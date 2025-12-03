PortMiami et Port Canaveral se disputent le titre de premier port de croisière mondial

Port Canaveral devient le premier port de croisière au monde

PortMiami vient de publier des résultats historiques avec plus de 8,56 millions de passagers accueillis sur l’exercice 2025. Une performance majeure, mais insuffisante pour conserver sa couronne : Port Canaveral (Orlando), situé un peu plus au nord, affiche 8,60 millions de mouvements passagers et devient le premier port de croisière au monde.



Rédigé par Laurent Guéna le Jeudi 4 Décembre 2025

