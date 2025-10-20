Abbey – The Destination Experts lance ses offres spéciales 2026 : escapades urbaines en Irlande et circuits découvertes en Écosse à prix doux

L’Irlande en fête : city breaks à Dublin, Cork et Belfast à partir de 139 €
Cap sur l’Irlande pour des escapades hautes en couleur ! Grâce à nos offres spéciales 2026, nous vous invitons à proposer à vos clients des week-ends thématiques dans les villes les plus vibrantes du pays – Dublin, Cork et Belfast – à prix attractifs et conditions flexibles.
Ces séjours clés en main combinent hébergements centraux, accueil francophone, transferts aéroport inclus et la possibilité d’ajouter activités, excursions ou nuits supplémentaires selon les envies du groupe.
Belfast : le charme du Nord à petit prix
Pour une escapade originale et culturelle, Belfast séduit de plus en plus les voyageurs à la recherche d’une expérience authentique. Entre son Titanic Quarter, ses pubs animés, ses fresques murales et son accueil chaleureux, la capitale nord-irlandaise se découvre le temps d’un city break de 3 jours et 2 nuits.
À partir de 139 € par personne, valable tous les week-ends d’avril à octobre 2026.
🎻 TradFest à Dublin (21–25 janvier 2026)
Plongez dans la richesse musicale irlandaise lors de ce festival emblématique, entre concerts intimes, sessions dans les pubs et ambiance conviviale dans le quartier de Temple Bar.
🏉 Week-end rugby et Saint-Patrick à Dublin (13–15 mars 2026)
Combinez sport et culture dans une atmosphère unique où l’esprit d’équipe et la fête se rejoignent.
☘️ Saint-Patrick à Cork (mars 2026)
L’énergie de la fête nationale se vit ici dans les rues, entre parades colorées, musique et joie partagée.
🎃 Halloween à Dublin (octobre 2026)
Le Púca Festival réinvente la fête d’Halloween dans un esprit celtique, avec spectacles lumineux, parades et mises en scène immersives.
🎄 Ambiance de Noël à Dublin ou Cork (décembre 2026)
Une parenthèse féerique au cœur des marchés, illuminations et vitrines festives.
À partir de 199 € par personne, base 30 participants, sur dates précises selon l’événement choisi.
L’Écosse en circuits classiques à petits prix !
L’Écosse demeure une valeur sûre du catalogue, et les offres spéciales 2026 viennent renforcer son attrait.
Les circuits classiques proposés cette année offrent une découverte complète du pays, avec plusieurs variantes pour s’adapter aux besoins des groupes :
● des circuits avec ou sans nuitée sur Skye, pour une immersion totale au cœur des paysages les plus emblématiques d’Écosse.
● 7 dates encore disponibles à des dates pré-positionnées, garantissant hébergements confirmés, choix d’hôtels 3★ et prix garantis dès la confirmation du groupe.
● Ces itinéraires combinent Édimbourg, les Highlands, le Loch Ness, Glencoe et Stirling, en passant par les panoramas spectaculaires qui font la réputation du pays.
À partir de 916 £ par personne, basé sur Octobre 2026. Premier arrivé, premier servi – il n’y en aura pas pour tout le monde !
Contacts
Pour toute question, veuillez contacter :
Campalto Mylène
Directrice des Ventes Europe
Téléphone : +353 1 690 9437
Email : mylene@abbey.ie
Suivez-nous pour plus de nouvelles et de mises à jour d'Abbey sur nos réseaux sociaux :
