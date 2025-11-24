Star Clippers lève le voile sur ses Grands Voyages 2026

Les croisières au long cours auront lieu à bord du Star Flyer et du Star Clipper - Photo : Star Clippers
À une période où le "slow travel" gagne du terrain, Star Clippers présente, pour 2026, une nouvelle sélection de Grands Voyages, conçus pour les amateurs de navigation à la voile et de longs itinéraires.
Proposés au printemps et à l’automne, ces parcours combinent deux à trois croisières successives pour créer de véritables itinéraires au long cours, entre Méditerranée et Atlantique.
À bord du Star Flyer et du Star Clipper, l’expérience s’inspire de l’esprit d’un yacht privé : cabines confortables, ponts en teck ouverts sur la mer, ambiance intime et navigation traditionnelle.
Grâce à leur taille réduite, les navires accèdent à des ports plus confidentiels, donnant accès à des escales que les grands paquebots ne peuvent rejoindre.
Proposés au printemps et à l’automne, ces parcours combinent deux à trois croisières successives pour créer de véritables itinéraires au long cours, entre Méditerranée et Atlantique.
À bord du Star Flyer et du Star Clipper, l’expérience s’inspire de l’esprit d’un yacht privé : cabines confortables, ponts en teck ouverts sur la mer, ambiance intime et navigation traditionnelle.
Grâce à leur taille réduite, les navires accèdent à des ports plus confidentiels, donnant accès à des escales que les grands paquebots ne peuvent rejoindre.
Un port emblématique : La Valette (Malte)
Autres articles
-
Aranui Cruises célèbre le Festival des Arts des îles Marquises
-
Sonata Class : Oceania Cruises dévoile son nouveau navire de luxe
-
Costa Croisières dévoile deux nouveaux itinéraires en Asie pour 2026
-
Ponant Explorations dévoile son programme été 2027
-
Croisières : la ruée se poursuit vers les escales privées
Trois Grands Voyages sont au programme de l'année 2026 :
• Malaga → Athènes - 14 nuits (10 - 24 avril 2026, Star Flyer)
Un itinéraire combinant deux croisières, avec des escales aux Baléares, en Sardaigne, à Malte, en Sicile et en Grèce. Un parcours méditerranéen complet reliant les lumières andalouses aux rivages helléniques.
• Malte → Las Palmas - 19 nuits (25 octobre - 13 novembre 2026, Star Flyer)
Au départ de La Valette, ce voyage traverse Sardaigne, Baléares, sud de l’Espagne, Maroc, Gibraltar et Canaries. Un itinéraire qui relie Méditerranée et Atlantique avec une large diversité d’escales.
• Athènes → Las Palmas - 21 nuits (30 octobre - 20 novembre 2026, Star Clipper)
Un long itinéraire mêlant Grèce, Sicile, Baléares, Espagne, Maroc et Canaries. Une traversée saisonnière qui relie Méditerranée orientale et Atlantique en trois segments.
Star Clippers met en avant l’arrivée à La Valette, considérée comme l’une des plus spectaculaires de Méditerranée. Une entrée en baie entre les remparts couleur miel, qui souligne l’intérêt de la navigation à bord d’un voilier de petite taille, capable d’approcher ce port historique en douceur.
Lire aussi : Star Clippers lance sa collection de croisières hiver 2026-2027
• Malaga → Athènes - 14 nuits (10 - 24 avril 2026, Star Flyer)
Un itinéraire combinant deux croisières, avec des escales aux Baléares, en Sardaigne, à Malte, en Sicile et en Grèce. Un parcours méditerranéen complet reliant les lumières andalouses aux rivages helléniques.
• Malte → Las Palmas - 19 nuits (25 octobre - 13 novembre 2026, Star Flyer)
Au départ de La Valette, ce voyage traverse Sardaigne, Baléares, sud de l’Espagne, Maroc, Gibraltar et Canaries. Un itinéraire qui relie Méditerranée et Atlantique avec une large diversité d’escales.
• Athènes → Las Palmas - 21 nuits (30 octobre - 20 novembre 2026, Star Clipper)
Un long itinéraire mêlant Grèce, Sicile, Baléares, Espagne, Maroc et Canaries. Une traversée saisonnière qui relie Méditerranée orientale et Atlantique en trois segments.
Star Clippers met en avant l’arrivée à La Valette, considérée comme l’une des plus spectaculaires de Méditerranée. Une entrée en baie entre les remparts couleur miel, qui souligne l’intérêt de la navigation à bord d’un voilier de petite taille, capable d’approcher ce port historique en douceur.
Lire aussi : Star Clippers lance sa collection de croisières hiver 2026-2027