Abbey – The Destination Experts lance ses offres spéciales 2026 : escapades urbaines en Irlande et circuits découvertes en Écosse à prix doux

City breaks festifs à Dublin, Cork et Belfast, et circuits incontournables en Écosse.

Spécialiste de l’incoming depuis plus de 45 ans, Abbey – The Destination Experts dévoile ses offres spéciales 2026. Au programme : des city breaks festifs à Dublin, Cork et Belfast pour des groupes à prix très compétitifs, ainsi que des circuits incontournables en Écosse, certains incluant la mythique île de Skye.

Ces programmes pré-positionnés, soigneusement sélectionnés pour les professionnels du voyage, garantissent hébergements confirmés, logistique maîtrisée et un excellent rapport qualité-prix, tout en offrant une flexibilité pour des demandes sur mesure.

Rédigé par Mylène Campalto le Lundi 20 Octobre 2025

