La crise énergétique à Cuba touche de plein fouet les aéroports.
Lundi 9 février 2026, Air Canada a annoncé, via un communiqué, la suspension de son service à destination de l'île suite à l’avis émis par les agences gouvernementales de contrôle de la navigation aérienne (NOTAM) concernant "le manque de fiabilité de l’approvisionnement en carburant d’aviation dans les aéroports cubains".
En effet, à compter de ce 10 février, "le carburant d’aviation ne sera plus offert à la vente dans les aéroports de l’île".
Ainsi, au cours des prochains jours, Air Canada va effectuer "des vols sortants à vide pour aller chercher environ 3 000 clients déjà à destination - dont la quasi-totalité voyage avec des forfaits de Vacances Air Canada - et les ramener chez eux".
La compagnie prévoit de transporter du carburant supplémentaire et d'effectuer des escales techniques pour se ravitailler au retour si nécessaire. Elle exploite en moyenne 16 vols hebdomadaires vers quatre destinations à Cuba au départ de Toronto et de Montréal.
À l’heure actuelle, les vols saisonniers à destination d’Holguín et de Santa Clara sont annulés pour le reste de la saison.
Les vols à destination de Varadero et de Cayo Coco sont à l’horaire toute l’année, mais sont actuellement suspendus et leur reprise est provisoirement prévue le 1er mai, sous réserve d’examen.
Vols Air France et Iberia vers Cuba : quel impact pour les voyageurs français ?
De son côté, Air France indique que le vol de ce mardi 10 février 2026, "opère normalement. Nous suivons la situation".
Le prochain vol est prévu mercredi et la compagnie envisagerait de faire une escale technique dans la zone.
Au Canada il n'y a pas qu'Air Canada qui adapte son programme de vols, Air Transat et Westjet aussi. Air Transat annonce en effet la suspension temporaire de l’ensemble de ses vols à destination de Cuba, et ce jusqu’au 30 avril 2026. "Air Transat contactera l’ensemble de sa clientèle pour les aviser de la situation." indique la compagnie sur son site web.
Quant à WestJet, elle annonce l’annulation de ses vols sur Cuba de manière progressive et "ordonnée" en fonction "de ses opérations hivernales."
Selon la presse ibérique, la compagnie espagnole Iberia précise : "Actuellement, il n'y a pas de confirmation que cette situation entraîne des modifications ou des annulations des opérations entre Madrid et Cuba". Elle a toutefois proposé des mesures commerciales "flexibles" aux passagers.
Les recommandations du Quai d'Orsay et des voyagistes français
Par ailleurs, le ministère des affaires étrangères français précise, dans ses conseils aux voyageurs, que "compte tenu de la situation énergétique dans l’île, les voyageurs sont invités à se rapprocher de leur agence de voyages, tour-opérateur ou de leur structure d’accueil afin de vérifier la disponibilité en ressources (énergie, transport, eau) prévue au cours de leur séjour".
Sur place, la crise énergétique se manifeste notamment par :
• des coupures de courant de plus en plus fréquentes et prolongées, en province mais également à La Havane ;
• des pénuries de carburant avec de longues files d’attente aux stations-service restant ouvertes ; ces dernières n’acceptent désormais que les règlements en dollars américains ;
• des restrictions importantes en matière de transport publics ; les transports pour le secteur touristique devant être assurés.
Les voyagistes suivent la situation de près. Patrice Caradec, président du Syndicat des Entreprises du tour-opérating (SETO) précise : "Nous avons informé l’ensemble de nos membres pour anticiper l’évolution de la situation, qui s’accélère depuis ce week-end. Nous avions d’ailleurs pris les devants en alertant et en informant nos membres dès le départ. Nous les avons appelés à faire preuve d’une grande vigilance, car beaucoup prévoyaient des pénuries de carburant et d’autres difficultés susceptibles d’affecter fortement le pays."
Christophe Troalic, directeur général du pôle tourisme du Groupe Le Vacon de Maillard et propriétaire de tour-opérateur spécialisé Decoov Cuba, reste vigilant mais assure que pour l'heure les voyages restent maintenus : "Pour ma part, je ne suis pas particulièrement affecté, dans la mesure où Air France et Iberia m'ont assuré maintenir le programme de vols. 95 % de mes clients voyagent avec Air France et le reste avec Iberia.
Cela étant dit, nous restons évidemment vigilants. Nous recevons des retours de nos équipes sur place ainsi que de nos partenaires réceptifs, notamment Havanatour Cuba. À ce stade, les informations dont nous disposons n’indiquent aucune raison majeure de s’inquiéter quant au bon fonctionnement des hôtels et des services sur place."
Suite à l'annonce de l'arrêt en France de Havantour (qui n'est pas la même structure qu'Havanatour Cuba ndlr), Decoov Cuba a récupéré fin décembre de nombreux de dossiers de clients, près de 150 afin d'assurer la continuité des séjours déjà réservés et des départs à venir.
"Ce que je peux dire, c'est qu'à ce jour, très sincèrement, nous ne rencontrons aucun problème concernant la qualité des prestations pour nos clients." ajoute Christophe Troalic.
En 2025, Cuba a connu une baisse de sa fréquentation touristique. Selon les données de l'Office national de la statistique et de l'information (ONEI), l'île a accueilli 1,8 million de visiteurs soit un recul de 17,8% sur un an.
FAQ : Suspension des vols et crise énergétique à Cuba
Pourquoi les vols vers Cuba sont-ils annulés ? La suspension des vols, notamment par Air Canada, Air Transat et WestJet, est due à une pénurie critique de carburant d'aviation dans les aéroports cubains. Le manque de fiabilité de l'approvisionnement ne permet plus de garantir la sécurité des opérations aériennes régulières.
Air France continue-t-elle de desservir Cuba ? Oui, à ce jour, Air France maintient son programme de vols vers La Havane. La compagnie suit la situation de près et envisage des escales techniques dans les îles voisines pour effectuer le plein de carburant si nécessaire.
Quels sont les risques pour les voyageurs déjà sur place ? Les voyageurs peuvent être confrontés à des coupures d'électricité prolongées, des restrictions dans les transports publics et des difficultés d'approvisionnement. Les autorités conseillent de rester en contact étroit avec son agence de voyages ou son tour-opérateur.
Comment savoir si mon vol vers Cuba est maintenu ? Il est fortement recommandé de consulter le statut de votre vol sur le site de votre compagnie aérienne ou de contacter votre agence de voyages. Pour les clients canadiens d'Air Canada, des vols de rapatriement sont organisés pour les 3 000 passagers actuellement à destination.
Quelle est la position du Quai d'Orsay ? Le ministère des Affaires étrangères français invite les voyageurs à la plus grande vigilance et à vérifier la disponibilité des ressources essentielles (énergie, eau, transport) auprès de leurs hébergements avant tout départ.
