Julien Feuger prend la vice-présidence d’UNICEO® France

L’association internationale UNICEO® (United Networks of International Corporate Event Organizers) a annoncé hier la nomination de Julien Feuger au poste de vice-président pour la France.
Actuellement directeur des congrès mondiaux chez BeOne Medicines, Julien Feuger cumule plus de vingt ans d’expérience en stratégie événementielle et communication, acquise en France, en Espagne et aux États-Unis.
Avant de rejoindre BeOne Medicines, il a exercé des responsabilités majeures chez Almirall, où il était responsable global des événements et de la communication événementielle, ainsi que chez AbbVie France en tant que responsable des congrès et événements.
Parallèlement à son activité professionnelle, il intervient dans des programmes académiques en stratégie événementielle à l’Université de Barcelone et à l’École Internationale de Gestion et de Communication Événementielles de Madrid.
UNICEO® France renforce son équipe
Dans ses nouvelles fonctions bénévoles, Julien Feuger aura pour mission de diriger et de développer UNICEO® en France et de siéger au conseil d’administration d’UNICEO International.
Il travaillera étroitement avec les membres français de l’association, qui compte plus de 350 adhérents et célèbre cette année ses dix ans d’existence.
Laurent Fuchs, PDG de l’association, souligne, "Tout au long de sa carrière, Julien a démontré l’importance stratégique de la communication et du marketing événementiel, et partagé ses connaissances avec les leaders de demain. Nous sommes convaincus qu’il saura insuffler une nouvelle dynamique à un réseau français solide et l’élever vers de nouveaux horizons."
De son côté, Julien Feuger déclare, "Les décideurs de l’événementiel évoluent dans un monde plus rapide, plus bruyant et plus complexe que jamais. Notre discipline reste l’une des rares capables d’allier vision stratégique et précision opérationnelle, créativité et rigueur. UNICEO® reconnait notre rôle, et comprend que nous ne nous contentons pas de créer des expériences : nous façonnons la manière dont les organisations communiquent, s’engagent et évoluent."
A lire aussi : Tourisme à Paris : une dynamique portée par l'événementiel
