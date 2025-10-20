Nos plus beaux voyages hivernaux

TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
La période de Noël donne tout son éclat aux voyages en groupe. C’est un moment privilégié pour partager des émotions, découvrir des traditions et vivre la magie de l’hiver ensemble. Chez we tours, nous connaissons les destinations hivernales qui enchantent les groupes : des hôtels adaptés, des joyaux cachés et les plus beaux marchés de Noël d’Europe.


Rédigé par we tours le Lundi 20 Octobre 2025

C’est pourquoi nous vous présentons aujourd’hui une sélection de nos plus belles destinations hivernales – des voyages pensés pour faire rayonner l’esprit de Noël en groupe.

L'Avent le long de la Route romantique


Nous vous invitons à un voyage de l'Avent plein de charme et de moments culturels inoubliables. Nuremberg, avec sa vieille ville historique et son ambiance festive avant Noël, offre le cadre idéal pour ce voyage exceptionnel. Ensemble, nous découvrirons la ville médiévale de Rothenburg ob der Tauber, nous admirerons la splendeur baroque de Würzburg et explorerons Bamberg, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Laissez-vous envoûter par la magie de l'Avent, la cordialité franconienne et les moments inoubliables de la période précédant Noël.

Les excursions:

Rothenburg ob der Tauber & Dinkelsbühl – Visites guidées de deux joyaux médiévaux avec leurs marchés de Noël pleins d'ambiance, vin chaud inclus

Nuremberg – Visite guidée de la ville suivie d'une balade sur le célèbre marché de Noël

Wurtzbourg & Bamberg – Villes baroques classées au patrimoine mondial de l'UNESCO avec promenade de Noël et dégustation de vin chaud et de biscuits de Noël




Tyrol - Lumières de l'Avent dans les Alpes


Venez vivre la magie de l'Avent au Tyrol, où se mêlent paysages hivernaux et traditions festives. Découvrez la vieille ville historique d'Innsbruck illuminée, l'univers scintillant du cristal à Wattens et la ville médiévale de Rattenberg, décorée de manière festive. Profitez du calme du lac Achensee pendant la période de l'Avent et de l'atmosphère alpine de la vallée du Zillertal. Réjouissez-vous d'une expérience inoubliable dans les Alpes tyroliennes pendant l'Avent.

Les excursions :

Innsbruck & Hall – Visite guidée de la vieille ville historique d'Innsbruck, déjeuner convivial et visite des marchés de Noël animés d'Innsbruck et de Hall

Wattens & Rattenberg – Visite fascinante des Mondes du cristal Swarovski, déjeuner convivial et marché de Noël animé à Rattenberg avec dégustation de vin chaud

Achensee & Pertisau – Visite du musée tyrolien de l'huile de roche, déjeuner rustique dans un alpage à Pertisau, Noël tyrolien à la montagne et dégustation de schnaps dans une distillerie familiale traditionnelle

Zillertal – Promenade romantique en traîneau à travers le paysage hivernal enneigé, visite d'une fromagerie, déjeuner en commun et marché de Noël animé à Fügen




Réveillon du Nouvel An à Aix-la-Chapelle


Nous vous invitons à un voyage inoubliable pour le réveillon du Nouvel An, riche en découvertes culturelles et en ambiance festive. Aix-la-Chapelle, ville impériale chargée d'histoire, brille d'un éclat particulier à la fin de l'année. Entre architecture impressionnante et ruelles accueillantes, nous découvrons sa riche histoire et profitons de l'atmosphère festive. Une excursion dans la charmante ville de Maastricht, avec ses rues pittoresques et ses délices culinaires, vient compléter ce voyage – un début d'année plein d'élégance et de plaisir.

Les excursions :

Maastricht – Visite guidée de la vieille ville pittoresque au charme européen et aux délices culinaires

Réveillon du Nouvel An à Aix-la-Chapelle – Visite guidée de la ville impériale suivie d'une fête de la Saint-Sylvestre avec apéritif de bienvenue, buffet de gala, accompagnement musical et soirée dansante à l'hôtel

Nouvel An – journée libre avec la possibilité d'assister à la messe du Nouvel An dans la cathédrale d'Aix-la-Chapelle ou de faire une promenade du Nouvel An dans le parc du château de Hof




Nous nous réjouissons de recevoir votre demande et d'organiser avec vous un voyage de groupe inoubliable pour vos clients. Forts de notre expérience, de notre créativité et de notre sens aigu des moments privilégiés, nous faisons de la période de l'Avent et de l'hiver une expérience de voyage qui restera gravée dans les mémoires.

Eric Triniez
Responsable commercial France

Email : eric.trinez@we-tours.com
Téléphone : +33 (0)7 81 59 31 09 / +49 30 400 535 400

Site web : www.we-tours.com

Nos plus beaux voyages hivernaux

