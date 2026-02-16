Découvrez la République tchèque – Voyages en groupe avec we tours

Du charme médiéval de Prague aux villes pittoresques de la Suisse bohémienne, la République tchèque offre une incroyable diversité d'expériences.
En tant que voyagiste expérimenté, we tours connaît les meilleurs sites touristiques et les bons plans du pays et veille à ce que votre voyage en groupe soit une expérience inoubliable.
Pourquoi la République tchèque ?
Prague – La « ville aux cent clochers »
Prague, la charmante capitale de la République tchèque, est un véritable incontournable pour tout voyage en groupe. La vieille ville historique avec ses édifices gothiques et baroques, l'imposant château de Prague et le pont Charles ne sont que quelques-unes des nombreuses curiosités à découvrir. La ville fascine non seulement par son histoire, mais aussi par son atmosphère animée et les nombreuses possibilités d'activités de groupe qu'elle offre.
La Suisse bohémienne – Un paradis pour les amoureux de la nature
La Suisse bohémienne est un paradis naturel avec des rochers à couper le souffle, des gorges profondes et de vastes forêts. Ici, les groupes peuvent profiter d'une nature intacte lors de randonnées ou de promenades en bateau. La Pravčická brána, la plus grande porte de grès d'Europe, qui offre une vue spectaculaire sur les environs, constitue un point culminant particulier.
Villes historiques et châteaux imposants
La République tchèque regorge de villes médiévales bien conservées et de châteaux impressionnants. Visitez la ville de Český Krumlov, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, ou le magnifique château de Hluboká, qui semble tout droit sorti d'un conte de fées. Ces lieux offrent un aperçu passionnant de l'histoire et de la culture du pays et sont parfaits pour les voyages en groupe.
La République tchèque offre une multitude d'activités qui conviennent parfaitement aux voyages en groupe
• Visites guidées de Prague : découvrez l'histoire de la « ville dorée » lors d'une visite guidée qui couvre tous les sites touristiques importants.
• Visites de châteaux et de forteresses : visitez des monuments historiques tels que le château de Karlstein ou la forteresse de Český Krumlov.
• Dégustations de vin et de bière : la République tchèque est mondialement connue pour son art brassicole. Une visite de brasserie avec dégustation de bière ou une dégustation de vin dans la région de Bohême du Sud est un excellent moyen de découvrir le pays sur le plan culinaire.
• Expériences nature : faites une randonnée dans la Suisse bohémienne ou profitez d'une promenade en bateau sur l'Elbe.
• Découvertes culinaires : dégustez des spécialités tchèques telles que la svíčková ou le goulasch dans des auberges traditionnelles.
La meilleure période pour voyager en République tchèque
La République tchèque est une destination attrayante pour les voyages en groupe tout au long de l'année. Les périodes suivantes sont particulièrement recommandées :
• Le printemps et l'été : idéaux pour visiter les villes et pratiquer des activités de plein air telles que la randonnée et les excursions en bateau. À cette période, le pays se caractérise par ses jardins fleuris et ses paysages verdoyants.
• L'automne : parfait pour une dégustation de vins ou pour une visite découverte des villes et des châteaux, lorsque les feuilles d'automne plongent le paysage dans des couleurs vives.
• L'hiver : surtout pendant la période de l'Avent, la République tchèque enchante avec ses marchés de Noël traditionnels qui créent une atmosphère particulière dans des villes comme Prague, Brno ou Pilsen.
we tours – Votre partenaire pour les voyages en groupe
Avec we tours, vous avez à vos côtés un partenaire expérimenté et fiable pour vos voyages de groupe en République tchèque. Nous proposons des programmes sur mesure, parfaitement adaptés aux souhaits de vos groupes. Que vous souhaitiez mettre l'accent sur les villes historiques, les châteaux impressionnants, les expériences nature ou les délices culinaires, nous planifions votre voyage avec soin et souci du détail. Faites confiance à notre expertise et laissez-nous organiser ensemble un voyage inoubliable en République tchèque pour votre groupe.
Exemples de voyages pour découvrir la République tchèque
Prague & Bohême du Sud – des joyaux cachés (8 jours)
Découvrons la diversité culturelle et la beauté des paysages de la Bohême. De magnifiques villes, des paysages fluviaux pittoresques et des édifices chargés d'histoire nous accompagnent tout au long de ce voyage. Nous découvrons la ville dorée de Prague et profitons de l'hospitalité chaleureuse de la région.
Prague – L' Avent dans la ville dorée (6 jours)
Plongez dans la magie de Noël à Prague, où l'atmosphère festive illumine les rues pittoresques et les places historiques. Au cœur de la Bohême, cette aventure nous emmène à la découverte de la ville dorée, avec ses marchés de Noël féériques, ses monuments majestueux et son riche patrimoine culturel. [Insérer le lien vers le pdf]
Budapest, Vienne & Prague – La route des capitals (8 jours)
Découvrez trois joyaux culturels d’Europe centrale au cours d’un voyage inoubliable : Budapest, Vienne et Prague. Sur cette route des capitales, vous plongerez dans l’histoire impériale, admirerez des architectures grandioses et profiterez d’ambiances uniques entre la Moldau et le Danube. Un itinéraire riche en patrimoine, en charme et en découvertes au cœur de l’Europe.
Eric Triniez
Responsable commercial France
Email : eric.trinez@we-tours.com
Téléphone : +33 (0)7 81 59 31 09 / +49 30 400 535 400
Site web : www.we-tours.com
