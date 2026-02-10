Le groupe Sandaya fait évoluer sa gouvernance et son comité exécutif

Jean-Yves Challies prend la direction générale de Sandaya après avoir occupé le poste de directeur général adjoint depuis 2017.
Fort de son expérience dans la transformation numérique du groupe, il est désormais chargé de mettre en œuvre la stratégie globale et de renforcer la performance opérationnelle des campings.
Il est épaulé par Cécile Williot, nommée directrice générale déléguée. Présente dans l'entreprise depuis 2018, elle supervise désormais les finances, le secrétariat général, les achats et la politique de durabilité du groupe.
Sandaya : renforcement du comité exécutif et accélération digitale
Sandaya complète son équipe de direction avec les nominations de Jean-Marc Hoarau et Loïc Cerdan. Jean-Marc Hoarau devient directeur commercial, marketing et des systèmes d’information, avec pour mission de piloter l'innovation technologique et l'expérience client. Loïc Cerdan, auparavant directeur des ressources humaines, accède au poste de secrétaire général pour coordonner les volets RH et juridiques.
