MSC Croisières diffusera tous les matchs de la Coupe du monde de football 2026

A bord de ses 23 navires


MSC Croisières retransmettra tous les matchs de la Coupe du monde de football sur l’ensemble de sa flotte, du 11 juin au 19 juillet 2026. D'autres compagnies diffuseront également le tournoi.


Rédigé par le Jeudi 19 Février 2026 à 11:45

Bars sportifs, lounges, salles de spectacle... les rencontres seront diffusées dans de multiples espaces - Photo : MSC Croisières
Bars sportifs, lounges, salles de spectacle... les rencontres seront diffusées dans de multiples espaces - Photo : MSC Croisières
CroisiEurope
A l’été 2026, les passagers de MSC Croisières pourront suivre l’intégralité de la Coupe du monde de football en direct, à bord des 23 navires de la flotte.

Organisée conjointement par le Canada, le Mexique et les États-Unis, la compétition réunira 48 nations du 11 juin au 19 juillet 2026 - une première dans l’histoire du tournoi avec trois pays hôtes.

Les rencontres seront diffusées dans de multiples espaces : bars sportifs, écrans géants au bord des piscines, lounges, salles de spectacle et espaces casino.

L’objectif affiché : créer une atmosphère fédératrice tout en maintenant l’expérience croisière.

La compagnie prévoit également un programme d’animations inspiré de la compétition : quiz, jeux interactifs et activités familiales rythmeront les journées en mer.

Une mobilisation générale du secteur

MSC s’inscrit dans un mouvement plus large.

Au sein de Carnival Corporation, cinq marques ont sécurisé les droits : Princess Cruises, Holland America Line, Seabourn, Cunard et P&O Cruises.

Sur le segment luxe, Seabourn positionne l’événement comme une expérience premium à bord de ses trois navires océaniques.

De son côté, Norwegian Cruise Line mise sur la flexibilité : diffusion des 104 matchs sur toute la flotte, double canal pour les rencontres simultanées et replay disponible pendant 24 heures.

Lire aussi : Coupe du Monde 2026 : New York s'affiche auprès des voyageurs français

Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias