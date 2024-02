Voyage d'affaires : toujours pas de ruée vers la Chine🔑

« La desserte aérienne est vraiment en deçà de ce qui était proposé avant covid »,

Le meilleur signe de la reprise sera l’ajout d’un vol direct vers Pékin, Shangaï ou autre destination par

ou China Eastern Airlines. »

« La Chine est la destination aérienne qui a le plus augmenté. Cela s’explique car il y a moins de rotations. Certains aéroports, comme Wuhan, ne sont plus desservis en direct et très peu en via.



Les compagnies, hors compagnies chinoises, ne peuvent plus survoler l’espace aérien russe, ce qui augmente la durée de vol,

Pour réduire les coûts, les entreprises envoient moins de collaborateurs et plus longtemps. »

« La fermeture continue de l’espace aérien russe rend les vols vers la Chine plus longs et plus coûteux. A l’inverse, les compagnies aériennes chinoises ne sont pas concernées par la fermeture de l’espace aérien et leurs vols sont plus courts. La durée prévue du vol Paris-Shanghai sur Air France est de 12 heures et 45 minutes, tandis que l'équivalent sur China Eastern est de 11 heures et 35 minutes»

Si ces facilités d’entrée sur le territoire n’ont pas créé de mouvement de foule,y est certainement pour quelque chose.regrette Benjamin Leblic.Dans un contexte inflationniste , le prix du billet peut également être un frein au déplacement.constate le PDG de Wagram Voyages.Même constat Chez Amex GBT :, complète Yorick Charveriat, d’Amex GBT.