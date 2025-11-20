TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Malaysia Aviation Group : le Captain Nasa nommé nouveau PDG du groupe

Il succède à Datuk Captain Izham Ismail


Malaysia Aviation Group ouvre un nouveau chapitre de son histoire. Le groupe annonce le départ à la retraite de Datuk Captain Izham Ismail en janvier 2026 et la nomination de Captain Nasaruddin A. Bakar au poste de PDG.


Rédigé par le Jeudi 20 Novembre 2025

Le Conseil a nommé Captain Nasaruddin A. Bakar (Captain Nasa) au poste de Président-Directeur Général du groupe - ©MalaysiaAviationGroupo
Le Conseil a nommé Captain Nasaruddin A. Bakar (Captain Nasa) au poste de Président-Directeur Général du groupe - ©MalaysiaAviationGroupo
Le Malaysia Aviation Group (MAG) engage une nouvelle étape de son développement.

Le Conseil d’administration a annoncé le départ à la retraite de Datuk Captain Izham Ismail, prévu pour le 31 janvier 2026, et la nomination de son successeur le Captain Nasaruddin A. Bakar, plus connu sous le nom de Captain Nasa.

Ce dernier prendra les commandes du groupe en tant que Président-Directeur Général, dans le cadre d’un plan de succession anticipé et stratégique.

Avec plus de 30 ans de carrière au sein de MAG, Captain Nasa incarne une "continuité assumée".

Ancien Chief Operating Officer de Malaysia Airlines, il a participé à plusieurs chantiers structurants du groupe, notamment le redressement de MASwings en 2022 et la refonte organisationnelle menée dans le cadre du Long-Term Business Plan 2.0 (LTBP2.0).

Malaysia Aviation Group : un pilote maison pour porter la vision 2026

À son nouveau poste, Captain Nasaruddin A. Bakar aura pour mission de piloter l’ensemble des priorités stratégiques du groupe, qu’il s’agisse du renforcement de l’excellence opérationnelle, de l’amélioration de l’expérience client ou encore de l’accélération d’une croissance durable.

Il supervisera également le déploiement du LTBP3.0, feuille de route essentielle pour la montée en puissance du groupe dans les prochaines années.

Pour mener à bien ces orientations, il pourra compter sur une direction aguerrie et sur les trois pôles structurants de MAG : Airline Business, Loyalty & Travel Services et Aviation Services.

Quatre décennies de leadership : l’héritage de Datuk Captain Izham

Figure emblématique de Malaysia Airlines, Datuk Captain Izham aura marqué plus de 40 ans d’histoire au sein du groupe. Entré comme pilote en 1979, il a progressivement gravi les échelons jusqu’à devenir Group Managing Director en 2017, un mandat qui restera le plus long à ce poste.

Sous sa direction, MAG a mené des restructurations majeures, tant financières qu’opérationnelles, permettant un retour à la rentabilité après des années de turbulences. Son départ à la retraite ouvre désormais un nouveau chapitre, porté par une transition interne fluide et anticipée.

A lire aussi : De causeries en découvertes, le Voyage des Patrons et Dirigeants du tourisme sous le charme de la Malaisie


Tags : Malaysia airlines, nomination
