Découvrez le lac de Constance – Voyage en groupe avec we tours

Le lac de Constance est plus qu'un simple lac magnifique : il est le centre d'une région multiculturelle qui relie trois pays. Votre groupe aura l'occasion de découvrir en un seul séjour non seulement le charme de l'Allemagne, mais aussi l'hospitalité de l'Autriche et la tranquillité de la Suisse.



• Allemagne : La rive allemande du lac de Constance offre des villes historiques telles que Constance, qui séduisent par leur charme médiéval et leur vieille ville moderne. La visite de l'île de Mainau, célèbre pour ses fleurs, est un moment fort qui émerveillera tous les groupes.



• Autriche : Du côté autrichien, les groupes découvriront la ville pittoresque de Bregenz, connue pour son impressionnante scène lacustre, où se déroule en été le célèbre festival de Bregenz. La région du Vorarlberg est réputée pour ses traditions et ses spécialités culinaires – un paradis pour les gourmets.



• Suisse : La Suisse séduit par son calme unique et ses vues imprenables sur les Alpes. La rive suisse du lac de Constance est idéale pour des promenades en bateau et des randonnées relaxantes en pleine nature.