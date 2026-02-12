TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
Ponant Explorations : réservations ouvertes pour le tour complet de l’Antarctique

La croisière se fera à bord du Commandant Charcot


Ponant Explorations ouvre les réservations pour une circumnavigation complète de l’Antarctique prévue en janvier 2028. Une première mondiale dans la catégorie des navires d’exploration polaire de classe PC2.


Rédigé par le Jeudi 12 Février 2026 à 18:18

Climats du Monde
C’est une annonce qui marque une nouvelle étape dans l’exploration polaire moderne.

En janvier 2028, Le Commandant Charcot réalisera une circumnavigation intégrale de l’Antarctique en 62 jours, au départ d’Ushuaia, avec escale à Hobart, avant un retour en Argentine.

Les réservations sont aujourd'hui ouvertes.

Le navire parcourra près de 23 000 kilomètres le long des côtes englacées du continent blanc, longeant notamment la mer de Ross, la plus grande barrière de glace au monde et l’un des plus vastes sanctuaires marins de la planète.

La croisière complète, opérée d’Ushuaia à Ushuaia, est proposée à partir de 121 955 euros pour 60 nuits.

Une circumnavigation dont les tarifs débutent à partir de 61 555 euros

Ponant commercialise également deux segments indépendants : un Ushuaia–Hobart de 30 jours à partir de 61 655 euros, et un Hobart–Ushuaia de 31 jours à partir de 69 150 euros.

Le Commandant Charcot est aujourd’hui le seul navire de croisière doté d’une coque de classe PC2, lui permettant d’évoluer dans des conditions extrêmes.

Propulsé au GNL avec une motorisation hybride électrique, équipé d’un laboratoire scientifique embarqué et d’un équipage spécifiquement formé à la navigation dans les glaces, le navire s’inscrit dans une logique de haute exploration encadrée par les règles de l’IAATO.

Au-delà de l’exploit maritime, cette circumnavigation constitue un puissant levier d’image pour Ponant, qui confirme son positionnement sur l’exploration haut de gamme et la conquête de territoires encore peu fréquentés.

Lu 115 fois

Tags : croisieres, ponant
Ponant Explorations : réservations ouvertes pour le tour complet de l'Antarctique

