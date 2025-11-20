Malaysia Aviation Group : le Captain Nasa nommé nouveau PDG du groupe

Le Conseil a nommé Captain Nasaruddin A. Bakar (Captain Nasa) au poste de Président-Directeur Général du groupe - ©MalaysiaAviationGroupo
Le Malaysia Aviation Group (MAG) engage une nouvelle étape de son développement.
Le Conseil d’administration a annoncé le départ à la retraite de Datuk Captain Izham Ismail, prévu pour le 31 janvier 2026, et la nomination de son successeur le Captain Nasaruddin A. Bakar, plus connu sous le nom de Captain Nasa.
Ce dernier prendra les commandes du groupe en tant que Président-Directeur Général, dans le cadre d’un plan de succession anticipé et stratégique.
Avec plus de 30 ans de carrière au sein de MAG, Captain Nasa incarne une "continuité assumée".
Ancien Chief Operating Officer de Malaysia Airlines, il a participé à plusieurs chantiers structurants du groupe, notamment le redressement de MASwings en 2022 et la refonte organisationnelle menée dans le cadre du Long-Term Business Plan 2.0 (LTBP2.0).
Le Conseil d’administration a annoncé le départ à la retraite de Datuk Captain Izham Ismail, prévu pour le 31 janvier 2026, et la nomination de son successeur le Captain Nasaruddin A. Bakar, plus connu sous le nom de Captain Nasa.
Ce dernier prendra les commandes du groupe en tant que Président-Directeur Général, dans le cadre d’un plan de succession anticipé et stratégique.
Avec plus de 30 ans de carrière au sein de MAG, Captain Nasa incarne une "continuité assumée".
Ancien Chief Operating Officer de Malaysia Airlines, il a participé à plusieurs chantiers structurants du groupe, notamment le redressement de MASwings en 2022 et la refonte organisationnelle menée dans le cadre du Long-Term Business Plan 2.0 (LTBP2.0).
Malaysia Aviation Group : un pilote maison pour porter la vision 2026
Autres articles
-
Julien Feuger prend la vice-présidence d’UNICEO® France
-
Carina Grühser prend les rênes de la transformation digitale d’Interhome
-
Olivier Marlière prend la direction de l’Office de tourisme de Béthune-Bruay
-
Accor nomme Ranju Alex à la tête de l’Asie du Sud
-
Adriaan Den Heijer prend les rênes des équipes commerciales d’Air France-KLM
À son nouveau poste, Captain Nasaruddin A. Bakar aura pour mission de piloter l’ensemble des priorités stratégiques du groupe, qu’il s’agisse du renforcement de l’excellence opérationnelle, de l’amélioration de l’expérience client ou encore de l’accélération d’une croissance durable.
Il supervisera également le déploiement du LTBP3.0, feuille de route essentielle pour la montée en puissance du groupe dans les prochaines années.
Pour mener à bien ces orientations, il pourra compter sur une direction aguerrie et sur les trois pôles structurants de MAG : Airline Business, Loyalty & Travel Services et Aviation Services.
Il supervisera également le déploiement du LTBP3.0, feuille de route essentielle pour la montée en puissance du groupe dans les prochaines années.
Pour mener à bien ces orientations, il pourra compter sur une direction aguerrie et sur les trois pôles structurants de MAG : Airline Business, Loyalty & Travel Services et Aviation Services.
Quatre décennies de leadership : l’héritage de Datuk Captain Izham
Figure emblématique de Malaysia Airlines, Datuk Captain Izham aura marqué plus de 40 ans d’histoire au sein du groupe. Entré comme pilote en 1979, il a progressivement gravi les échelons jusqu’à devenir Group Managing Director en 2017, un mandat qui restera le plus long à ce poste.
Sous sa direction, MAG a mené des restructurations majeures, tant financières qu’opérationnelles, permettant un retour à la rentabilité après des années de turbulences. Son départ à la retraite ouvre désormais un nouveau chapitre, porté par une transition interne fluide et anticipée.
A lire aussi : De causeries en découvertes, le Voyage des Patrons et Dirigeants du tourisme sous le charme de la Malaisie
Sous sa direction, MAG a mené des restructurations majeures, tant financières qu’opérationnelles, permettant un retour à la rentabilité après des années de turbulences. Son départ à la retraite ouvre désormais un nouveau chapitre, porté par une transition interne fluide et anticipée.
A lire aussi : De causeries en découvertes, le Voyage des Patrons et Dirigeants du tourisme sous le charme de la Malaisie
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
Voir tous les articles d'Amélia Brille