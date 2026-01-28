Tourisme Etats-Unis : les nouvelles exigences sur les réseaux sociaux pourraient coûter 15 milliards de dollars - Depositphotos.com dobrovolskayaemail@gmail.com
Selon un rapport publié ce 28 janvier 2026 par le World Travel & Tourism Council (WTTC), le projet de l'administration américaine d’exiger une transparence de l’activité sur les réseaux sociaux pour les bénéficiaires du programme ESTA suscite une vive inquiétude chez les voyageurs internationaux.
L’analyse, menée en collaboration avec Oxford Economics, révèle que cette mesure est perçue comme particulièrement intrusive par rapport aux politiques d’entrée de pays concurrents comme le Canada, le Japon ou l’Union européenne.
Le WTTC estime que le secteur pourrait accuser une chute potentielle de 4,7 millions d'arrivées internationales, soit une baisse de 23,7 % des arrivées en provenance des pays éligibles à l’ESTA en 2026, et perdre 15,7 milliards de dollars dépenses issues des visiteurs internationaux. Jusqu'à 157 000 postes seraient menacés.
Tourisme : 34 % des voyageurs moins enclins à choisir les États-Unis
L’enquête indique qu'un tiers (34 %) des voyageurs issus des pays éligibles à l’ESTA seraient moins enclins à choisir les États-Unis comme destination si ces changements étaient adoptés.
« Les changements de politique envisagés risquent de nuire à la création d’emplois, une priorité pourtant affirmée de l’administration américaine », a déclaré Gloria Guevara, Présidente et Directrice générale du WTTC. « Même des changements modestes de comportement des visiteurs auraient des conséquences économiques bien réelles. »
Les États-Unis luttent déjà pour retrouver leurs niveaux de fréquentation d'avant la crise, avec un déficit de 11 millions de visiteurs constaté entre 2019 et 2025, rappelle le WTTC.
A lire aussi : Le tourisme mondial boucle une année 2025 historique