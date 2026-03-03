Delta Air Lines nomme Matt Long à la tête des Alliances Europe & Afrique

Delta Air Lines a nommé Matt Long au poste de Directeur Général, Alliances – Europe & Afrique - ©Delta Air Lines
Delta Air Lines a annoncé la nomination de Matt Long au poste de Directeur Général, Alliances – Europe & Afrique.
À ce poste, basé dans les bureaux de la compagnie à Amsterdam, Matt Long sera chargé de coordonner les initiatives commerciales, opérationnelles et liées à l’expérience client sur 35 marchés européens et africains.
Il travaillera en étroite collaboration avec les équipes régionales de Delta ainsi qu’avec ses partenaires de coentreprise, notamment Air France-KLM et Virgin Atlantic.
Les hubs stratégiques concernés incluent notamment Paris-Charles de Gaulle Airport, Heathrow Airport et Amsterdam.
Matt Long contribuera également aux projets d’infrastructure et de modernisation de ces plateformes, tout en accompagnant la transformation de l’expérience client sur l’ensemble du réseau.
Une nouvelle gouvernance des Alliances
Le réseau transatlantique de Delta dépasse désormais les 100 vols quotidiens en période de pointe entre l’Europe et l’Afrique.
La compagnie a récemment renforcé son offre avec de nouvelles liaisons telles que Seattle–Barcelona et Seattle–Rome, ainsi que New York–John F. Kennedy International Airport vers Olbia, Malta et Porto. Le réseau inclut également des dessertes renforcées vers Accra et Lagos, ainsi qu’une liaison Atlanta–Marrakech.
"Matt est un leader collaboratif et tourné vers l’avenir", a déclaré Perry Cantarutti, Senior Vice President – Alliances internationales. Il a souligné son expérience dans le renforcement des partenariats, l’alignement des coentreprises et l’amélioration de l’expérience client comme des atouts majeurs pour ce rôle stratégique.
Présent chez Delta depuis 2013, Matt Long a occupé plusieurs fonctions de direction dans les domaines de l’international, des alliances, de la stratégie d’expérience client et des activités commerciales.
Dans son dernier poste, à la tête de l’équipe International Customer Experience Integration & Strategy, il a piloté des initiatives visant à renforcer la collaboration avec les partenaires et à améliorer la satisfaction des clients sur le réseau international.
Publié par Amelia Brille
