui apprécient particulièrement le déplacement de leurs prestataires dans les villes de tailles moyenne en province.
Toulouse © Réceptifs Leaders - Christian Loth
Toulouse © Réceptifs Leaders - Christian Loth

Christian Loth, Président des Réceptifs Leaders : « C’est un gain de temps fabuleux pour les agents de voyage. En 2 heures, les professionnels peuvent rencontrer une multitude de prestataires terrestres, mais aussi leurs compagnies aériennes et aéroports. Les offices de tourisme délivrent des informations de première main. Le tout dans une ambiance décontracté mais hyper professionnelle, avec, en prime, un délicieux cocktail. C’est précieux et une occasion unique, surtout dans les villes de petite ou moyenne taille.
Béziers © Réceptifs Leaders - Christian Loth
Béziers © Réceptifs Leaders - Christian Loth

Nous investissons beaucoup d’énergie, de temps et aussi de moyens financiers pour rencontrer nos partenaires-agents de voyage à travers la France et les pays francophones. Le marché nous le rend bien ! »
Perpignan © Réceptifs Leaders - Christian Loth
Perpignan © Réceptifs Leaders - Christian Loth

Les partenaires VIP du dernier Roadshow, à Toulouse, Perpignan et Béziers :
Les fameux Réceptifs Leaders plébiscités en Occitanie

Les Réceptifs Leaders annoncent avec fierté leur premier séminaire à l’étranger :

« Pour fêter nos 20 ans, nous invitons nos meilleurs partenaires, nos plus importants clients, à MALAGA, du 11 au 14 mars 2026. Le programme permettra de nous connaitre encore mieux, dans un cadre décontracté, dépaysant et studieux !

Nous découvrirons, ou redécouvrirons, cette magnifique région baignée de soleil, au patrimoine culturel exceptionnel. Bien sûr, une séance de travail sera prévue, ainsi qu’une partie festive ! »

Ce séminaire sera organisé avec l’aide précieuse de TRITRAVEL et en partenariat avec TRANSAVIA.
Les fameux Réceptifs Leaders plébiscités en Occitanie

Les fameux Réceptifs Leaders plébiscités en Occitanie

Christian Loth
Président

christian@loth.pro ou au 0635425175

www.receptifsleaders.com



Lu 258 fois

Tags : Réceptifs Leaders
Notez

Dans la même rubrique :
< >

Lundi 16 Février 2026 - 06:44 Voyage sur mesure au Maroc : plus qu’un programme, une expérience inoubliable

Lundi 16 Février 2026 - 00:05 Chypre, l’île des Saints

Brand News DestiMaG

Assur-Travel part à la conquête du tourisme spatial

Assur-Travel part à la conquête du tourisme spatial
Depuis quelques années, le tourisme spatial en fait rêver plus d’un. Un rêve qui a un coût :...
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

Voyage sur mesure au Maroc : plus qu’un programme, une expérience inoubliable

Voyage sur mesure au Maroc : plus qu’un programme, une expérience inoubliable
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

Voyage sur mesure au Maroc : plus qu’un programme, une expérience inoubliable

DITEX 2026 : des ambassadeurs de poids prennent la parole pour soutenir une formule « immersive » à Aix-en-Provence

Dynamic Package de DIGITRIPS Pro : l’arme secrète des agences pour augmenter le panier moyen

Air Europa spécialiste de l’Amérique latine et des Caraïbes vous emmène en Colombie

Explora Journeys : plus que quelques jours pour profiter d’une invitation particulière

Brand News

DITEX 2026 : des ambassadeurs de poids prennent la parole pour soutenir une formule « immersive » à Aix-en-Provence

DITEX 2026 : des ambassadeurs de poids prennent la parole pour soutenir une formule « immersive » à Aix-en-Provence
C’est un signal rare dans l’écosystème BtoB du tourisme : plusieurs dirigeants et figures reconnues...
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...
Publi-news

Publi-news

Actualités dans l'Ouest du Japon

Actualités dans l'Ouest du Japon

Rivages du Monde dévoile le Mekong Romance, son nouveau joyau sur le Mékong

Rivages du Monde dévoile le Mekong Romance, son nouveau joyau sur le Mékong
AirMaG

AirMaG

Air Europa spécialiste de l’Amérique latine et des Caraïbes vous emmène en Colombie

Air Europa spécialiste de l’Amérique latine et des Caraïbes vous emmène en Colombie
CruiseMaG

CruiseMaG

La croisière sous toutes ses formes

La croisière sous toutes ses formes
Distribution

Distribution

Roobens Fils : blogueur, auteur de "Noir et voyager" et fondateur de Dunia Travel

Roobens Fils : blogueur, auteur de "Noir et voyager" et fondateur de Dunia Travel
Futuroscopie

Futuroscopie

Sports d'hiver : un spectacle populaire mais une pratique de privilégiés [ABO]

Sports d'hiver : un spectacle populaire mais une pratique de privilégiés [ABO]
HotelMaG

Hébergement

Summer Hotels ouvre son capital à Bpifrance, Sofipaca et BNP Paribas Développement

Summer Hotels ouvre son capital à Bpifrance, Sofipaca et BNP Paribas Développement
La Travel Tech

La Travel Tech

Dynamic Package de DIGITRIPS Pro : l’arme secrète des agences pour augmenter le panier moyen

Dynamic Package de DIGITRIPS Pro : l’arme secrète des agences pour augmenter le panier moyen
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Explora Journeys : plus que quelques jours pour profiter d’une invitation particulière

Explora Journeys : plus que quelques jours pour profiter d’une invitation particulière
Partez en France

Partez en France

Charleville-Mézières : une cité ducale et duale au cœur des Ardennes

Charleville-Mézières : une cité ducale et duale au cœur des Ardennes
Production

Production

Séjour à la montagne : "les récentes chutes de neige boostent les réservations de dernière minute"

Séjour à la montagne : "les récentes chutes de neige boostent les réservations de dernière minute"
Transport

Transport

SNCF : La FNAUT dénonce l'envolée des prix Ouigo et le recul de l'offre Inoui

SNCF : La FNAUT dénonce l'envolée des prix Ouigo et le recul de l'offre Inoui
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

À Marseille, le salon Events Days Sud a soufflé sa 15e bougie

À Marseille, le salon Events Days Sud a soufflé sa 15e bougie
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo signe une année 2025 record

GreenGo signe une année 2025 record
TravelJobs

Emploi & Formation

Le Wow Safari Thoiry organise un forum de l'emploi le 12 février 2026

Le Wow Safari Thoiry organise un forum de l'emploi le 12 février 2026
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias