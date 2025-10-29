Julien Feuger prend la vice-présidence d’UNICEO® France

Tout au long de sa carrière, Julien a démontré l’importance stratégique de la communication et du marketing événementiel, et partagé ses connaissances avec les leaders de demain. Nous sommes convaincus qu’il saura insuffler une nouvelle dynamique à un réseau français solide et l’élever vers de nouveaux horizons.

Les décideurs de l’événementiel évoluent dans un monde plus rapide, plus bruyant et plus complexe que jamais. Notre discipline reste l’une des rares capables d’allier vision stratégique et précision opérationnelle, créativité et rigueur. UNICEO® reconnait notre rôle, et comprend que nous ne nous contentons pas de créer des expériences : nous façonnons la manière dont les organisations communiquent, s’engagent et évoluent.