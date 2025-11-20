Malaysia Aviation Group : le Captain Nasa nommé nouveau PDG du groupe

Figure emblématique de Malaysia Airlines, Datuk Captain Izham aura marqué plus deau sein du groupe. Entré comme pilote en 1979, il a progressivement gravi les échelons jusqu’à devenir Group Managing Director en 2017, un mandat qui restera le plus long à ce poste.Sous sa direction, MAG a mené des restructurations majeures, tant financières qu’opérationnelles, permettant unaprès des années de turbulences. Son départ à la retraite ouvre désormais un, porté par une transition interne fluide et anticipée.