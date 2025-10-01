Olivier Marlière prend la direction de l’Office de tourisme de Béthune-Bruay - Depositphotos @kyrien
Depuis le 15 juillet 2025, l’Office de tourisme de Béthune-Bruay (Pas-de-Calais) a un nouveau directeur, Olivier Marlière.
Diplômé de l’ESCAET Aix-en-Provence et médaillé du Ministère du Tourisme, il succède à la tête de l’équipe composée de 15 personnes, avec pour objectif de renforcer l’attractivité touristique du territoire.
Olivier Marlière a commencé sa carrière au Futuroscope de Poitiers, où il a exercé les fonctions de chef des ventes France puis de directeur commercial adjoint, développant la promotion du site auprès des professionnels du tourisme. Il a ensuite rejoint Maeva et Pierre & Vacances.
Le parcours d'Olivier Marlière
En 2002, il fonde son cabinet Oli’DAYZ Conseil à Douai, pour accompagner les structures touristiques privées et publiques dans leur stratégie de développement.
Il prend ensuite la direction de l’Office de tourisme de Noyon. De 2008 à 2018, il occupe le poste de conseiller développement entreprises et chef de projet tourisme à la Chambre de Commerce Grand Lille-CCI, où il soutient hôteliers et restaurateurs dans l’obtention des marques Qualité Tourisme et Performance Séminaires.
Il contribue également à la coordination de onze offices de tourisme des Pays de Flandres, parmi lesquels Bergues, Cassel et Bailleul.
En 2021, il rejoint le Pôle Métropolitain de l’Artois en tant que responsable animation économique, attractivité et rayonnement territorial. Il participe alors au lancement du Parc d’innovation de l’Artois, à la création du site Invest in Artois et à la communauté Innov’in Artois, rassemblant 200 membres.
Une connaissance approfondie de Béthune-Bruay
Avant de prendre ses fonctions à Béthune-Bruay, Olivier Marlière a mené une mission de préfiguration mécénale pour la Cité des Électriciens, site majeur du Bassin minier classé UNESCO. Cette expérience lui a permis de se familiariser avec le territoire et sa communauté d’agglomération.
Spécialiste du marketing territorial, du crowdfunding et des stratégies d’attractivité, il est également attentif au développement économique.
Aujourd’hui, il souhaite mettre son expérience au service de la dynamisation de l’Office de tourisme et de la nouvelle marque touristique Destination Béthune – Virées Inattendues, afin de proposer une offre attractive sur un territoire s’étendant sur 100 communes et regroupant 280 000 habitants.
