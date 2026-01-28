Un projet de loi-cadre pour moderniser et sécuriser les transports en France

Le projet de loi-cadre pose plusieurs principes fondateurs :



Un nouveau modèle de financement : les recettes des concessions autoroutières seront fléchées dès 2032, à hauteur de près de 2,5 milliards d’euros par an, pour soutenir l’ensemble des réseaux de transport (routier, ferroviaire et fluvial). Le groupe SNCF contribuera également à la régénération et la modernisation du réseau, portant l’effort total à 4,5 milliards d’euros par an.



Des lois de programmation pluriannuelles : pour la première fois, le secteur des transports bénéficiera d’une planification à long terme, sur au moins 10 ans, afin de sécuriser et d’aligner les projets sur les pratiques existantes pour les autres postes d’investissement de l’État.



Sécurité et qualité de service : le texte prévoit le renforcement de la sécurité routière dans les transports collectifs avec des tests antistupéfiants obligatoires, l’amélioration des gares routières et le soutien au développement des Services Express Régionaux Métropolitains (SERM).



Développement durable : des objectifs incitatifs seront mis en place pour favoriser le recours à des véhicules zéro-émission dans le transport de marchandises, contribuant à la décarbonation du secteur, responsable d’un tiers des émissions nationales.



Anticipation des grands projets : la notion de raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) pourra être étudiée dès la déclaration d’utilité publique, afin de limiter les contentieux tardifs tout en maintenant des exigences environnementales élevées.