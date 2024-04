Tourisme : 2024 pourrait être l'année de tous les records, mais...

Il ne s'agit pas seulement de battre des records, nous ne parlons plus de reprise - c'est l'histoire d'un secteur qui revient à son meilleur niveau après quelques années difficiles, donnant un coup de pouce économique significatif à des pays du monde entier et soutenant des millions d'emplois.



Il y a cependant un risque : nous avons besoin que les gouvernements américain et chinois soutiennent leurs secteurs nationaux du voyage et du tourisme.



Les États-Unis et la Chine continueront à souffrir alors que d'autres pays voient les visiteurs internationaux revenir beaucoup plus rapidement,

D'après l'étude réalisée en collaboration avec Oxford Economic, 348 millions d'emplois dans le monde sont liés directement avec le tourisme. La hausse est de 13,6 millions d'emplois par rapport à son point culminant en 2019.Cette croissance est particulièrement soutenue par les voyages internationaux, puisque les dépenses sont en hausse de 33,1 %,Alors que tous les signaux sont au vert, malgré les tensions géopolitiques, les inquiétudes pour le secteur se concentrent en Chine et aux USA.Dans ces deux pays, les dépenses des visiteurs internationaux sont restées inférieures de plus d'un quart au pic de 2019, tandis que" a expliqué Julia Simpson, présidente-directrice générale du WTTC.