Croisières : ces navires qui vont faire l’actualité en 2026

Du World Asia au Legend of The Seas en passant par l'Orient Express Corinthian


Gigantisme assumé, montée en gamme, ultra luxe affirmé ou expérience immersive : l’année 2026 s’annonce comme un moment charnière pour la croisière. Huit navires concentrent à eux seuls les grandes mutations du secteur et devraient structurer à la fois l’actualité et les stratégies commerciales des agences.


Rédigé par le Mardi 6 Janvier 2026

L’Orient Express Corinthian, voilier de luxe en cours d’achèvement à Saint-Nazaire, symbolise l’entrée de la croisière dans une nouvelle ère. ©Orient Express
L'Orient Express Corinthian, voilier de luxe en cours d'achèvement à Saint-Nazaire, symbolise l'entrée de la croisière dans une nouvelle ère. ©Orient Express
D’un côté, des paquebots géants conçus pour séduire le plus grand nombre et générer du volume.

De l’autre, des unités premium ou ultra luxe, misant sur la différenciation, l’espace et la personnalisation.

Pour les agences, 2026 rappellera une évidence : vendre une croisière, c’est d’abord expliquer un concept, bien plus qu’un simple itinéraire.

Legend of the Seas – Le navire-destination à son paroxysme

Avec Legend of the Seas, Royal Caribbean poursuit l’expansion de sa classe Icon, devenue l’archétype du navire-destination.

Attractions XXL, quartiers thématiques, parc aquatique géant et offre de divertissements hors norme : attendu à l’été 2026 en Méditerranée, le paquebot se vend autant pour ce qu’il propose à bord que pour ses itinéraires.

Récemment mis à l’eau au chantier Meyer Turku, le navire illustre la montée en puissance industrielle de Royal Caribbean, avec un produit pensé pour les familles et les voyageurs en quête d’animation continue.

World Asia – La démonstration de force de MSC

Troisième unité de la classe World, MSC World Asia est attendu en Méditerranée à partir de décembre 2026. Propulsé au GNL, le navire incarne la stratégie industrielle de MSC Croisières : volumes, efficacité énergétique et expérience à bord fortement scénarisée.

Parmi les nouveautés annoncées : The Clubhouse, nouvel espace de loisirs à l’esprit rétro, The Spiral – Tree of Life, présenté comme le plus long toboggan sec en mer, ou encore un concept de Pan-Asian Street Food affirmant l’identité du navire. MSC renforce également son positionnement premium avec la plus grande offre MSC Yacht Club jamais déployée.

Dans un registre plus expérientiel, Norwegian Cruise Line mise sur Norwegian Luna, nouvelle unité de la classe Prima Plus attendue au printemps 2026. Plus grand et plus ouvert sur la mer que ses prédécesseurs, le navire renforce le positionnement freestyle de la marque : liberté des horaires, multiplicité des restaurants et espaces extérieurs généreux.

Pensé pour des clients recherchant souplesse, design et sensation d’espace, Norwegian Luna vise aussi bien les Caraïbes que l’Europe.

Orient Express Corinthian : l’événement symbolique

À l’opposé du gigantisme, Regent Seven Seas Cruises, filiale ultra-luxe du Royal Caribbean Group, prépare l’arrivée de Seven Seas Prestige, premier navire d’une nouvelle classe depuis dix ans. Construit par Fincantieri et livré en 2026, ce paquebot de 77 000 tonnes n’accueillera que 822 passagers pour 630 membres d’équipage.

Véritable vitrine de l’ultra-luxe tout inclus, il introduira de nouvelles catégories de suites et deux concepts de restauration inédits. Sa saison inaugurale débutera fin 2026 dans les Caraïbes.

Mais c'est bien l'entrée en service de l’Orient Express Corinthian qui marquera l’un des événements les plus singuliers de 2026.

Construit à Saint-Nazaire, ce voilier de luxe de nouvelle génération mise sur l’alliance du vent, de la technologie et d’un positionnement ultra-haut de gamme.

Plus proche du yachting que de la croisière classique, il symbolise le renouveau d’un segment premium expérientiel.

Et aussi, le Four Seasons I

Dans la même veine, le lancement du Four Seasons I signe l’entrée du groupe hôtelier sur le marché de la croisière. Suites spacieuses, service ultra-personnalisé et itinéraires choisis : Four Seasons transpose en mer les codes de l’hôtellerie de prestige, à destination d’une clientèle internationale à très fort pouvoir d’achat.

Enfin, avec l’arrivée du Viking Mira au printemps 2026, Viking poursuit le déploiement mesuré de sa flotte océanique.

Fidèle à son ADN, la compagnie propose un navire sans casino ni attractions spectaculaires, privilégiant la culture, le confort et les itinéraires longs.


