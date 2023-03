Emploi : les jeunes séduits par le MICE et l’événementiel 🔑

« La filière évènementielle a des besoins importants en matière de recrutement notamment en vue des prochains grands évènements, notamment la Coupe du monde de rugby et les JO. Le secteur recrute majoritairement en CDI. Pour 70% des entreprises adhérentes à l’UNIMEV, le recrutement est jugé aujourd'hui difficile, dû à un nombre insuffisant de candidats »

« Au cours des dernières années, entre 15 et 20% de nos étudiants ont intégré, chaque année, le secteur du MICE ou de l’événementiel. Ils ont rejoint des agences événementielles ou DMC, avec un service événementiel ou des hôtels de grande envergure qui organisent des banquets ou séminaires. Et de façon plus anecdotique, la partie institutionnelle »,

« Il est très compliqué aujourd’hui de trouver des profils qui ont entre 3 et 10 ans d’expérience, des profils confirmés ou seniors, car certains se sont réorientés.



Je pense que la crise sanitaire a encouragé ce phénomène qui était déjà initié avant la pandémie. Aujourd’hui, reste sur le marché des profils de personnes qui ont entre 20 et 25 ans de métier ou des tous jeunes, sans expérience. Ils sortent d’école et n’ont pas de stages significatifs. »

« C’est un secteur assez bouché, nous avons peu de visibilité sur les postes proposés, ça marche beaucoup au bouche à oreille. Il y a beaucoup de postes de commerciaux dans le secteur de l’événementiel, mais peu de postes de chef de projet »

Selon une étude réalisée en juin 2022 par Lab Event sur le redémarrage du secteur événementiel suite à la période de crise du covid-19,« Sur 2022, la reprise a été très forte tout segment confondu (événements pro, publics, congrès...). Les perspectives sont les mêmes pour les prochains mois mais avec une normalisation des conditions (Moins dense, mieux organisé, équipes densifiées, délais demande client un peu allongé...) », remarque Pierre-Louis Roucaries, président de LINKEUS et co président d'UNIMEV., indique-t-il.affirme Julie Panadero de l'Escaet.Pour Corinne Augarde, fondatrice du cabinet de recrutement Corinne Augarde Conseil, spécialisé dans les métiers de l'événementiel :, observe de son côté Julien Brillat.