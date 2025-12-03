PortMiami et Port Canaveral se disputent le titre de premier port de croisière mondial

TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Port Canaveral devient le premier port de croisière au monde


PortMiami vient de publier des résultats historiques avec plus de 8,56 millions de passagers accueillis sur l’exercice 2025. Une performance majeure, mais insuffisante pour conserver sa couronne : Port Canaveral (Orlando), situé un peu plus au nord, affiche 8,60 millions de mouvements passagers et devient le premier port de croisière au monde.


Rédigé par le Jeudi 4 Décembre 2025

Livré fin mars 2025 par les Chantiers de l'Atlantique, le MSC World America est basé à Miami @LG
PortMiami a enregistré 8 564 225 passagers lors de l’exercice fiscal 2025, en hausse de 4,02 % par rapport à 2024. Un nouveau sommet qui confirme l’attractivité du port et la solidité de ses partenariats avec les compagnies.

Si Miami signe une année record, Port Canaveral fait encore mieux.

Le port a annoncé 8 602 047 mouvements passagers en 2025, soit +13,3 % par rapport à 2024. Cette croissance spectaculaire, portée par une forte rotation de croisières courtes vers les Bahamas et les Caraïbes, lui permet de devenir le premier port de croisière mondial.

La proximité de Walt Disney World et Universal Studios dope les croisières de 3 à 4 nuits, très prisées par les familles américaines venues pour un combiné parcs + croisière.

Le MSC World America, nouveau symbole de l’essor de Miami

En mars 2025, Canaveral a même établi un record mensuel avec 925 994 passagers, révélant la vigueur d’un marché en accélération constante.

Malgré la concurrence, PortMiami conserve des atouts majeurs, notamment l’arrivée du MSC World America, baptisé en avril 2025 et capable d’accueillir plus de 6 700 passagers. Ce navire amiral de MSC Croisières contribue largement à la dynamique du port.

Selon Patrick Pourbaix, directeur général France de MSC Croisières, Miami est devenu, après Marseille, le deuxième port d’embarquement des clients français de la compagnie.

Outre le World America, plusieurs autres navires marquent la prochaine saison à Miami : Queen Elizabeth (Cunard), Brilliant Lady (Virgin Voyages), Zuiderdam et Eurodam (Holland America Line), Allura (Oceania), MSC Grandiosa, Norwegian Luna (NCL), Star Seeker (Windstar) et Silver Nova (Silversea).

