Nos plus beaux voyages hivernaux

Réveillon du Nouvel An à Aix-la-Chapelle

Nous vous invitons à un voyage inoubliable pour le réveillon du Nouvel An, riche en découvertes culturelles et en ambiance festive. Aix-la-Chapelle, ville impériale chargée d'histoire, brille d'un éclat particulier à la fin de l'année. Entre architecture impressionnante et ruelles accueillantes, nous découvrons sa riche histoire et profitons de l'atmosphère festive. Une excursion dans la charmante ville de Maastricht, avec ses rues pittoresques et ses délices culinaires, vient compléter ce voyage – un début d'année plein d'élégance et de plaisir.– Visite guidée de la vieille ville pittoresque au charme européen et aux délices culinaires– Visite guidée de la ville impériale suivie d'une fête de la Saint-Sylvestre avec apéritif de bienvenue, buffet de gala, accompagnement musical et soirée dansante à l'hôtel– journée libre avec la possibilité d'assister à la messe du Nouvel An dans la cathédrale d'Aix-la-Chapelle ou de faire une promenade du Nouvel An dans le parc du château de Hof