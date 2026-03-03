Delta Air Lines nomme Matt Long à la tête des Alliances Europe & Afrique

Pour accompagner la croissance transatlantique de la compagnie

Delta Air Lines a nommé Matt Long au poste de Directeur Général, Alliances – Europe & Afrique. Basé à Amsterdam, il aura pour mission de piloter la stratégie commerciale et l’expérience client sur 35 marchés, alors que la compagnie renforce son développement transatlantique et prépare son plus important programme estival dans la région.



Rédigé par Amélia Brille le Mardi 3 Mars 2026 à 13:48

