Ponant Explorations : réservations ouvertes pour le tour complet de l’Antarctique

Ponant commercialise également deux segments indépendants : un Ushuaia–Hobart de 30 jours à partir de 61 655 euros, et un Hobart–Ushuaia de 31 jours à partir de 69 150 euros.



Le Commandant Charcot est aujourd’hui le seul navire de croisière doté d’une coque de classe PC2, lui permettant d’évoluer dans des conditions extrêmes.



Propulsé au GNL avec une motorisation hybride électrique, équipé d’un laboratoire scientifique embarqué et d’un équipage spécifiquement formé à la navigation dans les glaces, le navire s’inscrit dans une logique de haute exploration encadrée par les règles de l’IAATO.



Au-delà de l’exploit maritime, cette circumnavigation constitue un puissant levier d’image pour Ponant, qui confirme son positionnement sur l’exploration haut de gamme et la conquête de territoires encore peu fréquentés.

