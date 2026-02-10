compte tenu de la situation énergétique dans l’île, les voyageurs sont invités à se rapprocher de leur agence de voyages, tour-opérateur ou de leur structure d’accueil afin de vérifier la disponibilité en ressources (énergie, transport, eau) prévue au cours de leur séjour

"Nous avons informé l’ensemble de nos membres pour anticiper l’évolution de la situation, qui s’accélère depuis ce week-end. Nous avions d’ailleurs pris les devants en alertant et en informant nos membres dès le départ. Nous les avons appelés à faire preuve d’une grande vigilance, car beaucoup prévoyaient des pénuries de carburant et d’autres difficultés susceptibles d’affecter fortement le pays."

"Pour ma part, je ne suis pas particulièrement affecté, dans la mesure où Air France et Iberia m'ont assuré maintenir le programme de vols. 95 % de mes clients voyagent avec Air France et le reste avec Iberia.



Cela étant dit, nous restons évidemment vigilants. Nous recevons des retours de nos équipes sur place ainsi que de nos partenaires réceptifs, notamment Havanatour Cuba. À ce stade, les informations dont nous disposons n’indiquent aucune raison majeure de s’inquiéter quant au bon fonctionnement des hôtels et des services sur place."

(qui n'est pas la même structure qu'Havanatour Cuba ndlr)

"Ce que je peux dire, c'est qu'à ce jour, très sincèrement, nous ne rencontrons aucun problème concernant la qualité des prestations pour nos clients."