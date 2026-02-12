Crash du Boeing 787 d’Air India : le scénario du « geste fou » se précise

Ce que nous dit également le Corriere Della Serra, c’est qu’au mois de décembre dernier, les enquêteurs indiens du Bureau d’enquête sur les accidents d’avion se sont rendus à Washington, où ils ont rencontré les enquêteurs du NTSB (National Transport Safety Board) dans leur laboratoire.



Il leur a été confirmé que l’analyse des paramètres de vol ne laissait aucun doute sur le fait que les moteurs s’étaient éteints parce que l’arrivée carburant avait été coupée.



Aussi, les enquêteurs américains ont procédé au nettoyage des bandes audio en retirant les bruits de fond de façon à entendre clairement les conversations entre pilotes et déterminer ainsi qui précisément avait fait quoi.



L’article indique qu’au vu de ces éléments et des informations connues à ce jour, les enquêteurs indiens seraient prêts à reconnaître et confirmer ce scénario d’une coupure volontaire de l’arrivée du carburant dans les moteurs ayant entraîné le crash.



Il semble donc y avoir des preuves évidentes, pour faire avancer l’enquête, mais aussi, nous précise l’auteur de l’article, une pression des États-Unis menaçant l’aviation civile indienne d’une réévaluation du niveau de sécurité des compagnies indiennes : Air India et Indigo.



La période est difficile pour Air India, sous surveillance, avec encore la semaine dernière un incident signalé par la DGAC britannique, UK Civil Aviation Authority (CAA) qui a demandé expressément et officiellement des explications à Air India après qu’un de ses B787 ait décollé de Londres vers Bangalore malgré un défaut technique identifié avant le départ.



Les autorités anglaises exigent une explication détaillée sur la décision de laisser partir l’avion, et un rapport complet sous 7 jours.