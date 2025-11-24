Star Clippers lève le voile sur ses Grands Voyages 2026

De 11 à 21 nuits en combinant plusieurs croisières

Le spécialiste de la croisière à la voile, Star Clippers, dévoile ses Grands Voyages 2026, une collection d’itinéraires de 11 à 21 nuits qui misent sur la lenteur, la déconnexion et l’accès à des escales privilégiées. De Malaga à Athènes, de Malte aux Canaries, la compagnie propose trois grands itinéraires combinant plusieurs croisières.



Rédigé par Laurent Guéna le Mardi 25 Novembre 2025

