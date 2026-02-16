MySilkWayTrips – agence représentant l’Ouzbékistan et l’Asie centrale

Animée par nos valeurs – passion du voyage, exigence de qualité, ponctualité et respect des attentes des voyageurs – notre équipe s’engage toujours à offrir un accompagnement fiable et attentif.
Nous sommes fiers que nos efforts au cours de ces trois dernières années n'aient pas été vains et nous remercions nos partenaires qui nous ont fait confiance ! Grâce à votre confiance, nous avons pu organiser des rencontres dans plusieurs régions de France, de Belgique et de Suisse, ainsi que lors du salon touristique IFTM Top Résa, ce qui a permis de renforcer nos relations professionnelles. Ces efforts ont porté leurs fruits, et voici le résultat auquel nous sommes parvenus en 2025.
• Eductour : nous avons lancé à la fin de l’année dernière le premier départ de notre Eductour en petit groupe afin de faire découvrir l’Ouzbékistan aux professionnels du tourisme. Fort du succès de cette initiative, une nouvelle édition est programmée du 24 au 31 octobre de cette année. Les agences intéressées sont invitées à nous contacter pour plus d’informations.
• Adhésion aux réseaux : nous avons rejoint les réseaux Selectour et Havas Voyages en tant que réceptif représentant l’Ouzbékistan et l’Asie centrale. Cette intégration renforce notre présence parmi les agences françaises et ouvre la voie à de nouvelles collaborations avec les agences membres de ces réseaux.
• Engagement durable : Nous sommes engagés dans une démarche de tourisme responsable en partenariat avec Travelife, axée sur la gestion durable, la protection de l’environnement et le soutien aux communautés locales. Dans ce cadre, nous adaptons progressivement nos itinéraires afin de promouvoir un tourisme plus durable et conscient.
Pour échanger autour de futures collaborations dans une ambiance conviviale et vivante, nous serons ravis de vous retrouver au prochain salon IFTM Top Résa du 15 au 17 septembre. C’est le moment privilégié pour se rencontrer et partager, d’autant plus que l’Ouzbékistan sera à l’honneur de l’édition 2026 de l’IFTM.
