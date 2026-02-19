MSC Croisières diffusera tous les matchs de la Coupe du monde de football 2026

Bars sportifs, lounges, salles de spectacle... les rencontres seront diffusées dans de multiples espaces - Photo : MSC Croisières
A l’été 2026, les passagers de MSC Croisières pourront suivre l’intégralité de la Coupe du monde de football en direct, à bord des 23 navires de la flotte.
Organisée conjointement par le Canada, le Mexique et les États-Unis, la compétition réunira 48 nations du 11 juin au 19 juillet 2026 - une première dans l’histoire du tournoi avec trois pays hôtes.
Les rencontres seront diffusées dans de multiples espaces : bars sportifs, écrans géants au bord des piscines, lounges, salles de spectacle et espaces casino.
L’objectif affiché : créer une atmosphère fédératrice tout en maintenant l’expérience croisière.
La compagnie prévoit également un programme d’animations inspiré de la compétition : quiz, jeux interactifs et activités familiales rythmeront les journées en mer.
Organisée conjointement par le Canada, le Mexique et les États-Unis, la compétition réunira 48 nations du 11 juin au 19 juillet 2026 - une première dans l’histoire du tournoi avec trois pays hôtes.
Les rencontres seront diffusées dans de multiples espaces : bars sportifs, écrans géants au bord des piscines, lounges, salles de spectacle et espaces casino.
L’objectif affiché : créer une atmosphère fédératrice tout en maintenant l’expérience croisière.
La compagnie prévoit également un programme d’animations inspiré de la compétition : quiz, jeux interactifs et activités familiales rythmeront les journées en mer.
Une mobilisation générale du secteur
Autres articles
-
Belambra, Exotismes, Solea... désormais vendus sur le site TUI.fr
-
Tourisme fluvial : au-delà des crues, l’ombre persistante de la sécheresse
-
Aranui accélère pour réussir son implantation aux Australes avec l’Aranoa
-
Un nouveau patron à la barre de Norwegian Cruise Line
-
Ponant Explorations : réservations ouvertes pour le tour complet de l’Antarctique
MSC s’inscrit dans un mouvement plus large.
Au sein de Carnival Corporation, cinq marques ont sécurisé les droits : Princess Cruises, Holland America Line, Seabourn, Cunard et P&O Cruises.
Sur le segment luxe, Seabourn positionne l’événement comme une expérience premium à bord de ses trois navires océaniques.
De son côté, Norwegian Cruise Line mise sur la flexibilité : diffusion des 104 matchs sur toute la flotte, double canal pour les rencontres simultanées et replay disponible pendant 24 heures.
Lire aussi : Coupe du Monde 2026 : New York s'affiche auprès des voyageurs français
Au sein de Carnival Corporation, cinq marques ont sécurisé les droits : Princess Cruises, Holland America Line, Seabourn, Cunard et P&O Cruises.
Sur le segment luxe, Seabourn positionne l’événement comme une expérience premium à bord de ses trois navires océaniques.
De son côté, Norwegian Cruise Line mise sur la flexibilité : diffusion des 104 matchs sur toute la flotte, double canal pour les rencontres simultanées et replay disponible pendant 24 heures.
Lire aussi : Coupe du Monde 2026 : New York s'affiche auprès des voyageurs français