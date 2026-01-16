Gloria Guevara reprend la tête du WTTC pour ouvrir une nouvelle ère

Gloria Guevara prend la tête du WTTC pour ouvrir une nouvelle ère - Depositphotos.com, @Maksym Yemelyanov
Le WTTC, qui représente la voix mondiale du secteur privé du voyage et du tourisme, a annoncé ce 19 janvier 2026 la nomination de Gloria Guevara au poste de présidente et CEO. Une décision prise par le Comité opérationnel.
Cette nomination marque le retour d’une figure bien connue de l’organisation, qu’elle a déjà dirigée entre 2017 et 2021.
L'objectif affiché est de façonner l’avenir du secteur, renforcer les services aux membres et stimuler l’investissement ainsi que la création d’emplois à l’échelle mondiale.
Gloria Guevara, un profil reconnu sur la scène internationale
Gloria Guevara dispose d’un parcours particulièrement dense.
Ancienne Secrétaire au Tourisme du Mexique, elle a également exercé comme Conseillère spéciale principale auprès du ministre du Tourisme d’Arabie saoudite, tout en occupant des fonctions de conseil à la Harvard TH Chan School of Public Health.
Elle siège par ailleurs aux conseils d’administration d’acteurs majeurs comme AMEX Global Business Travel, HSBC Mexico, Playa Hotels and Resorts ou encore Palace Company.
Reconnue par plusieurs médias internationaux comme l’une des personnalités les plus influentes du tourisme mondial, elle s’est illustrée par son approche collaborative, notamment lors de la crise sanitaire du Covid-19, où elle a joué un rôle clé dans la relance du secteur en favorisant le dialogue entre acteurs publics et privés.
Sa nomination s’inscrit dans une volonté de renforcer la pertinence mondiale du WTTC, dont les membres couvrent l’ensemble de la chaîne de valeur du tourisme : hôtellerie, transport aérien, croisières, santé et technologies.
"Je suis honorée de revenir au WTTC après l’année la plus réussie de l’histoire du secteur", a déclaré Gloria Guevara. "Ma priorité sera de libérer le potentiel d’investissement, de croissance et d’emploi, de reconstruire un WTTC plus fort et véritablement représentatif à l’échelle mondiale, tout en continuant à proposer des études, un plaidoyer et des services de tout premier plan."
Elle ambitionne également d’ouvrir "une nouvelle ère dynamique" pour l’organisation, en renforçant l’engagement des membres et la coopération entre secteurs public et privé.
Cap sur 2026 et au-delà
De son côté, Manfredi Lefebvre, président du WTTC depuis septembre 2025, salue un choix stratégique, "Le leadership et l’expérience de Gloria correspondent exactement à ce dont le WTTC a besoin pour aborder ce nouveau chapitre."
Selon lui, plus de 15 nouvelles entreprises sont actuellement en cours d’adhésion, tandis que certaines organisations font leur retour au sein du WTTC.
La forte demande des destinations candidates à l’accueil des Sommets mondiaux témoigne, selon l’organisation, de son attractivité et de sa capacité d’influence.
Sous la direction de Gloria Guevara, le WTTC poursuivra l’organisation de Sommets mondiaux de haut niveau, avec un prochain rendez-vous prévu à Malte en octobre 2026, ainsi qu’un événement dédié au secteur des croisières en mai.
L’organisation entend également développer son réseau de membres, avec une attention particulière portée aux PME et aux entreprises à forte valeur ajoutée.
