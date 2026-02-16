MySilkWayTrips – agence représentant l’Ouzbékistan et l’Asie centrale

• Eductour : nous avons lancé à la fin de l’année dernière le premier départ de notre Eductour en petit groupe afin de faire découvrir l’Ouzbékistan aux professionnels du tourisme. Fort du succès de cette initiative, une nouvelle édition est programmée du 24 au 31 octobre de cette année. Les agences intéressées sont invitées à nous contacter pour plus d’informations.



• Adhésion aux réseaux : nous avons rejoint les réseaux Selectour et Havas Voyages en tant que réceptif représentant l’Ouzbékistan et l’Asie centrale. Cette intégration renforce notre présence parmi les agences françaises et ouvre la voie à de nouvelles collaborations avec les agences membres de ces réseaux.



• Engagement durable : Nous sommes engagés dans une démarche de tourisme responsable en partenariat avec Travelife, axée sur la gestion durable, la protection de l’environnement et le soutien aux communautés locales. Dans ce cadre, nous adaptons progressivement nos itinéraires afin de promouvoir un tourisme plus durable et conscient.