Qu'est-ce que l'ESTA et qui doit le demander ?
Formulaire ESTA USA 2026 : tout ce que vous devez savoir
L'ESTA est une autorisation de voyage électronique automatisée qui peut être obtenu sur le site officiel. Elle fait partie du programme d'exemption de visa appelé Visa Waiver Program (VWP) mis en place par le gouvernement américain.
- L'obligation concerne presque tous les voyageurs internationaux qui ne possèdent pas de visa américain et qui souhaite se rendre aux Etats-Unis.
- Les ressortissants des pays membres de l'Union Européenne : vous devez être citoyen d'un des pays du programme (incluant la France, la Belgique, la Suisse, Monaco, le Luxembourg, etc.).
- Tous les voyageurs, sans exception d'âge : Les adultes, les enfants et même les nourrissons doivent avoir leur propre ESTA individuel rattaché à leur passeport.
- Les passagers en transit : Même si vous ne faites que changer d'avion dans un aéroport américain pour aller ailleurs (ex: Mexique ou Canada), l'ESTA est obligatoire.
- Tous les modes d'arrivée : Depuis quelques années, l'ESTA est requis non seulement pour les arrivées par avion et par bateau, mais aussi pour les entrées par voie terrestre (frontières avec le Canada ou le Mexique).
Attention : si vous avez visité des pays comme l'Iran, l'Irak, la Libye, la Somalie, le Soudan, la Syrie ou le Yémen après mars 2011, ou Cuba après le 12 janvier 2021, vous ne pourrez pas faire de demande d'ESTA. Il faudra alors effectuer une demande de visa.
Cette autorisation permet de rester jusqu'à 90 jours consécutifs sur le sol américain pour du tourisme, des affaires (non rémunérées) ou un simple transit.
De nouvelles exigences en 2026 (Réseaux sociaux & Application) ?
Les autorités américaines ont annoncé qu'elles envisageaient une réforme importante des formalités d’entrée et de sortie du territoire. Un avis du Federal Register a fait savoir le 10 décembre 2025 que le U.S. Customs and Border Protection (CBP) souhaite modifier en profondeur le fonctionnement du formulaire I-94 et de l’autorisation ESTA.
Quelles sont les mesures envisagées pour l'ESTA :
- Fin des demandes sur le site web officiel pour une version mobile officielle : le site resterait accessible uniquement pour consulter le statut d’une demande - mais plus pour en déposer une nouvelle.
- Pour renforcer la sécurité intérieure, les autorités américaines (CBP) prévoient d’intégrer des « High-Value Data Elements » au formulaire ESTA. En plus des informations habituelles, les voyageurs devront désormais fournir un historique détaillé sur 5 à 10 ans (téléphones, e-mails), des données précises sur leur cercle familial et se soumettre à une collecte biométrique renforcée (selfie, empreintes, voire iris) directement via l'application mobile officielle. Concrètement, l'application mobile officielle utilisera la technologie NFC pour scanner la puce de votre passeport, complétée par une prise de selfie en direct (reconnaissance faciale). Si le projet est validé, cette étape pourrait s'étendre à la capture d'empreintes digitales, voire de l'iris via l'appareil photo du téléphone. A noter que la prise d'empreintes et de photos se fait actuellement une fois arrivée sur le sol américain.
- La question des réseaux sociaux : parmi ces « High-Value Data Elements », les autorités ont aussi annoncé qu'elles allaient demander l'historique des réseaux sociaux des voyageurs sur 5 ans. C’est le changement le plus commenté de cette mise à jour. Le CBP propose de rendre obligatoire la déclaration des identifiants de réseaux sociaux utilisés au cours des cinq dernières années. Cette question est jusqu'ici déjà présente dans le formulaire de demande de l'ESTA, mais deviendrait obligatoire si ces nouvelles modalités venaient à être validées.
Réseaux sociaux, ESTA 2026 : à partir de quand ces nouvelles exigences vont-elles entrer en vigueur ?
C'est toute la question. Ce qu'il faut savoir c'est que ce projet est en consultation publique (citoyens, experts et agences) jusqu’au 9 février 2026. L'objectif est de recueillir l'avis des citoyens, des agences de voyage et compagnies aériennes, des professionnels du tourisme, mais aussi des organismes gouvernementaux étrangers.
Dans une étude récente, le World Travel & Tourism Council (WTTC) a estimé que le secteur pourrait accuser une chute potentielle de 4,7 millions d'arrivées internationales, soit une baisse de 23,7 % des arrivées en provenance des pays éligibles à l’ESTA en 2026, et perdre 15,7 milliards de dollars dépenses issues des visiteurs internationaux si les nouvelles modalités d'obtention de l'ESTA venaient à être appliquées. Jusqu'à 157 000 postes seraient menacés.
« La consultation officielle, lancée le 10 décembre pour une durée de 60 jours, se termine lundi 9 février. Mais il ne faut pas s'attendre à ce que tout change du jour au lendemain : techniquement, il est impossible de déployer de telles mises à jour en quelques jours.
A lire aussi : New York : vers la fin des frais d'hôtel "cachés" et des blocages bancaires surprises
Une fois la consultation close, les autorités vont récolter les avis des acteurs du tourisme et des parties prenantes pour prendre leurs décisions. Si beaucoup de voyageurs se ruent actuellement sur leurs demandes d'ESTA par peur de voir apparaître les questions sur les réseaux sociaux dès lundi, je ne pense pas que ce sera le cas.
À mon sens, il y aura forcément un décalage entre la fin de cette phase de commentaires et la mise en place effective des nouvelles annonces. La mise en œuvre de la nouvelle application mobile, l'obtention des données biométriques... tout ceci demande de nombreux développement... En revanche, un changement de tarif ou l'ajout d'une question qui ne soit pas trop intrusive peut se faire rapidement. » explique à TourMaG, Nicolas Lepage, directeur commercial d'Action-Visas.
Pour ce spécialiste, difficile de croire que tout sera mis en place en février, il anticipe davantage une entrée en vigueur fin 2026 voire début 2027.
Ce projet de réforme ne concerne pas seulement l'ESTA. Il vise une refonte complète du Visa Waiver Program (VWP) en numérisant totalement le formulaire I-94.
Quel prix, quel délais et quelle validité ?
Le tarif 2026 :
Bien que l’augmentation soit légère, le tarif a été ajusté au 1er janvier 2026. Le coût total de l'ESTA est désormais de 40,27 $ (contre 21 $ il y a quelques années, puis fin septembre 2025 le tarif est passé à 40$).
Suite à la loi One Big Beautiful Bill Act, le tarif a connu en 2026 un ajustement symbolique lié à l'inflation.
Ce qu'il faut retenir :
Le délai officiel : Officiellement, les autorités américaines (CBP) indiquent qu'une réponse est généralement transmise dans les 72 heures. Il est tout de même conseillé d'anticiper la demande afin d'éviter toute déconvenue.
Durée standard : L'autorisation est valable 2 ans à compter de sa date d'approbation. Même si de nouvelles exigences venaient à entrer en vigueur, ceux qui sont en possession d'un ESTA valide, n'auront pas à reformuler de demande.
Cas de changement : Si vous changez de nom, de genre, de nationalité... il vous faudra refaire une demande d'ESTA.
Fin de validité anticipée : Votre ESTA expire automatiquement si votre passeport expire avant la fin des 2 ans. Dans ce cas, il faut refaire une demande complète et repayer les frais. L'ESTA doit être valide au moment de votre entrée sur le territoire américain. Si sa validité expire pendant que vous êtes sur place, ce n'est pas un problème pour votre séjour, tant que vous ne dépassez pas les 90 jours autorisés.
