Croisières : ces navires qui vont faire l’actualité en 2026

Dans la même veine, le lancement du Four Seasons I signe l’entrée du groupe hôtelier sur le marché de la croisière. Suites spacieuses, service ultra-personnalisé et itinéraires choisis : Four Seasons transpose en mer les codes de l’hôtellerie de prestige, à destination d’une clientèle internationale à très fort pouvoir d’achat.



Enfin, avec l’arrivée du Viking Mira au printemps 2026, Viking poursuit le déploiement mesuré de sa flotte océanique.



Fidèle à son ADN, la compagnie propose un navire sans casino ni attractions spectaculaires, privilégiant la culture, le confort et les itinéraires longs.