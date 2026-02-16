Découvrez la République tchèque – Voyages en groupe avec we tours

Pourquoi la République tchèque ?

Prague – La « ville aux cent clochers »

Prague, la charmante capitale de la République tchèque, est un véritable incontournable pour tout voyage en groupe. La vieille ville historique avec ses édifices gothiques et baroques, l'imposant château de Prague et le pont Charles ne sont que quelques-unes des nombreuses curiosités à découvrir. La ville fascine non seulement par son histoire, mais aussi par son atmosphère animée et les nombreuses possibilités d'activités de groupe qu'elle offre.



La Suisse bohémienne – Un paradis pour les amoureux de la nature

La Suisse bohémienne est un paradis naturel avec des rochers à couper le souffle, des gorges profondes et de vastes forêts. Ici, les groupes peuvent profiter d'une nature intacte lors de randonnées ou de promenades en bateau. La Pravčická brána, la plus grande porte de grès d'Europe, qui offre une vue spectaculaire sur les environs, constitue un point culminant particulier.



Villes historiques et châteaux imposants

La République tchèque regorge de villes médiévales bien conservées et de châteaux impressionnants. Visitez la ville de Český Krumlov, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, ou le magnifique château de Hluboká, qui semble tout droit sorti d'un conte de fées. Ces lieux offrent un aperçu passionnant de l'histoire et de la culture du pays et sont parfaits pour les voyages en groupe.