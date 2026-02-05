Le tarif 2026 :



Bien que l’augmentation soit légère, le tarif a été ajusté au 1er janvier 2026. Le coût total de l'ESTA est désormais de 40,27 $ (contre 21 $ il y a quelques années, puis fin septembre 2025 le tarif est passé à 40$).



Suite à la loi One Big Beautiful Bill Act , le tarif a connu en 2026 un ajustement symbolique lié à l'inflation.



Ce qu'il faut retenir :



Le délai officiel : Officiellement, les autorités américaines (CBP) indiquent qu'une réponse est généralement transmise dans les 72 heures. Il est tout de même conseillé d'anticiper la demande afin d'éviter toute déconvenue.



Durée standard : L'autorisation est valable 2 ans à compter de sa date d'approbation. Même si de nouvelles exigences venaient à entrer en vigueur, ceux qui sont en possession d'un ESTA valide, n'auront pas à reformuler de demande.



Cas de changement : Si vous changez de nom, de genre, de nationalité... il vous faudra refaire une demande d'ESTA.



Fin de validité anticipée : Votre ESTA expire automatiquement si votre passeport expire avant la fin des 2 ans. Dans ce cas, il faut refaire une demande complète et repayer les frais. L'ESTA doit être valide au moment de votre entrée sur le territoire américain. Si sa validité expire pendant que vous êtes sur place, ce n'est pas un problème pour votre séjour, tant que vous ne dépassez pas les 90 jours autorisés.