Star Clippers lève le voile sur ses Grands Voyages 2026

De 11 à 21 nuits en combinant plusieurs croisières


Le spécialiste de la croisière à la voile, Star Clippers, dévoile ses Grands Voyages 2026, une collection d’itinéraires de 11 à 21 nuits qui misent sur la lenteur, la déconnexion et l’accès à des escales privilégiées. De Malaga à Athènes, de Malte aux Canaries, la compagnie propose trois grands itinéraires combinant plusieurs croisières.


Rédigé par le Mardi 25 Novembre 2025

Les croisières au long cours auront lieu à bord du Star Flyer et du Star Clipper - Photo : Star Clippers
À une période où le "slow travel" gagne du terrain, Star Clippers présente, pour 2026, une nouvelle sélection de Grands Voyages, conçus pour les amateurs de navigation à la voile et de longs itinéraires.

Proposés au printemps et à l’automne, ces parcours combinent deux à trois croisières successives pour créer de véritables itinéraires au long cours, entre Méditerranée et Atlantique.

À bord du Star Flyer et du Star Clipper, l’expérience s’inspire de l’esprit d’un yacht privé : cabines confortables, ponts en teck ouverts sur la mer, ambiance intime et navigation traditionnelle.

Grâce à leur taille réduite, les navires accèdent à des ports plus confidentiels, donnant accès à des escales que les grands paquebots ne peuvent rejoindre.

Un port emblématique : La Valette (Malte)

Trois Grands Voyages sont au programme de l'année 2026 :

• Malaga → Athènes - 14 nuits (10 - 24 avril 2026, Star Flyer)

Un itinéraire combinant deux croisières, avec des escales aux Baléares, en Sardaigne, à Malte, en Sicile et en Grèce. Un parcours méditerranéen complet reliant les lumières andalouses aux rivages helléniques.

• Malte → Las Palmas - 19 nuits (25 octobre - 13 novembre 2026, Star Flyer)

Au départ de La Valette, ce voyage traverse Sardaigne, Baléares, sud de l’Espagne, Maroc, Gibraltar et Canaries. Un itinéraire qui relie Méditerranée et Atlantique avec une large diversité d’escales.

• Athènes → Las Palmas - 21 nuits (30 octobre - 20 novembre 2026, Star Clipper)

Un long itinéraire mêlant Grèce, Sicile, Baléares, Espagne, Maroc et Canaries. Une traversée saisonnière qui relie Méditerranée orientale et Atlantique en trois segments.

Star Clippers met en avant l’arrivée à La Valette, considérée comme l’une des plus spectaculaires de Méditerranée. Une entrée en baie entre les remparts couleur miel, qui souligne l’intérêt de la navigation à bord d’un voilier de petite taille, capable d’approcher ce port historique en douceur.

Tags : croisieres, star clippers
